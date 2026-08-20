Coconut Burfi: सिर्फ 1 गिलास दूध और ताजे नारियल से बनाएं हलवाई वाली मिल्क कोकोनट बर्फी, व्रत के लिए कर लें स्टोर

सावन के व्रत और जन्माष्टमी जैसे व्रत में प्रसाद के लिए मिठाई की जरूरत होती है और व्रत में कई बार कुछ मीठा खाने का मन भी करता है. ऐसे में ज्यादातर लोग बाजार में मिलने वाली मिठाइयों के भरोसे ही बैठे रहते हैं लेकिन उनमें न केवल मिलावट का डर रहता है बल्कि बाजार की मिठाई काफी महंगी भी होती हैं.

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ऐसे में अगर आप घर पर ही शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाई बनाना चाहते हैं तो नारियल की बर्फी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. यह बनाने में जितनी आसान होती है. खाने में उतनी ही नरम और लाजवाब लगती है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको न तो घंटों चाशनी की झंझट में पड़ना पड़ेगा और न ही ज्यादा सामान की जरूरत होगी. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि.

ताजे नारियल और दूध की बर्फी की सामग्री)

ताजा नारियल: 2 कप (छिलका उतरा और कद्दूकस/पिसा हुआ)

फुल क्रीम दूध: 1 गिलास (लगभग 250-300 मि.ली.)

चीनी: 1/2 कप (स्वादानुसार)

देसी घी: 1 छोटा चम्मच

हरी इलायची पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

कटे हुए मेवे (पिस्ता/बादाम): 1 बड़ा चम्मच (सजावट के लिए)

बनाने की विधि

ताजे नारियल के पीछे का भूरा छिलका चाकू से छीलकर अलग कर दें. अब नारियल को छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में बिना पानी डाले पल्स मोड पर दरदरा पीस लें (या कद्दूकस कर लें).

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एक भारी तले की कड़ाही में 1 गिलास फुल क्रीम दूध डालें. इसे मध्यम आंच पर 5-7 मिनट तक उबलने दें, जब तक कि दूध थोड़ा गाढ़ा होकर आधा न रह जाए.

गाढ़े हुए दूध में पिसा हुआ ताजा नारियल डालें और अच्छी तरह मिलाएं. इसे मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक नारियल सारा दूध सोख न ले.

जब मिश्रण सूखा लगने लगे, तब इसमें 1/2 कप चीनी डालें. चीनी पिघलने पर मिश्रण एक बार फिर थोड़ा पतला हो जाएगा.

इसे लगातार चलाते हुए 8-10 मिनट तक पकाएं, जब तक कि चीनी का पानी पूरी तरह सूख न जाए और मिश्रण कड़ाही का तला न छोड़ने लगे.

अब इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी और 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर मिलाएं. घी डालने से बर्फी में बढ़िया चमक आती है और स्वाद बढ़ जाता है. 1 मिनट और चलाकर गैस बंद कर दें.

एक थाली या बर्फी ट्रे में थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर लें. तैयार मिश्रण को थाली में निकालें और चम्मच या स्पैटुला की मदद से एक समान फैलाकर सेट करें.

ऊपर से बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम डालकर हल्के हाथ से दबा दें. इसे 30-40 मिनट के लिए कमरे के तापमान पर या फ्रिज में ठंडा होने दें. जमने के बाद इसे मनचाहे आकार (चौकोर या डायमंड) में काट लें.

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इस बर्फी को आप कांच या प्लास्टिक के एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में 7 से 10 दिनों तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं. व्रत के दिनों में यह तुरंत ऊर्जा देने वाला बेहतरीन फलाहार है.

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