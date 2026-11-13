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किश्तवाड़: 2 SPOs के शव परिवार को सौंपे गए, आज होगा अंतिम संस्कार

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में संदिग्ध आतंकियों के हमले में मारे गए दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के शव पोस्टमार्टम के बाद परिवारों को सौंप दिए गए हैं. दोनों का अंतिम संस्कार आज डच्चन-मरवाह इलाके के उनके पैतृक गांव में किया जाएगा. सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश में जंगलों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है.

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किश्तवाड़ में दोनों अफसरों के शव बरामद किए गए थे. (Photo: ITG)
किश्तवाड़ में दोनों अफसरों के शव बरामद किए गए थे. (Photo: ITG)

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के डच्चन-मरवाह इलाके में संदिग्ध आतंकियों के हमले में मारे गए दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं. दोनों जवानों का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव में किया जाएगा. मृतकों की पहचान 45 वर्षीय एसपीओ रशपाल कुमार और 57 वर्षीय एसपीओ बाबी चंद (बॉबी चंद) के रूप में हुई है. दोनों किश्तवाड़ के कियार डच्चन गांव के रहने वाले थे और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) में तैनात थे.

जानकारी के मुताबिक, दोनों एसपीओ 11 नवंबर को अपने कैंप से निकले थे. वे कियार गांव स्थित कैंप से धरना-मरवाह में सेना की एक पोस्ट पर गश्त और ड्यूटी रोटेशन के लिए जा रहे थे. इसी दौरान वे लापता हो गए.

यह भी पढ़ें: कुलगाम में जहां हुआ आतंकी हमला वहां पहुंची NIA टीम, 3 टेररिस्ट की तलाश

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12 नवंबर को तलाशी अभियान के दौरान उनके गोलियों से छलनी शव धरना टॉप के पास जंगल में मिले. हमलावर दोनों जवानों की सर्विस राइफलें भी अपने साथ ले गए. इनमें एक INSAS और दूसरी .303 राइफल थी.

जंगलों में तलाशी अभियान तेज

घटनास्थल से पाकिस्तान में बने आर्मर-पियर्सिंग गोला-बारूद के खाली कारतूस भी बरामद किए गए हैं. सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं. घने जंगलों में ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. कियार और धरना-मरवाह के आसपास के जंगलों में संदिग्ध आतंकियों की तलाश की जा रही है.

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यह भी पढ़ें: 'कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा, वे कर लें जो करना है', आतंकियों को फारूक अब्दुल्ला की दो टूक

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दोनों एसपीओ की हत्या की निंदा की है. उन्होंने इसे कायरतापूर्ण हिंसा बताया. वहीं, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चिनाब घाटी में सक्रिय आतंकियों का पता लगाने और हमले में शामिल लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं.

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