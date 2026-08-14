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गुजरात में पागल कुत्ते का आतंक! 10 से ज्यादा लोगों को काटा, नगर पालिका की टीम ने पीट-पीटकर मार डाला

गुजरात के राजकोट में गुरुवार सुबह एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा दिया. कुत्ते ने एक के बाद एक 10 से ज्यादा लोगों को काट लिया. घायलों को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका एंटी-रेबीज वैक्सीन के साथ इलाज हुआ. शिकायत मिलने पर नगर पालिका और फायर टीम मौके पर पहुंची. बाद में टीम ने सड़क पर ही पाइप से पीटकर कुत्ते को मार दिया.

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कुत्ते ने इलाके में मचा रखा था आतंक. (Photo: Screengrab)
कुत्ते ने इलाके में मचा रखा था आतंक. (Photo: Screengrab)

गुजरात में धोराजी शहर के स्टेशन रोड इलाके में एक पागल कुत्ते ने लोगों में दहशत फैला दी. कुत्ते ने सड़क पर एक के बाद एक कई लोगों को शिकार बनाया. स्थानीय लोगों ने बताया कि कुत्ते ने 10 से ज्यादा लोगों को काट लिया. इसके बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी. कुत्ते के हमले में घायल लोगों को स्थानीय लोगों और उनके परिजनों की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया.

अस्पताल के अधीक्षक जयेश वसेटियन के ने कहा कि अस्पताल में करीब आठ डॉग बाइट के मरीज पहुंचे हैं. सभी मरीजों को एंटी-रेबीज वैक्सीन और एंटी-रेबीज इंजेक्शन देकर उनका इलाज किया गया. इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने धोराजी नगर पालिका को दी.

dhoraji rabid dog attacks more than 10 people municipality kills dog

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सूचना मिलने के बाद नगर पालिका और फायर टीम मौके पर पहुंची और पागल कुत्ते को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की.
हालांकि, नगर पालिका की टीम ने इस पागल कुत्ते को पकड़कर  यूथेनेशिया देने की बजाय सड़क पर ही लोहे की पाइप से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया.

यह भी पढ़ें: इंदौर में आवारा कुत्ते का आतंक, 10 घंटे में 42 लोगों पर हमला, 16 अस्पताल में भर्ती

लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की थी कि पागल कुत्ते को तुरंत पकड़कर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों. कुत्ते के हमले का शिकार हुए पारस गजेरा ने बताया कि जूनागढ़ रोड पर उनका गोदाम है. वह वहां खड़े थे, तभी कुत्ता पीछे से आया और पैर में काट लिया. कुत्ते ने उनके अलावा 6 से 7 अन्य लोगों को भी काटा. घटना के बाद स्टेशन रोड इलाके में लोगों के बीच डर का माहौल बन गया.

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लोगों की शिकायत के बाद धोराजी नगर पालिका और फायर टीम ने कुत्ते को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की. टीम ने कुत्ते की पहचान की और बाद में उसे सड़क पर ही लोहे की पाइप से पीट-पीटकर मार दिया. लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए. नगर पालिका की टीम द्वारा कुत्ते को सड़क पर पीट-पीटकर मारने की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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