नीतीश कुमार से जब मिले JDU विधायक अनंत सिंह, VIDEO

बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक अनंत सिंह गुरुवार को पूर्व सीएम नीतीश कुमार के 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचे. जेडीयू विधायक ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार से मुलाकात की है. अनंत सिंह ने इस मुलाकात के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र मोकामा के विकास पर चर्चा की.

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अनंत सिंह ने पूर्व सीएम का कुशल-क्षेम भी पूछा. पूर्व सीएम नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें खास आत्मीयता नजर आ रही है. मुलाकात के बाद अनंत सिंह जब 7 सर्कुलर रोड से जाने लगे, उनको छोड़ने के लिए मुख्य़मंत्री नीतीश कुमार खुद अपने घर के बाहर तक आए.

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दोनों नेताओं ने हाथ जोड़कर एक-दूसरे का अभिवादन किया. अनंत सिंह मुस्कराए और इसके बाद अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए. अनंत सिंह की सीएम नीतीश से यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब सत्ताधारी एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में करारी हार मिली है.

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बांकीपुर में बीजेपी की हार के बाद अनंत सिंह ने कहा था कि उन्हें घमंड हो गया था कि कोलकात जीत गए, मुंबई जीत गए. जनता में यह संदेश गया है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया है और इसी वजह से बांकीपुर में बीजेपी की हार हुई है.

अनंत सिंह ने किया है चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान

मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने और राज्यसभा जाने के नीतीश कुमार के फैसले के तुरंत बाद ही अनंत सिंह ने अपने सियासी भविष्य को लेकर बड़ा ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तब अब हम विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. अनंत सिंह ने मोकामा सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है.

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