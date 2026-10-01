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पेंट से भरा ट्रक पलटा तो रंगों से सराबोर हुई सड़क, बाल्टी लेकर भरने लगे लोग- VIDEO

गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में तिगड़ी गोलचक्कर पर गुरुवार सुबह पेंट से भरा ट्रक पलट गया. इसके बाद सड़क पर बड़ी मात्रा में रंग फैल गया और यातायात प्रभावित हुआ. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था संभाली और ट्रक हटवाया. हादसे के बाद कुछ लोग सड़क पर बिखरे पेंट को भरते भी नजर आए.

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सड़क पर बिखरे पेंट के बीच दिखा अलग नजारा.(Photo: Mayank gaur/ITG)
सड़क पर बिखरे पेंट के बीच दिखा अलग नजारा.(Photo: Mayank gaur/ITG)

गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह तिगड़ी गोलचक्कर पर पेंट से लदा ट्रक अचानक पलट गया. ट्रक नोएडा की ओर से आ रहा था. वाहन के पलटते ही उसमें रखा पेंट सड़क पर फैल गया. देखते ही देखते रास्ते का एक हिस्सा अलग-अलग रंगों से सराबोर नजर आने लगा.

सड़क पर बड़ी मात्रा में पेंट फैलने से वहां यातायात का दबाव बढ़ गया. वाहनों की रफ्तार प्रभावित होने लगी और कुछ देर के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और गाजियाबाद यातायात पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.

गाजियाबाद

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यह भी पढ़ें: गाजियाबाद के काला पत्थर रोड पर डिलीवरी मार्ट में लगी भीषण आग, CM योगी ने लिया संज्ञान

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को व्यवस्थित कराया. इसके बाद सड़क पर पलटे ट्रक को हटवाया गया, जिससे वाहनों की आवाजाही दोबारा सामान्य हो सकी. हादसे की वजह से कुछ समय तक मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

सड़क पर बिखरे पेंट के बीच दिखा अलग नजारा

हादसे के बाद सड़क पर फैले पेंट के बीच कुछ लोग उसे भरते हुए भी दिखाई दिए. सड़क पर बिखरा रंग और उसे समेटते लोगों का दृश्य काफी अलग नजर आया. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर फैला पेंट और मौके की स्थिति दिखाई दे रही है.

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देखें वीडियो...

हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं है. पुलिस और यातायात टीम की कार्रवाई के बाद रास्ते से ट्रक हटाया गया और आवागमन सामान्य कराया गया.

हादसे के बाद सामान्य हुआ यातायात

तिगड़ी गोलचक्कर पर हुई इस घटना के चलते कुछ समय तक सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही. ट्रक हटाए जाने और यातायात व्यवस्था संभाले जाने के बाद स्थिति सामान्य हो गई. फिलहाल हादसे में किसी के घायल होने या जान गंवाने की सूचना सामने नहीं आई है.

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