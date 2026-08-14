Independence Day 2026: इस 15 अगस्त के लिए 20 देशभक्ति शेरो-शायरी, पोस्ट और मैसेज में आएंगी काम

भारत 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. इस मौके पर देशभक्ति के जज्बे को शेरो-शायरी के जरिए भी बयां किया जा सकता है. अगर आप 15 अगस्त के लिए सोशल मीडिया पोस्ट, मैसेज या शुभकामना संदेश तैयार कर रहे हैं, तो छोटी और असरदार देशभक्ति शायरी बेहतर विकल्प हो सकती है. तिरंगे, देश की मिट्टी, वीर जवानों और आजादी के संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखे गए शेर इस खास दिन की भावना को खूबसूरती से व्यक्त कर सकते हैं. यहां पढ़ें 20 शानदार देशभक्ति शेरो-शायरी...
1) मिट्टी की खुशबू में तिरंगे का मान है,
भारत मेरी जान है, भारत मेरी शान है।
सरहद पर जो देते हैं देश के लिए जान,
उन वीरों को मेरा दिल से सलाम है।
2) न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई,
भारत की मिट्टी ने सबकी पहचान बनाई।
तिरंगा जब आसमान में लहराता है,
हर भारतीय का दिल गर्व से भर जाता है।
3) वतन की मिट्टी से बढ़कर कोई दौलत नहीं,
तिरंगे से खूबसूरत कोई मोहब्बत नहीं।
जिस देश ने हमें पहचान दी दुनिया में,
उस भारत से बड़ी कोई जन्नत नहीं।
4) लहू से जिन्होंने आजादी की कहानी लिखी,
उन शहीदों ने भारत की जवानी लिखी।
आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं,
क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बानी लिखी।
5) तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, हमारी शान है,
इसके हर रंग में हिंदुस्तान है।
केसरिया साहस, सफेद शांति, हरा खुशहाली,
नीला चक्र कहता है, चलती रहे भारत की रवानी।
6) जिस मिट्टी में जन्म लिया, उस पर नाज़ है,
भारत मेरा कल भी था, भारत मेरा आज है।
दुनिया चाहे जितना भी बदल जाए,
मेरे दिल में हिंदुस्तान सबसे खास है।
7) आओ आज फिर वतन से प्यार जताएं,
शहीदों के सपनों का भारत बनाएं।
नफरत की हर दीवार को मिलकर गिराएं,
तिरंगे के नीचे एक होकर मुस्कुराएं।
8) सरफरोशी की वो रवानी याद रहे,
वीरों की हर कुर्बानी याद रहे।
आजादी यूं ही नहीं मिली हमें,
इसकी कीमत हमेशा याद रहे।
9) सीमा पर खड़ा जवान जब मुस्कुराता है,
तभी तो हिंदुस्तान चैन से सो पाता है।
उसके हौसले को मेरा सलाम है,
उसकी वजह से मेरा वतन महान है।
10) हवा में आज भी आजादी की खुशबू है,
हर दिल में तिरंगे की आरज़ू है।
ये देश यूं ही तरक्की करता रहे,
बस यही हर भारतीय की जुस्तजू है।
11) मेरा भारत मेरी पहचान है,
तिरंगा मेरी आन और शान है।
जिस वतन के लिए दिल धड़कता है,
वही मेरा सबसे बड़ा अरमान है।
12) कभी गांधी की अहिंसा, कभी भगत का जुनून था,
आजादी का हर रास्ता मुश्किल मगर जुनून था।
उन वीरों ने जो सपना देखा था कभी,
उसे पूरा करना ही हमारा सुकून है।
13) वतन की राह में जो अपना सब कुछ हार गए,
वो इतिहास नहीं, भारत का आधार बन गए।
उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम आजाद हैं,
वो शहीद होकर भी अमर हो गए।
14) एक तिरंगा, एक देश, एक अरमान रहे,
हर दिल में हिंदुस्तान की पहचान रहे।
भले अलग हों भाषा, धर्म और बोली,
लेकिन दिलों में भारत महान रहे।
15) मेरी सांसों में भारत, मेरी धड़कन में देश है,
इस मिट्टी से बढ़कर मेरे लिए क्या विशेष है।
जहां भी रहूं, दिल हिंदुस्तान में रहता है,
क्योंकि भारत ही मेरी सबसे बड़ी पहचान है।
16) न पूछो जमाने से कि हिंदुस्तान क्या है,
तिरंगे से पूछो कि आसमान क्या है।
जिसके लिए लाखों वीरों ने जान दी,
वो मेरा प्यारा हिंदुस्तान क्या है।
17) आजादी का पर्व है, दिल में उमंग भर लें,
देश के लिए कुछ करने का संकल्प कर लें।
सिर्फ तिरंगा हाथ में उठाना ही काफी नहीं,
भारत को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी धर लें।
18) जहां हर धर्म को सम्मान मिलता है,
जहां हर सपने को आसमान मिलता है।
वही तो मेरा हिंदुस्तान है,
जहां हर दिल को एक नया अरमान मिलता है।
19) तिरंगे की छांव में पलते रहें हम,
देश के लिए हमेशा चलते रहें हम।
मुश्किलें कितनी भी राह में आएं,
भारत के लिए आगे बढ़ते रहें हम।
20) शहीदों के सपनों का भारत सजाना है,
हर दिल में देशप्रेम जगाना है।
आजादी का ये पर्व सिर्फ उत्सव नहीं,
आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर हिंदुस्तान बनाना है।
देश का स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करने का दिन है, जिनकी वजह से देश आजाद हुआ. इस स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के जज्बे को अपनों तक पहुंचाने के लिए इन शेरो-शायरी को शेयर कर सकते हैं. इन शायरियों को आप वॉट्सऐप स्टेटस, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम कैप्शन और इंडिपेंडेंस-डे मैसेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. खासकर 15 अगस्त की सुबह दोस्तों और परिवार को भेजने के लिए.