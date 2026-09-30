scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Rajasthani Tamatar Mirch ke Tipore: टमाटर-हरी मिर्च से फटाफट बनाएं राजस्थानी स्टाइल टिपोरे, बोरिंग खाने का स्वाद होगा दोगुना, नोट करें रेसिपी

रोज-रोज आलू, मटर और पनीर जैसी सब्जियां खाने भी मन नहीं करता है, ऐसे में कुछ नया और चटपटा खाने की क्रेविंग होती है. अगर आप भी कुछ हटकर खाना पसंद करते हैं तो आप घर पर राजस्थान की फेमस टमाटर-मिर्च का टिपोरे बना सकते है. रोटी और पराठे के साथ टमाटर-मिर्च का टिपोरा बहुत टेस्टी लगता है. आइए आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं.

Advertisement
X
टिपोरे राजस्थान की फेमस साइड डिश है. (PHOTO:AI)
टिपोरे राजस्थान की फेमस साइड डिश है. (PHOTO:AI)

Rajasthani Tamatar Mirch ke Tipore Recipe: घर में रोज-रोज एक जैसी सब्जी और दाल खाकर सब लोग मुंह बनाने लगाते हैं. ऐसे में साथ में कुछ चटपटा मिल जाए तो बोरिंग खाना भी टेस्टी लगने लगता है. अगर आप कुछ टेस्टी और मसालेदार खाना चाहते हैं तो आप राजस्थानी टमाटर-मिर्ची के टिपोरे बना सकते हैं. इस सब्जी की खास बात यह है कि इसे बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है और इसका स्वाद भी काफी लाजवाब होता है. 

सूखी मिर्च की सब्जी तो आपने खाई होगी, लेकिन एक बार टमाटर-हरी मिर्च के टिपोरे बनाकर देखिए. दाल-चावल हो या फिर रोटी-सब्जी ही क्यों ना हो,यह दोनों के साथ ही खाने में अच्छी लगती है. राजस्थानी खाने की अपनी एक अलग बात होती है और वहां बनने वाली सब्जियां भी काफी हटकर होती हैं. आइए आपको टमाटर- मिर्ची के राजस्थानी स्टाइल टिपोरे बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं. 

टमाटर-मिर्च की टिपोरे के लिए सामग्री

सम्बंधित ख़बरें

पालक चीला रेसिपी (Photo- ITG)
सुबह के नाश्ते में बनाएं हेल्दी और क्रिस्पी पालक चीला, रेसिपी है आसान
क्रिस्पी आलू पेटीज रेसिपी (photo- ITG)
शाम की भूख के लिए बनाएं क्रिस्पी आलू पेटीज, 10-15 मिनट में होगी तैयार
Curry Patta Dry Chutney
10 मिनट में बनाएं करी पत्ते की सूखी चटनी, बोरिंग खाना भी लगेगा टेस्टी
कुरकुरी मसाला निमकी रेसिपी (Photo- ITG)
चाय के साथ बनाएं कुरकुरी मसाला निमकी, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी
Japanese Cleaning Habits (Photo: ITG)
रोज-रोज झाड़ू-पोछे से छुट्टी! जापान की 6 आदतों से चमचमाता रहेगा घर
  • हरी मिर्च-100 से 250 ग्राम
  • टमाटर- 2 से 3 मिडियम साइज के
  • सरसों का तेल-2 से 3 बड़े चम्मच
  • राई- आधा छोटा चम्मच
  • जीरा-1 चम्मच
  • सौंफ- 1 छोटा चम्मच
  • हींग- एक चुटकी
  • हल्दी- आधा छोटा चम्मच
  • धनिया पाउडर- 1 छोटा चम्मच
  • नमक-स्वादानुसार

टमाटर-मिर्च की टिपोरे बनाने का तरीका

  1. सबसे पहले हरी मिर्च और टमाटर को पानी से धोकर साफ कर लें और फिर उनको टुकड़ों में काट लें.
  2. उसके बाद कहाड़ी में सरसों का तेल डालकर मिडियम फ्लेम पर गर्म करें और फिर फ्लेम को कम कर दें.
  3. गर्म तेल में जीरा, राई, सौंफ, हींग डालकर भून लें, उसके बाद इनके ऊपर हल्दी और धनिया पाउडर डाल दें.
  4. इसके बाद मसालों के ऊपर मिर्च और नमक डालकर मिक्स कर दें. अच्छी तरह से सारी चीजें मिलाने के बाद इनको कुछ देर के लिए पकने दीजिए.
  5. अब कड़ाही में टमाटर डालकर 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएं. जब तक टमाटर गल नहीं जाते हैं और मिर्च थोड़ी क्रंची नहीं हो जाती है.

इस तरीके से करें सर्व

Advertisement

जब सब्जी आपके मन की ना हो तो आप मिर्च-टमाटर का टिपोरे रोटी या पराठे के साथ मजे से खा सकते हैं. इसके अलावा दाल-चावल के साथ में साइड डिश की तरह इसे सर्व किया जा सकता है.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कीड़े और स्नेल वाला सलाद! दून यूनिवर्सिटी के अलकनंदा हॉस्टल में बवाल, छात्राओं के विरोध के बाद मेस टेंडर निरस्त |
    Rajasthani Tamatar Mirch ke Tipore: टमाटर-हरी मिर्च से फटाफट बनाएं राजस्थानी स्टाइल टिपोरे, बोरिंग खाने का स्वाद होगा दोगुना, नोट करें रेसिपी |
    चाहते तो ले जाते सारी मछलियां, लेकिन... गाजियाबाद की भीड़ ने पेश की इंसानियत की मिसाल |
    Budh Gochar: 1 अक्टूबर से बुध की बदलेगी चाल, 12 दिन 6 राशियों को मिलेगा लाभ |
    बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय का टशन, बॉस लेडी लुक में छाईं, मां संग नहीं दिखीं आराध्या |
    कपड़े धोने के बाद ही क्यों पड़ती हैं सिलवटें, फिर आयरन से कैसे होती हैं गायब? |
    IAS का अनुभव + राजा भैया की जमीनी पकड़... दिव्या मित्तल पर ट्वीट ने बढ़ाई सियासी हलचल |
    'राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं राम के विरोधी...', तेलंगाना सीएम पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार |
    EPFO New Rule: ₹25000 सैलरी लिमिट, जानिए 35 हजार रुपये मंथली कमाने वालों का क्या होगा? |
    IPL का ये स्टार बनेगा CSK का बॉलिंग कोच, जहीर खान की सिफारिश पर मिली जिम्मेदारी
    Advertisement