मौसमी चटर्जी पर टूटा दुखों का पहाड़! फिल्म मेकर पति जयंत मुखर्जी का निधन; 54 साल का साथ छूटा

बॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आई है. दिग्गज एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी के पति और फिल्म प्रोड्यूसर जयंत मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे. 12 नवंबर 2026, गुरुवार को उन्होंने आखिरी सांस ली. उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. बताया जा रहा है कि उम्र से जुड़ी परेशानियों के चलते वह काफी समय से अस्वस्थ थे. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने भी उनके निधन की पुष्टि की है.

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नहीं रहे जयंत मुखर्जी

बीएन तिवारी ने इंडिया टुडे को बताया कि जयंत मुखर्जी ने अपने परिवार के बीच आखिरी सांस ली. फिलहाल उनके निधन की सटीक वजह सामने नहीं आई है. परिवार की तरफ से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. उनके अंतिम संस्कार को लेकर भी जानकारी का इंतजार है.

जयंत मुखर्जी सिर्फ मौसमी चटर्जी के पति ही नहीं, बल्कि फिल्मी दुनिया का जाना-पहचाना नाम भी थे. उन्होंने 'मजाक', 'दो लड़के दोनों कड़के' और 'बीवी और मकान' जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था. खास बात यह है कि 'मजाक' और 'दो लड़के दोनों कड़के' में मौसमी चटर्जी लीड रोल में नजर आई थीं. इसके अलावा उन्होंने 1992 में आए टीवी शो 'तलाश' का भी निर्माण किया था.

जयंत मुखर्जी का संगीत से भी गहरा रिश्ता था. वह मशहूर संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे थे. अपने पिता की संगीत विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने फिल्म 'बीवी और मकान' के म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काम किया था. इस तरह उनका जुड़ाव सिर्फ फिल्म निर्माण तक सीमित नहीं था, बल्कि संगीत की दुनिया में भी उनकी अपनी पहचान थी.

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15 की थीं मौसमी जब जयंत से की थी शादी

मौसमी और जयंत की शादी की कहानी भी काफी दिलचस्प रही. दोनों ने साल 1972 में शादी की थी. उस वक्त मौसमी महज 15 साल की थीं और दसवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपनी मौसी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए इतनी कम उम्र में शादी की थी. उस दौर में शादी के बाद एक्ट्रेसेस का करियर खत्म होने की बातें कही जाती थीं, लेकिन मौसमी ने इस सोच को गलत साबित किया और 70-80 के दशक में बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्रियों में शामिल हुईं.

इस जोड़ी के परिवार में दो बेटियां पायल मुखर्जी और मेघा मुखर्जी हैं. हालांकि, परिवार पहले भी एक गहरा सदमा झेल चुका है. उनकी बड़ी बेटी पायल का 13 दिसंबर 2019 को 45 साल की उम्र में निधन हो गया था. वह लंबे समय तक कोमा में रही थीं. बेटी को खोने का दर्द झेल चुके मौसमी और जयंत के परिवार के लिए यह एक और बेहद मुश्किल वक्त है.

वहीं, उनकी दूसरी बेटी मेघा मुखर्जी भी एक्टिंग की दुनिया से जुड़ी हैं. वह 'रेडियो', 'रुस्लान' और 'ऐसा क्यों होता है' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. जयंत के निधन के बाद अब परिवार में मौसमी और मेघा रह गई हैं. करीब 54 साल तक एक-दूसरे का साथ निभाने वाले मौसमी और जयंत की जिंदगी का यह सफर अब एक दर्दभरे मोड़ पर खत्म हो गया है.

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फिलहाल परिवार की ओर से जयंत मुखर्जी के निधन और अंतिम संस्कार को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है. पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस मुश्किल घड़ी में मौसमी चटर्जी और उनके परिवार के प्रति संवेदना जता रही है. जयंत मुखर्जी का फिल्म निर्माण और संगीत की दुनिया से जुड़ा योगदान हमेशा याद किया जाएगा.

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