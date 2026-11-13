गोरखपुर में विकास के साथ बढ़े रोजगार के अवसर, अब स्किल के दम पर मिल रहा काम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में पिछले 9 सालों के दौरान विकास और रोजगार के क्षेत्र में कई बदलाव देखने को मिले हैं, कभी सरकारी नौकरी को ही रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम मानने वाले युवाओं की सोच अब बदलती नजर आ रही है. शहर में तेजी से विकसित हो रहे निजी क्षेत्र ने रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं. अब युवा अपनी शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ तकनीकी दक्षता और हुनर के आधार पर भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर में बुनियादी सुविधाओं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक गतिविधियों और शहरी विकास को लेकर कई स्तरों पर काम हुआ है. शहर का विस्तार होने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में निजी संस्थानों और व्यावसायिक गतिविधियों की संख्या भी बढ़ी है, इसका सीधा असर रोजगार के अवसरों पर देखने को मिल रहा है.

अगर निजी क्षेत्र में रोजगार की बात करें तो गोरखपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, एजुकेशन सेंटर, कोचिंग संस्थान, होटल, सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, मार्केटिंग और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में युवाओं के लिए काम के अवसर सामने आ रहे हैं. इन संस्थानों में अलग-अलग योग्यता और कौशल के अनुसार लोगों को रोजगार मिल रहा है, कहीं मेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, रिसेप्शनिस्ट और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों की जरूरत है तो कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर, शिक्षक, सेल्स एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट और तकनीकी कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है.

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सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब रोजगार के लिए केवल बड़ी डिग्री ही नहीं, बल्कि काम करने का हुनर और व्यावहारिक अनुभव भी अहम भूमिका निभा रहा है. युवाओं के लिए स्किल बेस्ड रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं. कंप्यूटर, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल कार्यों और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है.

स्थानीय लोगों का भी मानना है कि बीते 9-10 वर्षों में गोरखपुर की तस्वीर में काफी बदलाव आया है. शहर में विकास कार्यों के साथ-साथ रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं, लोगों का कहना है कि पहले रोजगार के सीमित विकल्पों के कारण युवाओं को दूसरे बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर भी कई क्षेत्रों में काम के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं.

युवाओं की बदलती सोच भी इस बदलाव का एक बड़ा उदाहरण है, अब युवा केवल सरकारी नौकरी की तैयारी तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि निजी संस्थानों में काम करने, अपने हुनर को निखारने और स्वरोजगार के माध्यम से आगे बढ़ने में भी रुचि दिखा रहे हैं, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं.

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हालांकि रोजगार के इन अवसरों को और व्यापक बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, बेहतर वेतन और स्थायी रोजगार पर भी ध्यान देना जरूरी है, आने वाले समय में स्किल डेवलपमेंट और निजी निवेश गोरखपुर को रोजगार के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

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