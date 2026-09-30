scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Budh Gochar: 1 अक्टूबर से बुध की बदलेगी चाल, 12 दिन 6 राशियों को मिलेगा लाभ

Budh Gochar 2026: बुध को ज्योतिष में बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणना और संचार से जुड़ा ग्रह माना जाता है. ऐसे में नक्षत्र परिवर्तन का असर इन क्षेत्रों से जुड़े मामलों पर देखने को मिल सकता है. 

Advertisement
X
अक्टूबर की शुरुआत ग्रहों की चाल के लिहाज से खास रहने वाली है.
अक्टूबर की शुरुआत ग्रहों की चाल के लिहाज से खास रहने वाली है.

Rahu Nakshatra 2026: अक्टूबर की शुरुआत ग्रहों की चाल के लिहाज से खास रहने वाली है. 1 अक्टूबर को बुध तुला राशि में रहते हुए राहु के स्वाती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषीय गणना के अनुसार बुध सुबह 9:33 बजे स्वाती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, 12 अक्टूबर तक यहां रहेंगे. बुध को ज्योतिष में बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणना और संचार से जुड़ा ग्रह माना जाता है. ऐसे में नक्षत्र परिवर्तन का असर इन क्षेत्रों से जुड़े मामलों पर देखने को मिल सकता है. 

वृषभ

वृषभ राशि के जातकों को इस अवधि में किसी मित्र या परिचित की मदद मिल सकती है. लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान खोजने में आसानी हो सकती है. कामकाज में नए संपर्क भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

shukra vakri 2026 october venus
शुक्र की वक्री चाल शुरू, इन 4 राशियों पर बड़ा संकट!
october 2026 shubh yog rajyog
शुक्र और गुरु के गोचर से चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य!
Mangal Budh Yog
बुध-मंगल का केंद्र दृष्टि योग, 2 अक्टूबर से 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू
Surya Gochar
17 अक्टूबर तक 6 राशियों पर मेहरबान सूर्य, बरसेगा पैसा
Mangal Gochar 2026
अक्टूबर में बदलेगी 4 बड़े ग्रहों की चाल, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

मिथुन

मिथुन राशि के लिए बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन आय के नए रास्ते खोलने वाला माना जा रहा है. नौकरी और कामकाज में बेहतर अवसर मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को भी अच्छी खबर मिलने के योग बताए जा रहे हैं. 

कन्या

कन्या राशि के लोगों के लिए पारिवारिक जीवन में सकारात्मक माहौल रहने की संभावना है. घर से जुड़ी कोई योजना आगे बढ़ सकती है. आपसी बातचीत से पुराने मतभेद दूर करने का मौका भी मिल सकता है. 

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का स्वाती नक्षत्र में जाना विशेष माना जा रहा है. अटके हुए काम दोबारा शुरू हो सकते हैं. व्यापार करने वाले लोगों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है, जबकि नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. 

Advertisement

मकर

मकर राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से यह समय महत्वपूर्ण रह सकता है. नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ने के अवसर बन सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना फायदेमंद हो सकता है. 

कुंभ

कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है. आय से जुड़े मामलों में सुधार हो सकता है. परिवार में भी सुख-शांति बनी रहने के योग बताए जा रहे हैं. 

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार स्वाती नक्षत्र में बुध का गोचर कई राशियों के लिए सकारात्मक प्रभाव वाला माना जाता है. हालांकि, किसी व्यक्ति की कुंडली के आधार पर परिणाम अलग हो सकते हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चाहते तो ले जाते सारी मछलियां, लेकिन... गाजियाबाद की भीड़ ने पेश की इंसानियत की मिसाल |
    Budh Gochar: 1 अक्टूबर से बुध की बदलेगी चाल, 12 दिन 6 राशियों को मिलेगा लाभ |
    बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय का टशन, बॉस लेडी लुक में छाईं, मां संग नहीं दिखीं आराध्या |
    कपड़े धोने के बाद ही क्यों पड़ती हैं सिलवटें, फिर आयरन से कैसे होती हैं गायब? |
    IAS का अनुभव + राजा भैया की जमीनी पकड़... दिव्या मित्तल पर ट्वीट ने बढ़ाई सियासी हलचल |
    'राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं राम के विरोधी...', तेलंगाना सीएम पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार |
    EPFO New Rule: ₹25000 सैलरी लिमिट, जानिए 35 हजार रुपये मंथली कमाने वालों का क्या होगा? |
    IPL का ये स्टार बनेगा CSK का बॉलिंग कोच, जहीर खान की सिफारिश पर मिली जिम्मेदारी |
    जिंदा होने का इंतजार! मौत के 4 साल बाद भी घरवालों ने छुपाकर रखी लाश, मुंबई में हैरान करने वाला मामला |
    65 हजार की बाइक के दीवाने हुए लोग... 31 दिनों में 1,80,626 ने खरीदी
    Advertisement