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जंग लगी टेबल, गंदा पानी और मक्खियों की भरमार... मुंबई फिल्म सिटी के Bollywood Cafe का ऐसा हाल

मुंबई की फिल्म सिटी स्थित बॉलीवुड कैफे, स्टूडियो नंबर 13 में खाद्य सुरक्षा विभाग के विशेष निरीक्षण में स्वच्छता से जुड़ी गंभीर खामियां मिलीं. किचन में गंदा पानी, गंदगी और भोजन के अवशेष पाए गए. अधिकारियों को बड़ी संख्या में मक्खियां भी मिलीं. जंग लगी और अस्वच्छ खाद्य-संपर्क सतहों पर खाना तैयार किया जा रहा था. विभाग ने कार्रवाई शुरू की.

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फिल्म सिटी के बॉलीवुड कैफे पर FSSAI ने की कार्रवाई. (Photo: ITG)
फिल्म सिटी के बॉलीवुड कैफे पर FSSAI ने की कार्रवाई. (Photo: ITG)

मुंबई के गोरेगांव स्थित दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी यानी फिल्म सिटी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष निरीक्षण किया. विभाग की टीम ने आरे कॉलोनी स्थित बॉलीवुड कैफे, स्टूडियो नंबर 13 का निरीक्षण किया. इस दौरान प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन संतोषजनक नहीं पाया गया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई ऐसी कमियां मिलीं, जिन्हें खाद्य सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना गया. प्रतिष्ठान में बर्तनों की सफाई और पूरे परिसर की स्वच्छता संतोषजनक स्थिति में नहीं थी. इसके अलावा वहां बड़ी संख्या में मक्खियों का प्रकोप भी पाया गया.

खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच के दौरान कैफे के रसोईघर की स्थिति भी खराब पाई गई. अधिकारियों के अनुसार, किचन में गंदा पानी, गंदगी और भोजन के अवशेष मौजूद थे. रसोई की स्वच्छता और हाइजीन की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक पाई गई. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाली सतहों की स्थिति भी देखी. जांच में जंग लगी और अस्वच्छ खाद्य-संपर्क सतहों पर भोजन तैयार किए जाने की बात सामने आई. खाद्य पदार्थ जिन सतहों के संपर्क में आते हैं, उनकी साफ-सफाई खाद्य सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है. लेकिन निरीक्षण के दौरान इन सतहों की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई.

बड़ी संख्या में मक्खियां मिलने से भी सवाल

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निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में मक्खियों का बड़े पैमाने पर प्रकोप पाया गया. इसके अलावा बर्तनों की सफाई और परिसर की सामान्य स्वच्छता भी अधिकारियों को ठीक नहीं मिली. खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के दौरान सामने आई इन कमियों के बाद प्रतिष्ठान के प्रबंधन को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए हैं. विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पाई गई कमियों को दूर किया जाए और खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छता के निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए. 

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निरीक्षण के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने बॉलीवुड कैफे के प्रबंधन को सभी कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए. अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों की तैयारी और परिसर की स्वच्छता से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है. विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई के मानकों को सुनिश्चित करना है. निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को लेकर विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.

FSS Act के तहत दंडात्मक कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि निरीक्षण के दौरान सामने आए उल्लंघनों के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम यानी FSS Act, 2006 की धारा 69 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई के साथ विभाग ने प्रतिष्ठान प्रबंधन को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. विभाग की जांच में सामने आई कमियों में गंदे बर्तन, परिसर में गंदगी, मक्खियों का प्रकोप, किचन में गंदा पानी और भोजन के अवशेष शामिल हैं.

इसके अलावा खाद्य पदार्थ तैयार करने वाली सतहों पर भी स्वच्छता से जुड़ी खामियां मिलीं. अधिकारियों के अनुसार, जंग लगी और अस्वच्छ खाद्य-संपर्क सतहों का इस्तेमाल किया जा रहा था. फिल्म सिटी जैसे प्रमुख स्थान पर स्थित इस प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा विभाग की विशेष कार्रवाई के दौरान सामने आई इन कमियों ने वहां खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के पालन को लेकर सवाल खड़े किए हैं. हालांकि, विभाग ने प्रतिष्ठान को कमियां तत्काल दूर करने और निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं. फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से FSS Act, 2006 की धारा 69 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है. प्रतिष्ठान में पाई गई स्वच्छता संबंधी कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
 

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