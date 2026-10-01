वनडे वर्ल्ड कप 2027 का पूरा शेड्यूल जारी, 10 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने गुरुवार को 2027 पुरुष वनडे वर्ल्ड कप का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया. अगले साल होने वाला यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा. 14 टीमों के इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी. दोनों टीमों के बीच मुकाबला केपटाउन में खेला जाएगा.

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भारत का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होगा. दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में आमने-सामने होंगी. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला यह मुकाबला टूर्नामेंट के सबसे चर्चित मैचों में शामिल रहेगा.

2 अक्टूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट

वर्ल्ड कप का आयोजन 2 अक्टूबर से शुरू होगा. हालांकि ग्रुप स्टेज से पहले विंडहोक में सुपर सीरीज खेली जाएगी. इसमें तीन टीमें हिस्सा लेंगी. ये मुकाबले 2, 4 और 6 अक्टूबर को होंगे. तीनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ एक-एक मैच खेलेंगी. सुपर सीरीज में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाली टीम ग्रुप स्टेज में जगह बनाएगी.

दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को मेजबान होने के कारण सीधे टूर्नामेंट में जगह मिली है. इसके अलावा 30 सितंबर 2026 तक आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग के आधार पर आठ अन्य टीमों ने सीधे क्वालीफाई किया है. बाकी चार टीमों का फैसला क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालीफायर के जरिए होगा.

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क्वालीफायर में पहले स्थान पर रहने वाली टीम सीधे ग्रुप स्टेज में पहुंचेगी. बाकी तीन टीमों को सुपर सीरीज में खेलने का मौका मिलेगा. सुपर सीरीज के जरिए ग्रुप स्टेज की आखिरी टीम तय होगी.

12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा

ग्रुप स्टेज में 12 टीमों को छह-छह टीमों के दो ग्रुप में बांटा जाएगा. ग्रुप ए में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और एक क्वालीफायर टीम होगी. ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और दूसरी क्वालीफायर टीम होगी.

ग्रुप स्टेज का पहला मुकाबला 7 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच केपटाउन में होगा. ऑस्ट्रेलिया 2023 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम है, जबकि भारत उस टूर्नामेंट में उपविजेता रहा था.

8 अक्टूबर को इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमें विंडहोक में आमने-सामने होंगी. वहीं 10 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका अपने अभियान की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ केपटाउन में करेगा.

जिम्बाब्वे 11 अक्टूबर को बुलावायो में अफगानिस्तान से खेलेगा. जिम्बाब्वे का ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ विक्टोरिया फॉल्स में होगा.

भारत के ग्रुप स्टेज के मुकाबले

भारतीय टीम का अभियान 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से शुरू होगा. इसके बाद 10 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ जोहान्सबर्ग में मैच होगा.

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भारत 14 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ त्श्वाने में खेलेगा. इसके बाद 17 अक्टूबर को क्वालीफायर टीम के खिलाफ ब्लोमफोंटेन में मुकाबला होगा.

भारत का ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 24 अक्टूबर को जिम्बाब्वे के खिलाफ विक्टोरिया फॉल्स में होगा. यानी भारतीय टीम को ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एक क्वालीफायर टीम और जिम्बाब्वे का सामना करना होगा.

वर्ल्ड कप के कार्यक्रम में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर खास नजर रहेगी. दोनों टीमों के बीच मैच 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं, इसलिए ग्रुप स्टेज में दोनों का आमना-सामना तय है. इस मैच को लेकर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस में खास उत्साह रहने की उम्मीद है.

ग्रुप स्टेज के बाद सुपर 7

ग्रुप स्टेज के बाद टूर्नामेंट सुपर 7 स्टेज में पहुंचेगा. दोनों ग्रुप से शीर्ष तीन टीमें सुपर 7 में जगह बनाएंगी. इसके अलावा दोनों ग्रुप में चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों में से ज्यादा अंक वाली टीम भी सुपर 7 में पहुंचेगी. इस तरह कुल सात टीमें अगले स्टेज में जाएंगी.

सुपर 7 स्टेज में पहुंचने वाली टीमों के ग्रुप स्टेज के अंक आगे नहीं जुड़ेंगे. यानी सभी टीमें इस स्टेज की शुरुआत शून्य अंक से करेंगी. सुपर 7 में हर टीम छह मैच खेलेगी. यह स्टेज 25 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगा.

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आईसीसी ने सुपर 7 के लिए सात टीमों को पहले से स्थान दिए हैं. इसका मकसद दर्शकों, टीमों और आयोजकों के लिए संभावित मुकाबलों, मैदानों और यात्रा की योजना को आसान बनाना है.

17 और 18 नवंबर को सेमीफाइनल, 21 को फाइनल

सुपर 7 स्टेज के बाद अंक तालिका में शीर्ष चार स्थान पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. पहले स्थान पर रहने वाली टीम चौथे स्थान वाली टीम से भिड़ेगी, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें दूसरे सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी.

पहला सेमीफाइनल 17 नवंबर को केपटाउन में खेला जाएगा. दूसरा सेमीफाइनल 18 नवंबर को त्श्वाने में होगा. दोनों सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है.

वर्ल्ड कप का फाइनल 21 नवंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा. फाइनल के लिए 22 नवंबर को रिजर्व डे रखा गया है. यानी अगर खराब मौसम या किसी अन्य कारण से 21 नवंबर को फाइनल पूरा नहीं हो पाता है, तो इसे 22 नवंबर को पूरा कराया जा सकता है.

आईसीसी ने बताया कि वर्ल्ड कप का कार्यक्रम केपटाउन में टूर्नामेंट के एक साल पहले जारी किया गया. इसी के साथ प्रशंसकों के लिए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू की गई है.

आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने कहा कि वर्ल्ड कप के कार्यक्रम की घोषणा और टिकट प्रक्रिया की शुरुआत टूर्नामेंट की तैयारियों में अहम पड़ाव है. उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर दुनिया की शीर्ष टीमों के लिए बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे.

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वनडे वर्ल्ड कप 2027 का पूरा कार्यक्रम

शनिवार, 2 अक्टूबर: क्वालीफायर 1 बनाम क्वालीफायर 3, विंडहोक

सोमवार, 4 अक्टूबर: क्वालीफायर 1 बनाम क्वालीफायर 2, विंडहोक

बुधवार, 6 अक्टूबर: क्वालीफायर 2 बनाम क्वालीफायर 3, विंडहोक

गुरुवार, 7 अक्टूबर: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, केपटाउन

शुक्रवार, 8 अक्टूबर: पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान, त्शवाने

शुक्रवार, 8 अक्टूबर: इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश, विंडहोक

शनिवार, 9 अक्टूबर: जिम्बाब्वे बनाम क्वालीफायर ए, बुलावेयो

शनिवार, 9 अक्टूबर: दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड, केपटाउन

रविवार, 10 अक्टूबर: भारत बनाम पाकिस्तान, जोहान्सबर्ग

रविवार, 10 अक्टूबर: श्रीलंका बनाम क्वालीफायर बी, विंडहोक

सोमवार, 11 अक्टूबर: जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान, बुलावेयो

मंगलवार, 12 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम क्वालीफायर ए, पार्ल

मंगलवार, 12 अक्टूबर: न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश, कुगोम्पो सिटी

बुधवार, 13 अक्टूबर: इंग्लैंड बनाम श्रीलंका, विंडहोक

बुधवार, 13 अक्टूबर: दक्षिण अफ्रीका बनाम क्वालीफायर बी, पार्ल

गुरुवार, 14 अक्टूबर: भारत बनाम अफगानिस्तान, त्शवाने

शुक्रवार, 15 अक्टूबर: पाकिस्तान बनाम क्वालीफायर ए, ब्लोमफोंटेन

शुक्रवार, 15 अक्टूबर: जिम्बाब्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया, हरारे

शनिवार, 16 अक्टूबर: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश, डरबन

शनिवार, 16 अक्टूबर: दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, गेबेरहा

रविवार, 17 अक्टूबर: भारत बनाम क्वालीफायर ए, ब्लोमफोंटेन

रविवार, 17 अक्टूबर: न्यूजीलैंड बनाम क्वालीफायर बी, हरारे

सोमवार, 18 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान, कुगोम्पो शहर

मंगलवार, 19 अक्टूबर: जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान, हरारे

मंगलवार, 19 अक्टूबर: दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश, डरबन

बुधवार, 20 अक्टूबर: न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका, जोहान्सबर्ग

बुधवार, 20 अक्टूबर: इंग्लैंड बनाम क्वालीफायर बी, हरारे

गुरुवार, 21 अक्टूबर: अफगानिस्तान बनाम क्वालीफायर ए, कुगोम्पो शहर

शुक्रवार, 22 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान, पार्ल

शुक्रवार, 22 अक्टूबर: दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका, जोहान्सबर्ग

शनिवार, 23 अक्टूबर: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, गेबेरहा

शनिवार, 23 अक्टूबर: बांग्लादेश बनाम क्वालीफायर बी, त्शवाने

रविवार, 24 अक्टूबर: जिम्बाब्वे बनाम भारत, विक्टोरिया फॉल्स

सोमवार, 25 अक्टूबर: ए2 बनाम बी3, जोहान्सबर्ग

मंगलवार, 26 अक्टूबर: बी1 बनाम ए3, गकेबरहा

बुधवार, 27 अक्टूबर: बी2 बनाम एबी4, त्शवाने

गुरुवार, 28 अक्टूबर: ए1 बनाम ए2, विक्टोरिया फॉल्स

शुक्रवार, 29 अक्टूबर: बी1 बनाम बी3, कुगोम्पो सिटी

शनिवार, 30 अक्टूबर: ए3 बनाम एबी4, विक्टोरिया फॉल्स

रविवार, 31 अक्टूबर: बी2 बनाम ए1, जोहान्सबर्ग

सोमवार, 1 नवंबर: ए2 बनाम बी1, विक्टोरिया फॉल्स

मंगलवार, 2 नवंबर: बी3 बनाम एबी4, केपटाउन

बुधवार, 3 नवंबर: बी2 बनाम ए3, डरबन

गुरुवार, 4 नवंबर: ए1 बनाम बी1, पार्ल

शुक्रवार, 5 नवंबर: ए2 बनाम एबी4, डरबन

शनिवार, 6 नवंबर: बी2 बनाम बी3, ब्लोमफोंटेन

रविवार, 7 नवंबर: ए1 बनाम ए3, केपटाउन

सोमवार, 8 नवंबर: बी1 बनाम एबी4, डरबन

मंगलवार, 9 नवंबर: बी2 बनाम ए2, गकेबरहा

बुधवार, 10 नवंबर: ए3 बनाम बी3, ब्लोमफोंटेन

गुरुवार, 11 नवंबर: ए1 बनाम एबी4, गकेबरहा

शुक्रवार, 12 नवंबर: बी2 बनाम बी1, केपटाउन

शनिवार, 13 नवंबर: ए2 बनाम ए3, ब्लोमफोंटेन

रविवार, 14 नवंबर: ए1 बनाम बी3, डरबन

बुधवार, 17 नवंबर: सेमीफाइनल 1, केपटाउन

गुरुवार, 18 नवंबर: सेमीफाइनल 2, त्शवाने

रविवार, 21 नवंबर: फाइनल, जोहान्सबर्ग

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