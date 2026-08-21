मुंबई के कुर्ला में हादसा, घर पर गिरी क्रेन, 10 से ज्यादा लोग घायल

मुंबई के कुर्ला स्थित कुरैशी नगर में गुरुवार देर रात एक रिहायशी मकान पर अचानक विशाल क्रेन गिर गई. इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अनुसार, ये हादसा क्रेन को पोक्लेन मशीन की मदद से माउंट करते वक्त हुआ.



बीएमसी एल वार्ड के जूनियर इंजीनियर के अनुसार, ये हादसा उस समय हुआ जब म्हाडा के ध्वस्तीकरण अभियान के लिए पोकलेन मशीन की मदद से क्रेन को चढ़ाया जा रहा था. घायल हुए लोगों में से छह को सायन अस्पताल और दो को कुर्ला भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बीएमसी के मुताबिक सभी घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है.



बीएमसी पीआरओ कार्यालय ने बताया कि म्हाडा द्वारा उस स्थान पर निष्कासन और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जानी थी. ऑपरेशन के लिए पोकलेन मशीन का इस्तेमाल करके क्रेन को चढ़ाया जा रहा था, तभी वह अनियंत्रित होकर रिहायशी ढांचे पर गिर गई. हादसे के तुरंत बाद घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया.



सायन अस्पताल में कुल छह घायल व्यक्तियों को भर्ती कराया गया है, जबकि दो घायल कुर्ला भाभा अस्पताल में भर्ती हैं. अस्पताल प्रशासन ने पुष्टि की है कि सभी घायलों की हालत स्थिर है. घायलों के नामों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है और मौके पर किसी अन्य व्यक्ति के फंसे होने की आशंका की जांच की जा रही है.



वहीं, कुर्ला क्षेत्र में ही इस हफ्ते की शुरुआत में भारी बारिश के बाद बुधवार तड़के चिराग नगर की गौसिया चाल में भूस्खलन हुआ था. वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उस हादसे में दो बच्चों समेत मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है. बीएमसी, एनडीआरएफ, मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड ने संयुक्त रूप से लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला.

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