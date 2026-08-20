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छात्रों के गुस्से से हिली सरकार! BPSC TRE-4 पर बिहार CM ने बुलाई बड़ी बैठक, क्या बढ़ेंगी सीटें?

बिहार में BPSC TRE 4 परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है. गर्दनीबाग में डटे अभ्यर्थी एकल परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग हटाने की मांग कर रहे हैं. इस बीच सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक बुलाई है. बैठक में सीटों की संख्या बढ़ाने और अन्य मांगों पर चर्चा होगी.

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बिहार में BPSC TRE 4.0 परीक्षा को लेकर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. परीक्षा के नियमों और अपनी प्रमुख मांगों को लेकर गर्दनीबाग में डटे अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज तीसरा दिन है. सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए आखिरकार शासन-प्रशासन में हलचल तेज हो गई है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने आज शिक्षा विभाग और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक बुलाई है.

दोपहर 12 बजे 'लोक सेवक आवास' में मंथन, क्या निकलेंगे फैसले?

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गर्दनीबाग में अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की नाराजगी और BPSC के नोटिफिकेशन के बीच फंसे पेंच को सुलझाने के लिए यह बैठक दोपहर 12 बजे 'लोक सेवक आवास' में आयोजित की गई है. इस उच्चस्तरीय बैठक में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और BPSC के आला अधिकारी शामिल हो रहे हैं.

सीटों की संख्या में इजाफा संभव: सूत्रों की मानें तो इस बैठक में अभ्यर्थियों की भारी मांग और मुख्यमंत्री के रोजगार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए TRE 4 में रिक्त पदों (सीटों) की संख्या बढ़ाने पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है.

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क्या हैं अभ्यर्थियों की 2 प्रमुख मांगें?

सड़कों पर डटे अभ्यर्थियों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी बुनियादी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा. छात्रों की मांग है कि परीक्षा प्रक्रिया को पेचीदा बनाने के बजाय इसे एक ही चरण में पूरा कराया जाए. TRE-4 की परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान पूरी तरह हटाया जाए.

बता दें कि आंदोलन के बीच 3 दिनों से सड़कों पर जमे अभ्यर्थियों के दबाव ने आखिरकार सरकार को एक्शन में ला दिया है. देखना यह होगा कि दोपहर 12 बजे की इस बैठक से अभ्यर्थियों को राहत मिलती है या फिर आंदोलन और उग्र रूप लेगा!

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