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टनल के अंदर पानी लगातार आ रहा, 3 लोग अब भी फंसे... चमोली में रेस्क्यू पर पढ़ें ताजा अपडेट

उत्तराखंड के चमोली में THDC हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में पिछले 19 घंटों से लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है. टनल के अंदर लापता तीन मजदूरों की तलाश जारी है. चमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार ने जानकारी दी है कि टनल के अंदर लगातार पानी आ रहा है.

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NDRF के असिस्टेंट कमांडेंट आलोक जयराना ने बताया पानी के साथ मलबा, पत्थर, सरिया और अन्य सामग्री होने के कारण रेस्क्यू टीमों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. (Credits: Kamal Nayan Silodi)
NDRF के असिस्टेंट कमांडेंट आलोक जयराना ने बताया पानी के साथ मलबा, पत्थर, सरिया और अन्य सामग्री होने के कारण रेस्क्यू टीमों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. (Credits: Kamal Nayan Silodi)

उत्तराखंड के चमोली के पीपलकोटी स्थित THDC हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में पिछले 19 घंटों से लगातार राहत एवं बचाव कार्य जारी है. NDRF, SDRF, ITBP और प्रशासन की टीमें मौके पर राहत-बचाव अभियान में जुटी हैं. अब तक 19 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें से 7 लोगों की मौत की सूचना है. वहीं, 3 मजदूर अभी भी टनल के अंदर लापता बताए जा रहे हैं.

आजतक से फोन पर बातचीत में चमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार ने जानकारी दी है की टनल के अंदर पानी लगातार आ रहा है जिसकी वजह से तीन लोगों को रेस्क्यू करने में रुकावट आ रही है. वहीं डिवाटरिंग के लिए प्रशासन ने सेना और एटीपीसी के वाटर पंप्स मंगवाए जो पानी को तेजी से बाहर निकाला जा सकेगा.

बता दें, टनल के अंदर लापता तीनों मजदूरों की तलाश में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. टनल के अंदर भारी मात्रा में पानी और मलबा होने के कारण राहत-बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं. पानी निकालने के लिए चार डी-वॉटरिंग पंप लगाए गए हैं, जबकि अतिरिक्त वाटर पंप भी मंगाए जा रहे हैं.

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मौके पर पहुंचे राज्य आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने राहत-बचाव कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि टनल से पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं और इनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. एनटीपीसी से भी वाटर पंप मंगाए गए हैं. लगातार बढ़ रहे पानी के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है.

एक किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह पानी में डूबा: आलोक जयराना

NDRF के असिस्टेंट कमांडेंट आलोक जयराना ने बताया कि टनल के अंदर पानी लगातार बढ़ रहा है. करीब एक किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है. पानी के साथ मलबा, पत्थर, सरिया और अन्य सामग्री होने के कारण रेस्क्यू टीमों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पानी का स्तर कम होने के बाद लापता तीनों मजदूरों की तलाश में अभियान को और तेजी दी जाएगी.

पिछले 19 घंटों से पीपलकोटी की इस टनल में राहत व बचाव अभियान जारी है. देर रात करीब 1 बजे तक 19 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था. इसके बाद से लापता तीन मजदूरों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. टनल में लगातार पानी भरने के बावजूद NDRF, SDRF और ITBP की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं.

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उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में THDC की विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ. टनल के अंदर अचानक मलबा और पानी आने से करीब 22 मजदूर फंस गए थे.

घटनास्थल पर पहुंचे सीएम धामी

टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा व पानी भरने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. 

मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों व बचाव दलों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की. मुख्यमंत्री ने टनल के अंदर जाकर बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया और रेस्क्यू अभियान में जुटी टीमों से मौके पर आवश्यक जानकारी ली.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेस्क्यू अभियान के साथ-साथ घायलों के उपचार, परिजनों की सहायता और घटनास्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी न हो.

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