Rajasthani Tamatar Mirch ke Tipore: टमाटर-हरी मिर्च से फटाफट बनाएं राजस्थानी स्टाइल टिपोरे, बोरिंग खाने का स्वाद होगा दोगुना, नोट करें रेसिपी

Rajasthani Tamatar Mirch ke Tipore Recipe: घर में रोज-रोज एक जैसी सब्जी और दाल खाकर सब लोग मुंह बनाने लगाते हैं. ऐसे में साथ में कुछ चटपटा मिल जाए तो बोरिंग खाना भी टेस्टी लगने लगता है. अगर आप कुछ टेस्टी और मसालेदार खाना चाहते हैं तो आप राजस्थानी टमाटर-मिर्ची के टिपोरे बना सकते हैं. इस सब्जी की खास बात यह है कि इसे बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है और इसका स्वाद भी काफी लाजवाब होता है.
सूखी मिर्च की सब्जी तो आपने खाई होगी, लेकिन एक बार टमाटर-हरी मिर्च के टिपोरे बनाकर देखिए. दाल-चावल हो या फिर रोटी-सब्जी ही क्यों ना हो,यह दोनों के साथ ही खाने में अच्छी लगती है. राजस्थानी खाने की अपनी एक अलग बात होती है और वहां बनने वाली सब्जियां भी काफी हटकर होती हैं. आइए आपको टमाटर- मिर्ची के राजस्थानी स्टाइल टिपोरे बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं.
टमाटर-मिर्च की टिपोरे के लिए सामग्री
टमाटर-मिर्च की टिपोरे बनाने का तरीका
इस तरीके से करें सर्व
जब सब्जी आपके मन की ना हो तो आप मिर्च-टमाटर का टिपोरे रोटी या पराठे के साथ मजे से खा सकते हैं. इसके अलावा दाल-चावल के साथ में साइड डिश की तरह इसे सर्व किया जा सकता है.