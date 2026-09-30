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चाहते तो ले जाते सारी मछलियां, लेकिन... गाजियाबाद की भीड़ ने पेश की इंसानियत की मिसाल

गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर मछलियों से भरा छोटा हाथी टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया. हादसे में सड़क पर बड़ी संख्या में मछलियां बिखर गईं और कई तड़पती नजर आईं. पीछे से आ रही ऑल्टो कार भी छोटे हाथी से टकराकर पलट गई.

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गाजियाबाद में वाहन पलटने के बाद बिखरी पड़ीं मछलियां. (Photo: Screengrabs)
गाजियाबाद में वाहन पलटने के बाद बिखरी पड़ीं मछलियां. (Photo: Screengrabs)

गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में बुधवार को वेव सिटी के सामने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अचानक टायर फटने से मछलियों से भरा एक छोटा हाथी वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गया. हादसे के बाद वाहन में लदी मछलियां सड़क पर बिखर गईं. इस दौरान काफी संख्या में मछलियां सड़क पर तड़पती नजर आईं, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सबसे बड़ी बात इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने एक भी मछली नहीं लूटी

टायर फटने के चलते हुआ हादसा
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मछलियों से भरा छोटा हाथी गाजीपुर मछली मंडी से मछलियां लेकर मेरठ की ओर जा रहा था. वेव सिटी के सामने डीएमई एक्सप्रेसवे पर पहुंचने के दौरान वाहन के पिछले हिस्से का टायर अचानक फट गया. टायर फटने के बाद चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और छोटा हाथी डिवाइडर से टकराकर पलट गया.

इसी दौरान पीछे से आ रही एक ऑल्टो कार भी पलटे हुए छोटे हाथी से जा टकराई. टक्कर के बाद ऑल्टो भी पलट गई. कार में दो लोग सवार थे. हादसे के बाद दोनों को वाहन से बाहर निकाला गया. बताया गया है कि कार सवारों को मामूली चोटें आई हैं. गनीमत रही कि हादसे में कोई जन हानि नहीं हुई.

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मौके पर मच गई अफरा-तफरी, लोगों ने नहीं लूटी मछली
घटना की सूचना मिलते ही कविनगर थाना पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों ने सड़क पर पलटे दोनों वाहनों को हटवाया और यातायात को सुचारू कराया. हादसे के कारण कुछ समय तक एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित रहा.

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हादसे के बाद सड़क पर फैली मछलियों को देखकर मौके से गुजर रहे लोगों की भी नजरें ठहर गईं. कई मछलियां सड़क पर बिखरी और तड़पती दिखाई दीं. पुलिस ने मौके पर स्थिति को संभालते हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे की वजह वाहन का पिछला टायर फटना बताई जा रही है.

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