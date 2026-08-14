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Batata Vada in Monsoon: रिमझिम बारिश में बनाएं आलू-मेथी वड़ा, ऊपर से छिड़कें ये खास मसाला, मिलेगा ऐसा स्वाद कि भूल जाएंगे पकौड़े

How to Make Batata Vada: अगर आप भी बारिश में समोसे-पकौड़े खाने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए और इस बार कुछ नया ट्राई कीजिए. यहां हम आपको सोंधी-सोंधी खुशबू वाली मेथी और आलू के कॉम्बिनेशन से आलू बटाटा वड़ा की रेसिपी बता रहे हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है.

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मेथी बटाटा वड़ा (Photo: ITG)
मेथी बटाटा वड़ा (Photo: ITG)

How to Make Batata Vada: खिड़की के बाहर रिमझिम बारिश हो रही हो, हाथ में कड़क अदरक वाली चाय के साथ कुछ क्रिस्पी मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है. बारिश में ज्यादातर लोग पकौड़े खाना पसंद करते हैं लेकिन हर बार पकौड़े क्यों. इस बार कुछ नया ट्राई कीजिए और चाय के साथ गरमा-गरम आलू-मेथी बटाटा वड़ा बनाएं. 

ताजी हरी मेथी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है वरना आप कसूरी मेथी और उबले आलू को मिलाकर आलू-मेथी बटाटा वड़ा बना सकते हैं. जब इस वड़े में एक खास सीक्रेट भुना मसाला पड़ता है तो इसका स्वाद स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव को भी पीछे छोड़ देता है. आइए जानते हैं इस आलू-मेथी बटाटा वड़ा बनाने का आसान तरीका.

सामग्री:

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बटाटा का मसाला बनाएं

साबुत धनिया: 1 बड़ा चम्मच

सौंफ: 1 छोटा चम्मच

साबुत जीरा: 1 छोटा चम्मच

अजवाइन: 1/2 छोटा चम्मच

सूखी लाल मिर्च: 2

विधि: एक फ्राइंग पैन में इन सभी साबुत मसालों को धीमी आंच पर 1-2 मिनट के लिए हल्का भून लें जब तक कि खुशबू न आने लगे. ठंडा होने पर इन्हें मिक्सी या ओखली में डालकर दरदरा पीस लें.

आलू-मेथी स्टफिंग के लिए सामग्री:

उबले आलू: 4 (मैश किए हुए)

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ताजी मेथी: 1 कप (बारीक कटी और धुली हुई)

तैयार सीक्रेट मसाला: 1 बड़ा चम्मच

राई/सरसों के दाने: 1/2 छोटा चम्मच

हींग: 1 चुटकी

करी पत्ते: 8-10

हरी मिर्च: 2 (बारीक कटी हुई)

अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 बड़ा चम्मच

हल्दी पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

अमचूर पाउडर या नींबू का रस: 1 छोटा चम्मच

हरा धनिया: 2 बड़े चम्मच (बारीक कटा)

नमक: स्वादानुसार

बेसन के घोल के लिए:

बेसन: 1.5 कप

चावल का आटा: 2 बड़े चम्मच (वड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए)

हल्दी: 1/4 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

बेकिंग सोडा: 1 चुटकी

गर्म तेल: 1 बड़ा चम्मच (बैटर में मिलाने के लिए)

नमक: स्वादानुसार

तेल: तलने के लिए

बनाने की विधि:
एक पैन में 1 चम्मच तेल गरम करें. इसमें राई, हींग, करी पत्ते, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर 30 सेकंड भूनें.

अब इसमें बारीक कटी मेथी डालें और 2 मिनट तक पकाएं ताकि मेथी का पानी सूख जाए और कड़वाहट खत्म हो जाए.

इसके बाद हल्दी, स्वादानुसार नमक, अमचूर पाउडर और तैयार किया हुआ सीक्रेट मसाला मिलाएं.

अब मैश किए आलू और हरा धनिया डालकर सब कुछ अच्छे से मिलाएं. 2 मिनट भूनने के बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें. ठंडा होने पर इसके गोल-गोल नींबू के आकार के बॉल्स बना लें.

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परफेक्ट बेसन का घोल बनाएं:

एक बाउल में बेसन, चावल का आटा, हल्दी, लाल मिर्च, चुटकीभर हींग और नमक मिलाएं.

थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा और स्मूथ घोल बनाएं (घोल न ज्यादा पतला हो न बहुत ज्यादा गाढ़ा).

अब इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा और 1 चम्मच कड़ाही का गर्म तेल डालकर अच्छे से फेंट लें. (गर्म तेल डालने से वड़े बाहर से एकदम कुरकुरे बनते हैं और तेल कम सोखते हैं).

कड़ाही में तेल अच्छे से गरम करें.

अब आलू-मेथी के एक-एक बॉल को बेसन के घोल में अच्छे से डुबोएं और सावधानी से गरम तेल में छोड़ते जाएं.

गैस की आंच मध्यम रखें और वड़ों को पलट-पलटकर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें.

गरमा-गरम आलू-मेथी बटाटा वड़ा तैयार है! इसे तली हुई हरी मिर्च, सूखी लहसुन की लाल चटनी और शाम की कड़क चाय के साथ मजे से खाएं.

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