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Gobhi Sukhauti Ki Sabji Recipe: आलू डालकर बिहारी स्टाइल में बनाएं गोभी सुखौती की सब्जी, रोटी-पराठे के साथ लगेगी लाजवाब

सूखी फूलगोभी की सब्जी बहुत टेस्टी होती है और बिहार की गोभी के सुखोती की सब्जी काफी फेमस भी है. इस मसालेदार सब्जी को आप रोटी और पराठे के साथ खा सकते हैं और जब घर में कोई सब्जी ना हो तो यह एक बेस्ट डिश है. आइए इस आर्टिकल में हम आपको गोभी की इस हटकर सब्जी को बनाने का आसान तरीका आपको बताते हैं, जिसे एक बार खाने के बाद आप इसे बार-बार बनाएंगे.

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गोभी को सुखाकर स्टोर किया जा सकता है. (PHOTO:AI)
गोभी को सुखाकर स्टोर किया जा सकता है. (PHOTO:AI)

Gobhi Sukhauti Ki Sabji Recipe: गोभी की सब्जी सर्दियों में खूब खाई जाती है, जिसकी स्वाद भी लाजवाब लगता है. बिहार में फूलगोभी को सुखाकर स्टोर करके रखा जाता है, जिसकी मसालेदार सब्जी बनाई जाती है. अगर आपको भी गोभी की सब्जी खाना अच्छा लगता है, लेकिन हर सीजन में गोभी की सब्जी नहीं खा पाते हैं तो आप भी फूलगोभी को सुखाकर रख सकते हैं.

सुखाकर रखी गई गोभी की सब्जी से मसालेदार सब्जी बनाई जाती है, जिसे जब खासकौर पर बनाया जाता है, जब घर में कोई सब्जी मौजूद ना हो. आज हम आपको गोभी सुखौती की सब्जी बनाने का बिहारी तरीका बताते हैं, जो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके घरवाले भी बार-बार इसे बनाने की डिमांड करेंगे. 

गोभी सुखौती की सब्जी के लिए इंग्रेडिएंट्स 

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  • सुखाकर रखी हुई गोभी: 1 कप
  • आलू- 2 मिडियम साइज
  • प्याज: 1 बारीक कटा हुआ
  • टमाटर: 1 पिसा हुआ या बारीक कटा हुआ
  • अदरक-लहसुन पेस्ट: 1 छोटा चम्मच
  • हरी मिर्च: 2 कटी हुई
  • तेल: 2 बड़े चम्मच
  • जीरा और हींग: आधा छोटा चम्मच और एक चुटकी
  • मसाले: हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर
  • नमक स्वादानुसार
  • गरम मसाला

गोभी सुखौती की सब्जी बनाने का तरीका

गोभी उबालें: सुखाकर रखी हुई गोभी को पानी में 3 से 5 मिनट के लिए उबाल लें या गर्म पानी में भिगोकर साफ कर लें ताकि धूल-मिट्टी निकल जाए और गोभी अपने असली आकार में आ जाए. इसके बाद इसे पानी से निकालकर निचोड़ लें.

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तड़का लगाएं: एक कड़ाही में तेल गर्म करें. इसमें जीरा और हींग डालें. अब कटी हुई हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और प्याज डालकर गोल्डन होने तक भूनें. इसके बाद इसमें टमाटर और बाकी सूखे मसाले डालकर तेल छोड़ने तक पकाएं.

अब सब्जी पकाएं: मसाला भूनने के बाद अब इसमें काटकर आलू डालें और अच्छी तरह से मसाले में मिला दें. उसके 5 मिनट के बाद उबली हुई गोभी डालें. अच्छी तरह मिलाएं और ढककर लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पकने दें.

गार्निश करें: आलू-गोभी जब अच्छी तरह से पक जाए, तो आखिर में ऊपर से हरा धनिया और गरम मसाला डालकर गार्निश कर दें.

इस तरीके से परोसें

अब गोभी सुखौती की सब्जी को आप गरमागरम रोटी या पराठे के साथ परोसें. इसके साथ आप दही, चटनी और अचार सर्व करते हैं तो खाने के मजा दोगुना हो जाता है. भले ही गोभी ताजी ना हो, लेकिन बिहारी स्टाइल गोभी सुखौती की सब्जी का स्वाद भी बिल्कुल फ्रेश फूलगोभी की सब्जी की तरह ही लगता है.

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