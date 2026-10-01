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MP-झारखंड से गाजीपुर तक हथियारों की सप्लाई, 19 पिस्टल के साथ पकड़े गए 3 तस्कर

गाजीपुर में पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियार तस्करी से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 19 पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, हथियार मध्य प्रदेश, झारखंड और दूसरे राज्यों से लाकर जिले में बेचे जाते थे. इस नेटवर्क में कई और लोगों के शामिल होने की आशंका है.

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पूरे नेटवर्क को खंगाल रही पुलिस.(Photo: Representational)
पूरे नेटवर्क को खंगाल रही पुलिस.(Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियार तस्करी से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से 19 पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. तीनों आरोपी गाजीपुर के ही रहने वाले हैं. पुलिस अब इस अवैध कारोबार से जुड़े दूसरे लोगों की पहचान करने में जुटी है.

पुलिस के मुताबिक, उसे सूचना मिली थी कि हथियार तस्करी में शामिल कुछ लोग कैथवलिया गांव के पास एक पुलिया पर जुटे हैं. इस इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की. इसी दौरान TVS Apache बाइक से जा रहे तीन लोगों को रोककर तलाशी ली गई.

यह भी पढ़ें: गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को कोर्ट से राहत, 3 साल बाद खुलीं कुर्क 18 दुकानें

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तलाशी के दौरान उनके पास से 19 पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस मिले. इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने बरामद हथियारों को कब्जे में लेकर आरोपियों से पूछताछ शुरू की. शुरुआती जांच में अवैध हथियारों की खरीद और सप्लाई को लेकर कई अहम जानकारी सामने आई है.

MP और झारखंड से आती थीं पिस्टल

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पुलिस अधीक्षक इराज राजा के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मध्य प्रदेश, झारखंड और दूसरे राज्यों से हथियार मंगाते थे. इनमें कुछ हथियार स्थानीय स्तर पर भी हासिल किए जाते थे. इसके बाद इनकी सप्लाई गाजीपुर जिले में की जाती थी.

एसपी ने बताया कि हथियारों की खरीद का भुगतान ऑनलाइन किया जाता था. इतना ही नहीं, हथियारों की बिक्री के बाद मिलने वाला कमीशन भी ऑनलाइन ही दिया जाता था. पुलिस अब इन ऑनलाइन लेनदेन और हथियारों की सप्लाई से जुड़े कनेक्शन की जांच कर रही है.

जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं. पुलिस के मुताबिक, इस अवैध हथियार तस्करी से जुड़े कई अन्य लोग भी उसकी निगरानी में हैं. पुलिस अब नेटवर्क में शामिल बाकी सदस्यों तक पहुंचने के लिए जांच आगे बढ़ा रही है.

पूरे नेटवर्क को खंगाल रही पुलिस

एसपी इराज राजा ने कहा कि आरोपियों का एक बड़ा नेटवर्क है, जो पुलिस के रडार पर है. उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा कर उसे खत्म किया जाएगा. पुलिस अब हथियारों की सप्लाई के स्रोत और गाजीपुर में इनके खरीदारों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.

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पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. साथ ही पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि अब तक इस गिरोह ने कितने हथियारों की सप्लाई की और इसके पीछे कौन-कौन लोग सक्रिय हैं.

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