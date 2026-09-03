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बेटे के लिए रखा 'ब्रेस्ट मिल्क' पी गए आयुष्मान खुराना, जब पत्नी ने खोला सीक्रेट, हो गए थे नाराज!

आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप की जिंदगी का एक मजेदार किस्सा फिर चर्चा में है. ताहिरा ने अपनी किताब में बताया था कि बैंकॉक ट्रिप पर आयुष्मान ने बेटे के लिए रखा ब्रेस्ट मिल्क पी लिया था. अब सालों बाद एक्टर ने इस खुलासे पर रिएक्शन दिया है.

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आयुष्मान खुराना की अजीबो-गरीब आदत (Photo: Itgd)
आयुष्मान खुराना की अजीबो-गरीब आदत (Photo: Itgd)

आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. बचपन के प्यार से शुरू हुआ इन दोनों का रिश्ता आज शादी और दो बच्चों तक पहुंच चुका है. लेकिन इस कपल की जिंदगी से जुड़ी कुछ कहानियां ऐसी भी हैं, जिन्हें सुनकर आप हंस पड़ेंगे और शायद थोड़ा हैरान भी होंगे. ऐसी ही एक कहानी है ब्रेस्ट मिल्क चोरी करने की, जिसका खुलासा ताहिरा ने अपनी किताब में किया था.

ताहिरा कश्यप सिर्फ आयुष्मान की पत्नी ही नहीं हैं, बल्कि वह लेखक, डायरेक्टर और मां भी हैं. वह कैंसर को मात भी दे चुकी हैं. अक्टूबर 2021 में उनकी किताब ‘द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर’ रिलीज हुई थी. इसी किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बेहद मजेदार और अजीबोगरीब किस्सा शेयर किया था.

जब हनीमून पर आयुष्मान ने चुपके से पी लिया बेटे का दूध

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ताहिरा ने बताया था कि जब उनका बेटा विराजवीर सिर्फ 7 महीने का था, तब वह और आयुष्मान एक छोटी सी ट्रिप पर बैंकॉक गए थे. दोनों ने तय किया था कि बच्चे को साथ ले जाने के बजाय उसे ताहिरा के माता-पिता के पास छोड़ देंगे. ट्रिप के दौरान ताहिरा अपने बेटे के लिए ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके कंटेनर्स में रख रही थीं. लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ कंटेनर्स खाली पड़े हैं. अब ताहिरा को समझ नहीं आया कि आखिर उनका रखा हुआ दूध गया कहां?

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उन्होंने आयुष्मान से इस बारे में पूछा. इसके बाद जो जवाब मिला, वही आगे चलकर उनकी किताब का मजेदार किस्सा बन गया. ताहिरा ने किताब में लिखा था कि आयुष्मान उस वक्त बेडरूम में आराम से अपना प्रोटीन शेक पी रहे थे. जब उन्होंने उनसे गायब हुए ब्रेस्ट मिल्क के बारे में पूछा, तो आयुष्मान मुस्कुराए और अपना शेक पीते हुए होंठों पर लगी दूध की मूंछ साफ की.

ताहिरा के मुताबिक, आयुष्मान का जवाब था कि उस दूध का तापमान बिल्कुल सही था, वह बेहद पौष्टिक था और उनके प्रोटीन शेक के साथ भी बिल्कुल सही तरीके से मिल गया था. आयुष्मान ने अपने बच्चे के लिए रखा दूध चोरी-छिपे पी भी लिया और ऊपर से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की तारीफ भी कर दी!

ताहिरा ने आगे मजाकिया अंदाज में लिखा था कि इसके बाद ट्रिप में जब भी उन्हें दूध एक्सप्रेस करना होता था, वह बोतल को आयुष्मान से छिपाकर रखती थीं. उन्होंने अपने पति को जिम जाने वाले, प्रोटीन शेक पीने वाले और ब्रेस्ट मिल्क चुराने वाले शख्स के तौर पर मजेदार अंदाज में पेश किया था. इस खुलासे के बाद फैंस के रिएक्शन भी मिले-जुले रहे थे. कुछ लोगों को यह किस्सा मजेदार लगा तो कुछ ने इसे लेकर सवाल भी उठाए.

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आयुष्मान ने दिया पत्नी के खुलासे पर रिएक्शन

ताहिरा की किताब में छपी इस कहानी को अब कई साल हो चुके हैं, लेकिन जब आयुष्मान खुराना से जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने साफ कर दिया कि उनका और ताहिरा का प्राइवेट लाइफ को देखने का नजरिया काफी अलग है. वो थोड़े नाराज भी नजर आए.

फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में आयुष्मान से पत्नी की किताब में बताए गए इस ब्रेस्ट मिल्क वाले किस्से को लेकर सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कहा कि एक पाठक के तौर पर यह कहानी मनोरंजक हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वह काफी प्राइवेट इंसान हैं.

आयुष्मान ने कहा- एक पाठक के तौर पर यह मनोरंजक हो सकता है, लेकिन निजी तौर पर मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं. वह मुझसे बहुत अलग हैं. मुझे अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन हम दोनों एक-दूसरे से इसी तरह अलग हैं. कुछ लोगों के लिए यह मनोरंजक हो सकता है, लेकिन मैं इसे नहीं पढ़ता.

जब उनसे पूछा गया कि क्या ताहिरा की किताब में अपनी निजी जिंदगी से जुड़े ऐसे खुलासे पढ़कर उन्हें कभी अजीब लगा या झेंप महसूस हुई, तो आयुष्मान ने कहा- मुझे नहीं पता. वह जो करना चाहती हैं, करेंगी, लेकिन मैं वैसा इंसान नहीं हूं. ताहिरा को अपनी जिंदगी के मजेदार और निजी किस्से किताब में शेयर करने में कोई हिचक नहीं है, जबकि आयुष्मान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी प्राइवेट रहना पसंद करते हैं. 

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दोनों की यही अलग-अलग पर्सनैलिटी शायद उनकी लव स्टोरी को भी बाकी फिल्मी कपल्स से थोड़ा अलग बनाती है. आयुष्मान और ताहिरा आज दो बच्चों- विराजवीर और वरुष्का के माता-पिता हैं. दोनों बचपन के स्वीटहार्ट्स रहे हैं और लंबे समय से एक-दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं. लेकिन बेटे के 7 महीने की उम्र वाले उस बैंकॉक ट्रिप के दौरान हुआ ‘ब्रेस्ट मिल्क कांड’ आज भी उनकी सबसे अनोखी और मजेदार कहानियों में शामिल है.

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