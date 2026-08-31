Janmashtami Special Cake recipe: बिना ओवन, बिना मैदा, जन्माष्टमी पर बनाएं बाजार जैसा शाही केक, बनाने में है बेहद आसान

Janmashtami Special Mewa cheesecake recipe: जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में हर साल पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है. इस पावन अवसर पर लड्डू गोपाल को माखन, मिसरी, पंजीरी और तरह-तरह के मेवों का भोग लगाने की पुरानी परंपरा रही है. हालांकि बदलते समय के साथ लोग इस दिन केक भी काटते हैं और अगर आप भी भगवान को अपने हाथों से बना केक प्रसाद के तौर पर चढ़ाना चाहते हैं तो इस बार कुछ नया ट्राई करके देखिए, क्यों न इस साल कान्हा के पसंदीदा माखन और मेवों से बना नो-बेक मेवा चीजकेक बनाया जाए.

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मेवा चीजकेक एक ऐसी अनोखी और टेस्टी रेसिपी जो पारंपरिक स्वादों और मॉर्डन डेजर्ट का बेमिसाल कॉम्बिनेशन है. मखाना, बादाम, काजू और खजूर के पौष्टिक क्रस्ट पर ताजा छेना, केसर और इलायची की क्रीमी लेयर इसे एक शाही स्वाद देती है. यह पूरी तरह से रिफाइंड शुगर-फ्री और व्रत-फ्रेंडली होता है.

अगर आप इस जन्माष्टमी पर अपने परिवार और मेहमानों को कुछ खास और सेहतमंद खिलाना चाहते हैं, तो यह नो-बेक मेवा चीजकेक बिल्कुल ट्राई कीजिए. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.

मेवा चीजकेक के लिए सामग्री

बेस के लिए:

मखाना – 1 कप

काजू – ¼ कप

बादाम – ½ कप

खरबूजे के बीज (मगज) – ⅓ कप

खजूर (बीज निकले हुए) – 5 से 6

क्रीमी लेयर के लिए:

फुल-फैट दूध – 1 लीटर

नींबू का रस – आवश्यकतानुसार

दही – 2 से 3 चम्मच

केसर के धागे – एक चुटकी

इलायची या जायफल पाउडर – ½ छोटा चम्मच

मोंक फ्रूट स्वीटनर या गुड़ – स्वादानुसार

पिस्ता (बारीक कटा हुआ) – गार्निशिंग के लिए

बनाने का सिंपल तरीका

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बेस तैयार करें: एक कड़ाही में मखाना, काजू, बादाम और खरबूजे के बीज को मिडियम आंच पर 7 से 8 मिनट तक सूखा भूनें. जब ये कुरकुरे हो जाएं, तो गैस बंद करके इन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडे हुए मेवों को खजूर के साथ मिक्सी के जार में डालें और दरदरा पीस लें.

छेना बनाएं: एक बर्तन में 1 लीटर दूध गरम करें. जब दूध में उबाल आने लगे या बुलबुले दिखने लगें, तो गैस बंद कर दें और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके नींबू का रस मिलाएं. जब दूध पूरी तरह फट जाए और छेना-पानी अलग हो जाए, तो इसे एक सूती कपड़े से छान लें. छेने को ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि नींबू का खट्टापन निकल जाए और बचा हुआ पानी निचोड़ लें.

क्रीमी लेयर तैयार करें: अब एक ब्लेंडर में फ्रेश छेना, दही, केसर, इलायची, जायफल पाउडर और मोंक फ्रूट स्वीटनर डालें. अगर आपके पास मोंक फ्रूट स्वीटनर मौजूद न हो, तो आप इसकी जगह गुड़, चीनी या खजूर के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे तब तक ब्लेंड करें जब तक कि यह बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी न हो जाए.

सेट करें: एक मोल्ड या कटोरी में पहले मखाना और मेवों वाले दरदरे मिक्सर को नीचे डालकर कसकर दबाएं ताकि एक मजबूत बेस बन जाए. अब इसके ऊपर तैयार किया हुआ क्रीमी छेना मिक्सचर डालें और बराबर फैला दें. इसे सेट होने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें.

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गार्निश करें: सेट होने के बाद ऊपर से कटे हुए पिस्ते से गार्निश करें, स्लाइस करें. इसे बच्चे और बड़े सभी मजे से खाएंगे.

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