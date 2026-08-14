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'मैं पापा हूं, दुनिया का पापा', कार्टून Oggy स्टाइल में बोले सनी देओल, वीडियो वायरल

कोलकाता में फैन्स के साथ बातचीत के दौरान सनी देओल ने 'ऑगी एंड द कॉकरोचेज' का एक मशहूर डायलॉग दोहराया. 'बंटवारा 1947' टूर के दौरान अचानक हुई इस हरकत का वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इस पर मजेदार रिएक्शन दिए.

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कॉर्टून ऑगी स्टाइल में बोले सनी देओल (Photo: ITG)
कॉर्टून ऑगी स्टाइल में बोले सनी देओल (Photo: ITG)

अपनी नई फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और कास्ट के साथ देश भर में घूम रहे एक्टर सनी देओल ने कोलकाता में एक स्टॉप के दौरान फ़ैन्स को हैरान कर दिया. उन्होंने एनिमेटेड शो 'ऑगी एंड द कॉकरोचेस' से जुड़ा एक पॉपुलर डायलॉग बोलकर सबको चौंका दिया. 

इवेंट के वीडियो तेजी से इंस्टाग्राम पर फैल गए, और कई लोगों ने एक्टर और एनिमेटेड सीरीज के बीच हुए इस अनएक्सपेक्टेड क्रॉसओवर पर रिएक्शन दिया. क्लिप में सनी एक फैन की रिक्वेस्ट पर एक लाइन दोहराते हुए दिखे, जो भारत में इसलिए पॉपुलर हो गई थी क्योंकि एक कैरेक्टर को उनके स्टाइल में डब किया गया था.

कोलकाता इवेंट में, एक फैन ने सनी से 'ऑगी एंड द कॉकरोचेस' का एक डायलॉग बोलने को कहा. रेफरेंस समझाते हुए फैन ने कहा, 'सर, इसमें आपकी आवाज में एक लाइन है, जहां कैरेक्टर कहता है, 'ओए मैं पापा हूं, दुनिया का पापा.' प्लीज, क्या आप इसे अपने स्टाइल में बोल सकते हैं?'

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सनी देओल ने दिया जवाब
सनी ने रिक्वेस्ट सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'मैंने इसे देखा तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वह कहता है, 'मैं पापा हूं, दुनिया का पापा'. तो चलिए, मैं कोशिश करता हूं.' फिर उन्होंने अपने सिग्नेचर दमदार अंदाज में हिंदी और पंजाबी में वह लाइन बोली, जिससे खचाखच भरे ऑडिटोरियम में जोरदार तालियां बजीं.

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वीडियो जल्द ही वायरल हो गया और कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने मजेदार रिएक्शन दिए. एक कमेंट में लिखा था, 'अब मैं शांति से मर सकता हूं.' दूसरे ने कहा, 'हमें GTA VI से पहले सनी पाजी के मुंह से जैक की लाइन सुनने को मिली.'

कुछ यूजर्स ने इस क्लिप को 'रामायण' में भगवान हनुमान के तौर पर सनी के आने वाले रोल से भी जोड़ा. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'सोचिए अगर वह रावण से कहें - ओए उठा-उठा के पटकूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा ओए... मैं पापा हूं, इस लंका का पापा.'

क्या है 'ऑगी एंड द कॉकरोचेस'?
'ऑगी एंड द कॉकरोचेस' कनाडा में जीन-यवेस रैम्बॉड द्वारा बनाई गई और गॉमॉन्ट मल्टीमीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई एक एनिमेटेड सीरीज है. यह 1998 से 2019 तक सात सीजन में प्रसारित हुई थी. यह शो 2009 में भारत में निकेलोडियन पर प्रसारित होना शुरू हुआ. 2012 में, कार्टून नेटवर्क ने इसे भारत के लिए हासिल किया और इसमें बॉलीवुड-स्टाइल वॉयसओवर पेश किए. इसमें जैक नाम की एक हरी बिल्ली की आवाज सनी देओल के अंदाज में दी गई थी. इसका डब किया हुआ वर्जन बहुत फेमस हुआ और इसने इस सीरीज को भारतीय पॉप कल्चर का हिस्सा बनाने में मदद की.

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रिलीज हुई सनी देओल की बंटवारा
वहीं राजकुमार संतोषी की  फिल्म 'बंटवारा 1947' में सनी देओल ने एक मुस्लिम व्यक्ति की भूमिका निभाई है, जो बंटवारे के दौरान पाकिस्तान चला जाता है और पाता है कि शबाना आजमी द्वारा निभाया गया किरदार एक हिंदू महिला अभी भी उसके नए घर में रह रही है. जैसे-जैसे तनाव बढ़ता है, वह अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए उस महिला की रक्षा करने की ज़िम्मेदारी उठाता है. इस फिल्म में प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर भी हैं, और यह आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

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