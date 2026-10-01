यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट में बड़ा बदलाव, जानें नई तारीख और बदले परीक्षा केंद्र

उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट को लेकर भर्ती अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. भारी बारिश के चलते 24 और 29 सितंबर को होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी. अब इन परीक्षाओं को लेकर नया शेड्यूल जारी किया गया है. नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की तारीख और केंद्र में बदलाव किया गया है. अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा केंद्र और निर्धारित तारीख के अनुसार फिजिकल टेस्ट में शामिल होना होगा. लखनऊ स्थित शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के साथ-साथ PAC की रायबरेली, झांसी, अलीगढ़ और प्रयागराज वाहिनी में होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा 1 अक्टूबर से निर्धारित समय और शेड्यूल के अनुसार होगी. इन परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को पहले से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना है.

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चार PAC वाहिनियों में 1 अक्टूबर की परीक्षा अब 8 अक्टूबर को मुरादाबाद, गाजियाबाद, बरेली और मिर्जापुर की PAC वाहिनियों में होने वाली परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है. इन केंद्रों पर 1 अक्टूबर को होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा अब 8 अक्टूबर को होगी. इस बदलाव के चलते इन केंद्रों के अभ्यर्थियों को अब 8 अक्टूबर की नई तारीख के अनुसार परीक्षा में शामिल होना होगा. बरेली PAC में होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के केंद्र में भी बदलाव किया गया है. अब यह परीक्षा बरेली PAC में नहीं, बल्कि बरेली पुलिस लाइन में आयोजित होगी. यानी बरेली के अभ्यर्थियों को नए परीक्षा केंद्र के मुताबिक अपनी तैयारी और पहुंच की योजना बनानी होगी.

कानपुर और फतेहपुर में भी बदले गए परीक्षा केंद्र

37वीं वाहिनी PAC कानपुर और 12वीं वाहिनी PAC फतेहपुर के परीक्षा केंद्र भी बदल दिए गए हैं. इन दोनों जगहों पर होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए नया परीक्षा केंद्र भर्ती बोर्ड निर्धारित करेगा. यानी इन दोनों केंद्रों के अभ्यर्थियों को नए परीक्षा स्थल की जानकारी भर्ती बोर्ड की ओर से निर्धारित किए जाने के बाद मिलेगी. यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट में इस अपडेट के बाद मुख्य तौर पर तीन तरह के बदलाव सामने आए हैं. कुछ केंद्रों पर परीक्षा 1 अक्टूबर से अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार होगी.

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अभ्यर्थियों के लिए क्या बदला

मुरादाबाद, गाजियाबाद, बरेली और मिर्जापुर PAC में 1 अक्टूबर की परीक्षा अब 8 अक्टूबर को होगी. वहीं बरेली, कानपुर और फतेहपुर से जुड़े परीक्षा केंद्रों में भी बदलाव किया गया है. बरेली PAC की परीक्षा अब पुलिस लाइन में होगी, जबकि 37वीं वाहिनी PAC कानपुर और 12वीं वाहिनी PAC फतेहपुर के लिए नया परीक्षा केंद्र भर्ती बोर्ड तय करेगा. भारी बारिश के कारण स्थगित हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद अब अभ्यर्थियों को संशोधित तारीख और परीक्षा केंद्र के अनुसार फिजिकल टेस्ट में शामिल होना होगा.



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