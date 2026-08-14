scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नहीं फहराया उल्टा तिरंगा, वायरल फोटो एडिटेड है

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें तिरंगा उल्टा दिखाया गया था. हालांकि, आजतक फैक्ट चेक ने पुष्टि की है कि यह तस्वीर एडिटेड है और असली तस्वीर में तिरंगा सही दिशा में है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
इस तस्वीर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उल्टा तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते दिख रहे हैं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये तस्वीर एडिटेड है. असली तस्वीर में वो एकदम सही तिरंगा फहराते हुए दिख रहे हैं.

देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. तस्वीर में वो हाथ में तिरंगा लिए हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें झंडा उल्टा नजर आता है, हरा रंग ऊपर और केसरिया नीचे.

अब इस तस्वीर को शेयर करते हुए कुछ लोग बीजेपी अध्यक्ष पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगा रहे हैं. मिसाल के तौर पर फेसबुक पर एक व्यक्ति ने लिखा, “देखिए ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन हैं, तिरंगा लहराते. जब तिरंगे का सम्मान मन में ही नही हो, सिर्फ राष्ट्रवाद का नाटक करना हो, तो उल्टा हो या सीधा!”

 

सम्बंधित ख़बरें

फैक्ट चेक: कांग्रेस के कार्यक्रम में मेलोनी पर विवादित टिप्पणी के बाद इटली दूतावास के नाम पर फर्जी लेटर वायरल
fact check
फैक्ट चेक: महिला यात्री से बदसलूकी के बाद बस कंडक्टर की पिटाई वाला ये वीडियो स्क्रिप्टेड है
fact check
फैक्ट चेक: पाकिस्तान में 18 माह की बच्ची से दुष्कर्म के संदर्भ में वायरल हुआ गाजा के बीमार बच्चे का वीडियो
viral video ranchi
फैक्ट चेक: पत्थरबाजी करते लोगों का ये वीडियो रांची में हुए छात्रों के प्रदर्शन का नहीं है
turkey forest fire video fake claim nepal
फैक्ट चेक: नेपाल में ‘अवैध घुसपैठियों’ की बस्ती में लगी आग का नहीं है ये वीडियो

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये तस्वीर एडिटेड है. असली तस्वीर में वो एकदम सही तिरंगा फहराते हुए दिख रहे हैं.

 

कैसे पता चली सच्चाई?

वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये बीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट  पर मिली. 13 अगस्त के इस पोस्ट के मुताबिक नितिन नवीन ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत अपने घर पर तिरंगा फहराया था.

तिरंगा फहराते नितिन नवीन की कई तस्वीरें इस एक्स पोस्ट में मौजूद हैं. इनमें से एक तस्वीर हूबहू वायरल फोटो से मिलती है. बस फर्क है तो सिर्फ झंडे का. इसमें जो तिरंगा नितिन नवीन के हाथ में है, वो एकदम सही है. बाकी तस्वीरों में भी वो सही तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं.

Advertisement

 

न्यूज एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) के 13 अगस्त के एक्स पोस्ट में वो वीडियो भी मौजूद है, जिसमें वो तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं. इसमें भी साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने उल्टा झंडा नहीं, बल्कि बिल्कुल सही झंडा पकड़ा हुआ है.

यानी साफ है कि असली तस्वीर को एडिट करके इसमें झंडे को उल्टा कर दिया गया.

भारत सरकार की ओर से ‘हर घर तिरंगा’ की शुरुआत 2022 से की गई है. इसका मकसद लोगों को अपने घरों, संस्थानों और कार्यस्थलों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना है. इसी अभियान के तहत बीजेपी अध्यक्ष ने अपने घर पर तिरंगा फहराया था. 12 अगस्त को नितिन नवीन दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के साथ एक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    700 फैंस के साथ यश ने खिंचवाया फोटो, मगर क्यों उस एक फैन के अंतिम संस्कार में नहीं हुए शामिल? |
    चमोली में टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन? देखें विशेष |
    19 जवानों को शौर्य, नौ को कीर्ति चक्र... 78 गैलेंट्री अवॉर्ड को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी |
    1992 से चल रहे Burger King पर FDA का बड़ा एक्शन, आउटलेट सील; लाइसेंस भी सस्पेंड |
    गोद में मासूम, मां पर बरसाईं चप्पलें... फिर 20 हजार में सौदा करने पहुंचे दबंग, जानें पूरा मामला |
    How to Remove Smell from Shoes: चमड़ा हो या कपड़ा! बारिश में भीगे जूतों से आ रही गंदी बदबू ऐसे होगी दूर, ये एक ट्रिक अपनाएं, फ्रेश लगेंगे शूज |
    'निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षकों...', स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश, देखें |
    सेना के लिए 1577 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी, लोइटर म्यूनिशन सिस्टम की होगी खरीद |
    कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे कारगिल के जाबांज, IAF ऑफिसर्स के साथ झूमते दिखे 'ऑपरेशन सफेद सागर' के स्टार्स |
    फैक्ट चेक: कांग्रेस के कार्यक्रम में मेलोनी पर विवादित टिप्पणी के बाद इटली दूतावास के नाम पर फर्जी लेटर वायरल
    Advertisement