Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 21 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

21 अगस्त को मध्य, उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी गई है. वहीं, केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक बिना किसी ड्यूटी के 10 लाख टन तक कच्ची चीनी के आयात की मंज़ूरी दी है. इन खबरों के अलावा, जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा फ‍िफ्टी जड़ने के मामले में महान सचिन तेंदुलकर के बराबर पहुंच गए हैं. पढ़ें शुक्रवार सुबह की बड़ी खबरें

और पढ़ें

दिल्ली-NCR में बादल, यूपी-MP में भारी बारिश... 24 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मॉनसून, लेटेस्ट IMD अपडेट

मौसम विभाग ने 21 अगस्त को मध्य, उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. पूर्वी मध्य प्रदेश में आज बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा आईएमडी ने दिल्ली-एनसीआर में 24 अगस्त तक बादल छाए रहने और रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है.

10 लाख टन ड्यूटी फ्री चीनी आयात की सरकार ने दी इजाजत, केजरीवाल बोले- चीनी वाले गन्ने से इथेनॉल बना डाला

केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक बिना किसी ड्यूटी के 10 लाख टन तक कच्ची चीनी के आयात की मंज़ूरी दी है. इस कदम से त्योहारों के मौसम से पहले देश में चीनी की कीमतों को काबू में रखने में मदद मिल सकती है. वहीं, विपक्ष ने कहा है कि देश में चीनी की भारी कमी हो गई है. क्योंकि चीनी बनाने वाले गन्ने से मोदी जी ने इथेनॉल बना दिया है.

Advertisement

गुजरात-बिहार के बीच नई अमृत भारत ट्रेन... आज से बुकिंग शुरू, चेक करें रूट-टाइमिंग और स्टॉपेज

भारतीय रेलवे अहमदाबाद और भागलपुर के बीच नई वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है. ट्रेन नंबर 19423 की टिकट बुकिंग शुक्रवार, 21 अगस्त से पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी. यह ट्रेन अहमदाबाद से भागलपुर की दूरी करीब 36 घंटे 10 मिनट में तय करेगी. नई अमृत भारत एक्सप्रेस में जनरल अनारक्षित और स्लीपर क्लास के कोच होंगे.

ENG vs PAK: जो रूट ने कर ली 'क्रिकेट के भगवान' सच‍िन तेंदुलकर की बराबरी, अब रडार पर ये 3 महार‍िकॉर्ड

इंग्लैंड टीम के टेस्ट कप्तान जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा फ‍िफ्टी जड़ने के मामले में महान सचिन तेंदुलकर के बराबर पहुंच गए हैं. अब तेंदुलकर और रूट के अर्धशतक 68 हो चुके हैं. रूट ने ये उपलब्धि पाकिस्तान के ख‍िलाफ हेड‍िंग्ले टेस्ट में हासिल की. इस दौरान रूट ने इंग्लैंड की ओर से 66 रनों की पारी खेली.

प्रयागराज में उफान पर गंगा-यमुना, रोड तक पहुंचा पानी, प्रशासन अलर्ट पर

संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. बढ़ते जलस्तर का असर अब केवल संगम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर की पहचान बन चुके नागवासुकी रोड, मरीन ड्राइव, रिवर फ्रंट तक भी पहुंच गया है.वहीं दूसरी ओर पूरा संगम क्षेत्र भी बाढ़ के पानी से घिर चुका है. जिन सड़कों पर कभी वाहनों की आवाजाही होती थी, वहां अब नावें चल रही हैं.

Advertisement



पाकिस्तान: इमरान खान बैक टू जेल... कड़ी सुरक्षा के बीच देर रात अस्पताल में जांच, फिर वापस कारागार में

पूर्व पाकिस्तानी PM और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से वापस अदियाला जेल भेज दिया गया है. उन्हें आधी रात को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां छह विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की. जेल सूत्रों ने बताया कि उन्हें बेहद सख्त सुरक्षा के बीच जेल लाया गया और उनकी सेल में शिफ्ट किया गया है.

पेरू में 6.7 तीव्रता का भूकंप, दक्षिणी हिस्से में महसूस किए गए तेज झटके

पेरू के दक्षिणी एंडीज इलाके में गुरुवार को 6.7 तीव्रता का भूकंप आया. झटके इका और अरेक्विपा समेत कई इलाकों में महसूस किए गए. राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है. इसका केंद्र अयाकूचो क्षेत्र के पैरिनाकोचास प्रांत में उपाहुआचो से करीब 38 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में था.

'दबाव के आगे नहीं झुकेंगे...', नए अमेरिकी प्रतिबंधों पर ईरान का तीखा पलटवार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक अभियान का ऐलान किया है. ट्रंप के इस ऐलान के बाद भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने X पर विदेश मंत्रालय का बयान साझा किया. ईरान ने साफ किया कि ऐसे दबाव से देश की आजादी, सम्मान और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने का उसका संकल्प कमजोर नहीं होगा.

Advertisement

महिला हॉकी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का कमाल, इंग्लैंड को बाहर कर अगले राउंड में बनाई जगह

महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार को भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ खेला. दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा रहा, लेकिन पूरे मैच में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी. इस नतीजे के साथ भारत ने पूल D में दूसरा स्थान हासिल करते हुए टूर्नामेंट के अगले दौर में जगह बना ली. भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत चीन के खिलाफ 2-2 के ड्रॉ से की थी.

पीवी सिंधु नहीं भेद सकीं चीनी दीवार, BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप से हुईं नॉकआउट, आयुष शेट्टी भी हारे

भारत की स्टार बैडमिंटन शटलर पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड बैडमिंटनशिप 2026 से बाहर हो गईं. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित विमेंस सिंगल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को चीन की वांग झी यी के हाथों 11-21, 21-15, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी भी मेडल की रेस से बाहर हो चुके हैं.

---- समाप्त ----