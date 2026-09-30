कीड़े और स्नेल वाला सलाद! दून यूनिवर्सिटी के अलकनंदा हॉस्टल में बवाल, छात्राओं के विरोध के बाद मेस टेंडर निरस्त

उत्तराखंड के देहरादून की दून यूनिवर्सिटी में सोमवार शाम उस वक्त हंगामा हो गया, जब अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल की मेस में परोसे जा रहे खाने में कीड़े मिलने का आरोप लगा. छात्राओं के मुताबिक, सलाद की ट्रे में चलता हुआ कीड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद छात्राओं ने खाना खाने से इनकार कर दिया और जमकर विरोध किया. देखते ही देखते छात्राओं ने यूनिवर्सिटी परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया और कुलपति के खिलाफ भी एकजुट होकर नारेबाजी की.

और पढ़ें

दरअसल, सोमवार को अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं रोजाना की तरह मेस में खाना खाने पहुंची थीं. इसी दौरान एक छात्रा की नजर सलाद की ट्रे पर पड़ी. छात्राओं का आरोप है कि ट्रे में कीड़ा चलता हुआ दिखाई दिया. इसके बाद छात्राओं ने दूसरी छात्राओं को भी खाना खाने से रोक दिया.

छात्राओं के मुताबिक, खाने में कीड़े के साथ स्नेल मिलने की भी शिकायत सामने आई, जिसके बाद छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा. खाने की गुणवत्ता को लेकर शुरू हुआ विरोध देखते ही देखते प्रदर्शन में बदल गया. छात्राओं ने यूनिवर्सिटी परिसर में हंगामा करते हुए कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की. उन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्टल में भोजन की गुणवत्ता को लेकर लगातार लापरवाही बरती जा रही है. छात्राओं ने खाने की गुणवत्ता की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई.

Advertisement

हंगामे की सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने छात्राओं से बातचीत शुरू की. प्रबंधन की ओर से छात्राओं को समझाने और उनकी शिकायतों का समाधान करने का भरोसा दिया गया. हालांकि, काफी देर तक छात्राएं अपनी मांगों पर अड़ी रही कई दौर की बातचीत के बाद छात्राओं का विरोध शांत हुआ.

कुलपति सुरेखा डंगवाल के अनुसार, हॉस्टल में खाने की गुणवत्ता और हाइजीन को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. मेस की व्यवस्थाओं को लेकर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और मौजूदा मेस का टेंडर निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. कुलपति ने यह भी कहा कि छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना यूनिवर्सिटी प्रशासन की जिम्मेदारी है. शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा और मेस व्यवस्था में जरूरी सुधार किए जाएंगे.

फिलहाल, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मेस व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है. वहीं, छात्राओं की शिकायत के बाद मौजूदा टेंडर निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू होने से साफ है कि खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई के मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा.

---- समाप्त ----