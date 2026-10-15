scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kele Ka Halwa: बाजार की मिठाई को कहें बाय! ड्राई फ्रूट्स और नारियल डालकर बनाएं केले का हलवा, आज शाम मां स्कंदमाता को लगाएं भोग

Kele Ka Halwa: आज नवरात्रि का पांचवां दिन है और इस माता स्कंदमाता की पूजा होती है. नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता को मुख्य रूप से केले का भोग लगाया जाता है जिसे बेहद शुभ और उनका प्रिय भोग माना जाता है. इसलिए यहां हम आपको केले का हलवा बनाने का तरीका बता रहे हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में काफी आसान है.

Advertisement
X
केले का हलवा (Photo: ITG)
केले का हलवा (Photo: ITG)

नवरात्रि का पांचवां दिन माता दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता को समर्पित होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां स्कंदमाता को केले का भोग अति प्रिय है. मान्यता है कि पंचमी तिथि पर माता रानी को केले या केले से बनी चीजों का प्रसाद अर्पित करने से उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

अगर आप भी इस पावन अवसर पर माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास और शुद्ध बनाना चाहते हैं, तो केले का हलवा सबसे बेहतरीन विकल्प है. पके हुए केलों, शुद्ध देसी घी, दूध, चीनी और सूखे मेवों से बनने वाला यह हलवा न केवल बेहद स्वादिष्ट और दानेदार बनता है, बल्कि इसे बनाना भी बहुत आसान है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे सरल और झटपट विधि!

सामग्री:

सम्बंधित ख़बरें

How To Grow Moringa (Photo: ITG)
सेहत का खजाना है ये पौधा, घर पर ऐसे लगाएं ड्रमस्टिक
Guava Pickle
आम-नींबू छोड़िए, दरदरी सौंफ डालकर बनाएं कच्चे अमरूद का चटपटा अचार
how to clean grease of chimney
किचन की पुरानी चिमनी को इस चीज से करें साफ, लगेगी बिल्कुल नई
vadodara maharani radhikaraje gaekwad garba look
रंगीन चूड़ियों और कलीदार घाघरे में छाईं बड़ौदा की महारानी राधिकाराजे
Wardrobe storage tips
अलमारी खोलते ही गिरने लगते हैं कपड़े? इन आसान तरीकों से करें सेट

4 पके हुए केले (मैश किए हुए)

3-4 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी

1/2 कप उबला हुआ दूध

3-4 बड़े चम्मच चीनी या गुड़ का पाउडर (केले की मिठास के अनुसार)

1/2 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर

10-12 काजू, बादाम और पिस्ता (बारीक कटे हुए)

8-10 किशमिश

चुटकीभर केसर के धागे (दूध में भीगे हुए)

बनाने का तरीका

पके हुए केलों का छिलका उतारकर एक कांटे या मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लें ताकि कोई गुठली न रहे.

Advertisement

एक कड़ाही में 1 चम्मच देसी घी गर्म करें. इसमें कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश को हल्का सुनहरा होने तक भूनकर एक प्लेट में निकाल लें.

अब उसी कड़ाही में 2-3 चम्मच देसी घी और डालें. मैश किया हुआ केला डालें और मध्यम-धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 5-7 मिनट तक भूनें. (केले को तब तक भूनें जब तक कि उसका रंग हल्का भूरा न हो जाए और उसमें से भीनी-भीनी खुशबू न आने लगे).

जब केला कड़ाही का तला छोड़ने लगे, तो इसमें 1/2 कप दूध और केसर वाला दूध मिलाएं. आंच धीमी रखकर अच्छे से मिक्स करें ताकि हलवा दूध को पूरी तरह सोख ले.

अब इसमें स्वादानुसार चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं. चीनी पिघलने के बाद हलवे में एक सुंदर चमक आ जाएगी.

अब भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर मिलाएं और 1-2 मिनट धीमी आंच पर पकाकर गैस बंद कर दें. तैयार है आपका रसीला और दानेदार केले का हलवा! इसे तुलसी पत्र रखकर मां स्कंदमाता को श्रद्धापूर्वक अर्पित करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    BGMI Lite का नाम बदला, अब BGMI Air कहलाएगा गेम, लॉन्च से पहले 1 करोड़ लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन |
    IIT कानपुर जुटाएगा 8300 करोड़! फंडरेजिंंग कैंपेन लॉन्च, पूर्व छात्र राहुल गौतम ने क‍िया 180 करोड़ दान |
    'पांच मिनट में आता हूं'... शिवा शर्मा ने उस दिन क्या कहा था? मां ने बताई कहानी, बोलीं- सामने आए श्रद्धा |
    शिवा शर्मा मौत मामला: आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे नेपाल फरार, वीडियो जारी कर क्या कहा? |
    महिला सुरक्षा पर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने, अंकिता भंडारी से जेएनयू तक उठे सवाल |
    'दिवाली तक दिल्ली में धरना-प्रोटेस्ट न हो', व्यापारियों की गृह मंत्री से मांग, लिखा पत्र |
    NSUI और दिल्ली पुलिस के बीच वीडियो वॉर, एक-दूसरे पर लगाए आरोप |
    संबंध बनाए, चुपके से फोटो खींच ली... फिर किसान को ब्लैकमेल करने लगी महिला, बोल रही थी- 4 लाख रुपये दो! |
    दिखने में इटालियन मार्बल जैसा, मजबूती लोहे वाली... ट्रेंड में है ये सस्ता स्टोन |
    'CJP के प्रदर्शन के वीडियो फुटेज संभालकर रखें', SC का दिल्ली पुलिस को निर्देश
    Advertisement