फैक्ट चेक: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नहीं फहराया उल्टा तिरंगा, वायरल फोटो एडिटेड है

देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. तस्वीर में वो हाथ में तिरंगा लिए हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें झंडा उल्टा नजर आता है, हरा रंग ऊपर और केसरिया नीचे.
अब इस तस्वीर को शेयर करते हुए कुछ लोग बीजेपी अध्यक्ष पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगा रहे हैं. मिसाल के तौर पर फेसबुक पर एक व्यक्ति ने लिखा, “देखिए ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन हैं, तिरंगा लहराते. जब तिरंगे का सम्मान मन में ही नही हो, सिर्फ राष्ट्रवाद का नाटक करना हो, तो उल्टा हो या सीधा!”
आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये तस्वीर एडिटेड है. असली तस्वीर में वो एकदम सही तिरंगा फहराते हुए दिख रहे हैं.
कैसे पता चली सच्चाई?
वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये बीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर मिली. 13 अगस्त के इस पोस्ट के मुताबिक नितिन नवीन ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत अपने घर पर तिरंगा फहराया था.
तिरंगा फहराते नितिन नवीन की कई तस्वीरें इस एक्स पोस्ट में मौजूद हैं. इनमें से एक तस्वीर हूबहू वायरल फोटो से मिलती है. बस फर्क है तो सिर्फ झंडे का. इसमें जो तिरंगा नितिन नवीन के हाथ में है, वो एकदम सही है. बाकी तस्वीरों में भी वो सही तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं.
न्यूज एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) के 13 अगस्त के एक्स पोस्ट में वो वीडियो भी मौजूद है, जिसमें वो तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं. इसमें भी साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने उल्टा झंडा नहीं, बल्कि बिल्कुल सही झंडा पकड़ा हुआ है.
यानी साफ है कि असली तस्वीर को एडिट करके इसमें झंडे को उल्टा कर दिया गया.
भारत सरकार की ओर से ‘हर घर तिरंगा’ की शुरुआत 2022 से की गई है. इसका मकसद लोगों को अपने घरों, संस्थानों और कार्यस्थलों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना है. इसी अभियान के तहत बीजेपी अध्यक्ष ने अपने घर पर तिरंगा फहराया था. 12 अगस्त को नितिन नवीन दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के साथ एक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे.