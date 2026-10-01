घुटनों पर बैठा ओमानी पायलट, हाथ बंधे... पकड़े जाने के बाद चीख रहा था- Kill me!

ओमानी पायलट के दोनों हाथ पीछे से बंधे थे, उसके हाथ बांधने के लिए इजरायलियों ने हेडफोन के तार का इस्तेमाल किया था, ये पायलट घुटनों पर बैठा था और चिल्ला रहा था- kill me, kill me. ओमानी पायलट के बारे में ये जानकारी खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दी है. नेतन्याहू फ्लाईदुबई की फ्लाइट में चाकूबाजी की घटना के बाद फॉक्स न्यूज से बात कर रहे थे.

और पढ़ें

नेतन्याहू ने दावा किया कि जिस को-पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मित मछार पर चाकू से हमला किया था, उसे कट्टरपंथी विचारधारा की ट्रेनिंग दी गई थी और वह "आत्मघाती" हो गया था. ऐसा लग रहा था कि वह विमान को क्रैश करना चाह रहा था.

बता दें कि ओमानी पायलट ने कॉकपिट के अंदर स्मित मछार पर हमला किया था. हालांकि कैप्टन मछार ने दिलेरी दिखाते हुए किसी तरह से कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. इसके बाद बाहर के पैसेंजरों ने कैप्टन को रेस्क्यू किया और प्लेन को अपने कंट्रोल में लिया.

नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज के साथ बातचीत में कहा, "हमारे यात्रियों ने ओमानी पायलट को काबू में कर लिया, उन्हें उनका हाथ बांधना पड़ा इसके लिए उन्होंने इयरफोन के कोड का इस्तेमाल किया. वो वहां नीचे पड़ा था, और क्रू मेंबर्स को कह रहा था- मुझे मार दो, मुझे मार दो, ये तो स्पष्ट है कि वो सुसाइडल हो गया था, इस बारे में कोई शक नहीं है. वो इस प्लेन को गिराने वाला था."

Advertisement

इजरायली पीएम ने विमान में सवार यात्रियों के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने प्लेन में सवार बच्चों से पूछा कि जब प्लेन गिरने लगा तो क्या हुआ? इस पर बच्चों ने कहा कि वे विमान की छत से जाकर टकरा गए. आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां किस तरह की अफरा-तफरी मच रही होगी, लोग प्रार्थना कर रहे थे. उन्हें लगा उनका अंत समय आ गया है.

हालांकि अधिकारियों ने अभी तक को-पायलट की पहचान का खुलासा नहीं किया है, लेकिन खबरों के मुताबिक वह ओमान का नागरिक है. उसे तब गिरफ्तार किया गया था जब फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 को सऊदी अरब के तबुक में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी.

कैप्टन स्मित मछार का इलाज करने वाले डेंटिस्ट शोता मुसायेव ने प्लेन के अंदर एक वीडियो बनाया जिसमें को-पायलट घुटनों के बल बैठा हुआ और उसके हाथ पीछे बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं. उसकी हालत के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है. इस पायलट को फिलहाल सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया है.

'द टाइम्स ऑफ़ इज़राइल' को एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि कल 'फ्लाईदुबई' की फ़्लाइट में पायलट को चाकू मारने वाले ओमान के को-पायलट ने सोशल मीडिया पर यहूदियों को मारने के बारे में बात की थी.

Advertisement

अधिकारी ने आगे कहा कि हमलावर ने फ़्लाइट में मौजूद यात्रियों से हुई बातचीत का ज़िक्र करते हुए अमीराती क्रू सदस्यों से उसे मार डालने के लिए कहा था.

इजरायली अधिकारियों ने कहा, "यह व्यक्ति फिदायीन बन चुका था. उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स से साफ़ पता चलता है कि वह जिहादी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था. वह यहूदियों को मारने की बातें करता था."

अधिकारी ने आगे कहा, "जांच पूरी होने तक हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि वह आत्मघाती हमलावर था और शायद प्लेन को गिराने की कोशिश करने वाला था."

अधिकारी ने आगे कहा, "हमें जानकारी मिली है कि उसे UAE भेजा जाएगा. हम उस जांच का हिस्सा होंगे."

इजरायली अधिकारी का कहना है कि इस बीच इज़रायल अपनी आंतरिक जांच कर रहा है और सुरक्षा प्रक्रियाओं में बदलाव कर रहा है.

कैप्टन स्मित की तबियत कैसी है?

UAE में भारतीय दूतावास ने गुरुवार को बताया कि भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार अब ठीक हैं और तेजी से रिकवर कर रहे हैं. गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में भारतीय मिशन ने बताया कि UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने अस्पताल में कैप्टन मछार और उनके परिवार से मुलाक़ात की.

Advertisement

भारतीय दूतावास ने इस पोस्ट में कहा, "कैप्टन मछार ठीक हैं और तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं।"

पता चला है कि उत्तर-पश्चिम सऊदी अरब के तबुक शहर के अस्पताल में ज़रूरी इलाज के लिए भर्ती कराए जाने के एक दिन बाद मच्छर को UAE के अबू धाबी में शिफ़्ट कर दिया गया था.

UAE में भारतीय मिशन ने आगे कहा, "दूतावास उनके इलाज और सेहत का ध्यान रखने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है."

ताजा जानकारी के मुताबिक कैप्टन स्मित मछार को आगे के इलाज के लिए सऊदी अरब से संयुक्त अरब अमीरात शिफ्ट किया गया है.



---- समाप्त ----