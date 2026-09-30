Budh Gochar: 1 अक्टूबर से बुध की बदलेगी चाल, 12 दिन 6 राशियों को मिलेगा लाभ

Rahu Nakshatra 2026: अक्टूबर की शुरुआत ग्रहों की चाल के लिहाज से खास रहने वाली है. 1 अक्टूबर को बुध तुला राशि में रहते हुए राहु के स्वाती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषीय गणना के अनुसार बुध सुबह 9:33 बजे स्वाती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, 12 अक्टूबर तक यहां रहेंगे. बुध को ज्योतिष में बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणना और संचार से जुड़ा ग्रह माना जाता है. ऐसे में नक्षत्र परिवर्तन का असर इन क्षेत्रों से जुड़े मामलों पर देखने को मिल सकता है.

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वृषभ

वृषभ राशि के जातकों को इस अवधि में किसी मित्र या परिचित की मदद मिल सकती है. लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान खोजने में आसानी हो सकती है. कामकाज में नए संपर्क भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

मिथुन

मिथुन राशि के लिए बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन आय के नए रास्ते खोलने वाला माना जा रहा है. नौकरी और कामकाज में बेहतर अवसर मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को भी अच्छी खबर मिलने के योग बताए जा रहे हैं.

कन्या

कन्या राशि के लोगों के लिए पारिवारिक जीवन में सकारात्मक माहौल रहने की संभावना है. घर से जुड़ी कोई योजना आगे बढ़ सकती है. आपसी बातचीत से पुराने मतभेद दूर करने का मौका भी मिल सकता है.

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का स्वाती नक्षत्र में जाना विशेष माना जा रहा है. अटके हुए काम दोबारा शुरू हो सकते हैं. व्यापार करने वाले लोगों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है, जबकि नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

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मकर

मकर राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से यह समय महत्वपूर्ण रह सकता है. नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ने के अवसर बन सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना फायदेमंद हो सकता है.

कुंभ

कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है. आय से जुड़े मामलों में सुधार हो सकता है. परिवार में भी सुख-शांति बनी रहने के योग बताए जा रहे हैं.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार स्वाती नक्षत्र में बुध का गोचर कई राशियों के लिए सकारात्मक प्रभाव वाला माना जाता है. हालांकि, किसी व्यक्ति की कुंडली के आधार पर परिणाम अलग हो सकते हैं.



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