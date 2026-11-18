न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है. टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने सिराज की प्लेइंग-11 में जगह को लेकर कोई साफ जवाब नहीं दिया. उन्होंने इस फैसले की जिम्मेदारी कप्तान शुभमन गिल पर छोड़ दी है. हालांकि, मोर्कल ने सिराज की जमकर तारीफ की और उनकी तैयारी पर उठ रहे सवालों को भी खारिज किया.

और पढ़ें

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट बुधवार से शुरू होने जा रहा है. मुकाबले से पहले जब मोर्कल से पूछा गया कि क्या हालिया प्रदर्शन में गिरावट के कारण सिराज की टीम में जगह पर सवाल उठ रहे हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से परहेज किया.

मोर्कल ने कहा, 'सिराज वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं. जब भी उन्होंने भारतीय जर्सी पहनी है और मैदान पर उतरे हैं, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है. मैंने हेड कोच गौतम गंभीर को फीडबैक दिया है कि हमारे गेंदबाजी आक्रमण में 20 विकेट लेने की क्षमता है. हालांकि, अंतिम फैसला शुभमन गिल ही करेंगे.'

नेट्स में सिराज ने बहाया खूब पसीना

सिराज की तैयारी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे. हालांकि, मोर्कल ने इन आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि सिराज ने टेस्ट से पहले नेट्स में लगातार दो दिन गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को लंबे स्पेल डाले.

Advertisement

मोर्कल ने कहा, 'मुझे लगता है कि उन्होंने लगातार दो दिन नेट्स में बल्लेबाजों को गेंदबाजी की. उन्होंने काफी लंबे स्पेल डाले. मैच से एक दिन पहले हम आमतौर पर गेंदबाजों को आराम देते हैं, ताकि वे मानसिक रूप से मुकाबले के लिए तैयार हो सकें.'

In sync and steaming in 🤌🏃 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/WrISc2ygD5 — BCCI (@BCCI) November 17, 2026

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगा कि सिराज ने नेट्स में काफी ओवर किए हैं. उन्होंने इस टेस्ट मैच के लिए खुद को तैयार करने में काफी मेहनत की है. आपको खिलाड़ी की तैयारी पर भरोसा भी करना होता है.'

गौरतलब है कि सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बाद श्रीलंका सीरीज में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में उनकी जगह को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

यह भी पढ़ें- धोनी ने मैदान छोड़ा, CSK का किला नहीं! अब छठे खिताब के लिए डगआउट से करेंगे वार

WTC फाइनल की रेस में अंक गंवाने की गुंजाइश नहीं

मोर्कल ने भारतीय गेंदबाजों को बाहरी चर्चाओं से दूर रहने और अपनी रणनीति पर ध्यान देने की सलाह दी. उन्होंने साफ कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल की दौड़ में भारत अब अंक गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकता. टीम फिलहाल अगले साल होने वाले फाइनल की रेस में चौथे स्थान पर है.

Advertisement

मोर्कल ने कहा, 'हमें बाहरी शोर को नजरअंदाज करना होगा और सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी. हम अंक गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकते. टीम को जिम्मेदारी लेनी होगी और तेजी से अपनी लय हासिल करनी होगी. इसकी जिम्मेदारी गेंदबाज और कप्तान दोनों की है.'

हवा के मुताबिक बदलनी होगी गेंदबाजी की रणनीति

वेलिंगटन की तेज हवाओं के बीच गेंदबाजी करना भारतीय पेसरों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है. मोर्कल ने बताया कि हवा की दिशा गेंदबाजों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है. हवा के विपरीत गेंदबाजी करने पर गेंद को स्विंग कराने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसके लिए गेंदबाजों को अपनी रणनीति और लेंथ में बदलाव करना होगा.

उन्होंने कहा, 'जब आप हवा के विपरीत गेंदबाजी करते हैं तो गेंद को कुछ मूवमेंट मिलता है. ऐसे में आपका सोचने का तरीका अहम हो जाता है. आप अपने गेंदबाजी एक्शन को थोड़ा ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं.'

मोर्कल के मुताबिक, पिछले कुछ हफ्तों की तुलना में फिलहाल हवा उतनी तेज नहीं है. ऐसे में गेंदबाजों को मैच के दौरान परिस्थितियों का आकलन करते रहना होगा और उसी हिसाब से अपनी लेंथ तय करनी होगी.

उन्होंने गेंदबाजों को पिच और मौसम के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने से भी बचने की सलाह दी. मोर्कल ने कहा कि टेस्ट जीतने के लिए पहले सेशन में दबदबा बनाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ शुरुआती सत्र से मैच नहीं जीता जा सकता. चौथे और पांचवें दिन भी गेंदबाजों को ऐसा स्पेल डालना होगा जो मुकाबले का रुख बदल दे.

Advertisement

निचले क्रम को जल्दी निपटाने पर खास जोर

मोर्कल ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के योगदान को भी अहम बताया. उनका मानना है कि टेस्ट मैच जीतने के लिए निचले क्रम के बल्लेबाजों को भी रन बनाने होंगे. भारतीय टीम इस पहलू पर लगातार काम कर रही है.

उन्होंने कहा, 'टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको पूरी टीम के योगदान की जरूरत होती है. हम निचले क्रम के बल्लेबाजों को हमेशा अहमियत देते हैं और उनके साथ काफी काम करते हैं.'

मोर्कल ने गेंदबाजों को चेताया कि विशेषज्ञ बल्लेबाजों के आउट होने के बाद वे लापरवाही न बरतें. कई बार विकेट लेने की जल्दबाजी में गेंदबाज अपनी लाइन-लेंथ से भटक जाते हैं और निचले क्रम के बल्लेबाजों को टिकने का मौका मिल जाता है.

यह भी पढ़ें- भारत से हारकर भी पाकिस्तान ने जीता दिल, SAFF फाइनल के बाद टीम इंडिया को दिया गार्ड ऑफ ऑनर, VIDEO

उन्होंने कहा, 'कई बार हम थोड़े लालची हो जाते हैं और जरूरत से ज्यादा आक्रामक होने लगते हैं. फिर पता चलता है कि 20-30 रन की साझेदारी हो गई है या बल्लेबाज क्रीज पर सहज हो गया है. हमें शॉर्ट बॉल या फील्डिंग में बदलाव के जरिए दबाव बनाना होगा. लेकिन अच्छी गेंद किसी भी पिच पर अच्छी गेंद ही होती है.'

Advertisement

मोर्कल ने माना कि भारतीय गेंदबाजों को विपक्षी टीम की पारी खत्म करने के लिए ज्यादा प्रतिबद्धता दिखानी होगी. कई बार टीम यह मानकर चलती है कि निचला क्रम अपने आप आउट हो जाएगा, जबकि दोनों छोर से लगातार दबाव बनाने की जरूरत होती है.

उन्होंने कहा कि गेंदबाजी की सही जोड़ी और रणनीति के साथ आखिरी विकेट हासिल करने पर ध्यान देना होगा. सिर्फ यह उम्मीद करना काफी नहीं है कि टेल जल्दी आउट हो जाएगी.

---- समाप्त ----