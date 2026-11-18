कॉमेडी के नाम पर कब कौन-सा जोक विवाद बन जाए, इसका ताजा उदाहरण कॉमेडियन समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' है. शो में 'कजिन मतलब पति?' वाले कमेंट को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है. भोपाल के नायब शहर काजी मौलाना अली कादर ने इस टिप्पणी पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि कॉमेडी के नाम पर इस्लाम को निशाना बनाना और किसी दूसरे समुदाय की पहचान अपनाकर उसकी सामाजिक परंपराओं का मजाक उड़ाना गलत है.

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मौलाना ने कहा कि कलाकारों को अपनी पहचान में रहकर कॉमेडी करनी चाहिए, न कि दूसरे समुदायों के बारे में गलतफहमियां फैलानी चाहिए. उन्होंने बताया कि उन्होंने इस विवादित एक्ट की एक रील देखी थी. इसमें हैदराबादी लहजे में मुस्लिम परिवारों, भाई-बहनों की पढ़ाई और घर में बच्चों की संख्या को लेकर मजाक किया गया था.

बच्चों की संख्या पर भी बोले मौलाना

मुस्लिम परिवारों में ज्यादा बच्चे होने वाले मजाक पर भास्कर न्यूज से बातचीत में मौलाना अली कादर ने कहा कि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने की जो छवि पेश की जाती है, वह आज के आंकड़ों से मेल नहीं खाती. उन्होंने दावा किया कि 1992 में मुस्लिम महिलाओं की कुल प्रजनन दर 3 थी, जबकि हिंदू महिलाओं में यह 2.6 थी. उनके मुताबिक, 2026 तक यह आंकड़ा मुस्लिम महिलाओं में घटकर 2.1 और हिंदू महिलाओं में 1.94 रह गया.

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उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ाई में पीछे नहीं हैं. कई मामलों में वे मुस्लिम लड़कों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं. मौलाना ने साक्षरता के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू महिलाओं की साक्षरता दर 53.2 फीसदी और मुस्लिम महिलाओं की 50.1 फीसदी है. ऐसे में यह कहना कि मुस्लिम परिवार अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, हकीकत से दूर है.

कजिन से शादी पर क्या है इस्लाम का नियम?

अब बात उस कमेंट की, जिसने पूरे विवाद को हवा दी. मौलाना ने समझाया कि इस्लाम में एक ही मां या पिता से पैदा हुए बच्चों को भाई-बहन माना जाता है. इसी तरह अगर दो बच्चों को एक ही महिला ने दूध पिलाया है, तो वे भी रिजाई भाई-बहन कहलाते हैं. उनके बीच शादी की इजाजत नहीं है.

हालांकि, कजिन यानी चचेरे-ममेरे भाई-बहन को इस्लाम में सगे भाई-बहन की श्रेणी में नहीं रखा जाता. इसलिए उनके बीच शादी की अनुमति है. मौलाना ने कहा कि ईसाई समुदाय में भी इस तरह की शादियां होती हैं. हर समाज की अपनी परंपराएं और मान्यताएं होती हैं. बिना उन्हें समझे उनका मजाक बनाना ठीक नहीं है.

इससे पहले सहारनपुर में जमीयत दावत-उल-मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इशाक गोरा भी इस विवाद पर नाराजगी जता चुके हैं.

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9/11 के बाद बढ़ा इस्लामोफोबिया, अब कमजोर पड़ रहा यह हथियार

मौलाना अली कादर ने कहा कि अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद दुनियाभर में इस्लामोफोबिया बढ़ा. भारत में भी इसका असर देखने को मिला और राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर समुदायों के बीच दूरियां बढ़ाई गईं. हालांकि, उनका दावा है कि अब यह हथियार कमजोर पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से मुस्लिमों के प्रति सहानुभूति बढ़ रही है. हिंदू समुदाय के लोग भी खुलकर उनके समर्थन में सामने आ रहे हैं. मौलाना के मुताबिक, किसी धर्म को निशाना बनाना न तो कॉमेडी है और न ही स्वस्थ सामाजिक व्यवहार.

मौलाना बोले- सिर्फ जोक करने वाले ही नहीं, कार्रवाई न करने वाले भी जिम्मेदार

मौलाना ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी होना स्वाभाविक है. उन्होंने इस पूरे मामले में दो पक्षों को जिम्मेदार बताया. पहला वे लोग, जो मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर ऐसी टिप्पणियां करते हैं. दूसरा वे अधिकारी और जिम्मेदार लोग, जो ऐसे मामलों में समय रहते कार्रवाई नहीं करते.

हालांकि, नाराजगी के बीच मौलाना ने मुस्लिम समुदाय से सब्र रखने और सकारात्मक सोच बनाए रखने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि नफरत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है. गुरु नानक, गौतम बुद्ध, इस्लाम और हिंदू धर्म समेत सभी धर्मों की मूल सीख मोहब्बत है.

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उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने-अपने धर्म की शिक्षाओं को समझें और समाज में प्यार, अमन और भाईचारे को बढ़ावा दें.

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