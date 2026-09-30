Rajasthani Tamatar Mirch ke Tipore: टमाटर-हरी मिर्च से फटाफट बनाएं राजस्थानी स्टाइल टिपोरे, बोरिंग खाने का स्वाद होगा दोगुना, नोट करें रेसिपी

Rajasthani Tamatar Mirch ke Tipore Recipe: घर में रोज-रोज एक जैसी सब्जी और दाल खाकर सब लोग मुंह बनाने लगाते हैं. ऐसे में साथ में कुछ चटपटा मिल जाए तो बोरिंग खाना भी टेस्टी लगने लगता है. अगर आप कुछ टेस्टी और मसालेदार खाना चाहते हैं तो आप राजस्थानी टमाटर-मिर्ची के टिपोरे बना सकते हैं. इस सब्जी की खास बात यह है कि इसे बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है और इसका स्वाद भी काफी लाजवाब होता है.

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सूखी मिर्च की सब्जी तो आपने खाई होगी, लेकिन एक बार टमाटर-हरी मिर्च के टिपोरे बनाकर देखिए. दाल-चावल हो या फिर रोटी-सब्जी ही क्यों ना हो,यह दोनों के साथ ही खाने में अच्छी लगती है. राजस्थानी खाने की अपनी एक अलग बात होती है और वहां बनने वाली सब्जियां भी काफी हटकर होती हैं. आइए आपको टमाटर- मिर्ची के राजस्थानी स्टाइल टिपोरे बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं.

टमाटर-मिर्च की टिपोरे के लिए सामग्री

हरी मिर्च-100 से 250 ग्राम

टमाटर- 2 से 3 मिडियम साइज के

सरसों का तेल-2 से 3 बड़े चम्मच

राई- आधा छोटा चम्मच

जीरा-1 चम्मच

सौंफ- 1 छोटा चम्मच

हींग- एक चुटकी

हल्दी- आधा छोटा चम्मच

धनिया पाउडर- 1 छोटा चम्मच

नमक-स्वादानुसार

टमाटर-मिर्च की टिपोरे बनाने का तरीका

सबसे पहले हरी मिर्च और टमाटर को पानी से धोकर साफ कर लें और फिर उनको टुकड़ों में काट लें. उसके बाद कहाड़ी में सरसों का तेल डालकर मिडियम फ्लेम पर गर्म करें और फिर फ्लेम को कम कर दें. गर्म तेल में जीरा, राई, सौंफ, हींग डालकर भून लें, उसके बाद इनके ऊपर हल्दी और धनिया पाउडर डाल दें. इसके बाद मसालों के ऊपर मिर्च और नमक डालकर मिक्स कर दें. अच्छी तरह से सारी चीजें मिलाने के बाद इनको कुछ देर के लिए पकने दीजिए. अब कड़ाही में टमाटर डालकर 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएं. जब तक टमाटर गल नहीं जाते हैं और मिर्च थोड़ी क्रंची नहीं हो जाती है.

इस तरीके से करें सर्व

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जब सब्जी आपके मन की ना हो तो आप मिर्च-टमाटर का टिपोरे रोटी या पराठे के साथ मजे से खा सकते हैं. इसके अलावा दाल-चावल के साथ में साइड डिश की तरह इसे सर्व किया जा सकता है.

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