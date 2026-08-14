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हापुड़ में ATS का बड़ा ऑपरेशन, 2 संदिग्ध हिरासत में... पाकिस्तान कनेक्शन पर पूछताछ

स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तर प्रदेश एटीएस ने हापुड़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है. बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र से पकड़े गए दोनों से पाकिस्तानी कनेक्शन और सोशल मीडिया के जरिए संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पूछताछ की जा रही है.

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स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट है. (Photo- ITG)
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट है. (Photo- ITG)

स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश एटीएस ने हापुड़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है. दोनों को हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है. एटीएस की खुफिया और साइबर टीम दोनों से पूछताछ कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, एक संदिग्ध के सीधे पाकिस्तानी संपर्क में होने का शक है.

जांच एजेंसियों को आशंका है कि सोशल मीडिया के जरिए दोनों का पाकिस्तान से संपर्क हुआ. दूसरे संदिग्ध को पहले व्यक्ति का साथी बताया जा रहा है. उसके मोबाइल फोन और चैट की भी जांच की जा रही है. एटीएस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों किन लोगों के संपर्क में थे और क्या उनकी किसी कट्टरपंथी संगठन से भी जुड़ाव था.

यह भी पढ़ें: दिल्ली एयरपोर्ट, हाईकोर्ट और झंडेवालान बिल्डिंग समेत 6 जगहों पर बम की धमकी, जांच टीमें पहुंचीं

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मोबाइल और चैट की हो रही जांच

सूत्रों के मुताबिक, एटीएस की टीम संदिग्धों के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया गतिविधियों को खंगाल रही है. साइबर टीम बातचीत और संपर्कों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. जांच का फोकस खास तौर पर कथित पाकिस्तानी संपर्क और उसके जरिए हुई गतिविधियों पर है.

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दिल्ली में बम धमकियों के बीच बढ़ी सतर्कता

इसी बीच दिल्ली में भी कई जगहों पर बम की धमकियां मिलने से सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ गई है. दिल्ली हाई कोर्ट को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया और बम निरोधक दस्तों ने परिसर में तलाशी अभियान चलाया.

यह भी पढ़ें: पहले पाकिस्तान फोड़ेगा परमाणु बम! प्रोफेसर का बड़ा दावा, सच हो चुकी हैं दो भविष्यवाणियां

इसके अलावा जाम नगर हाउस, झंडेवालान बिल्डिंग, साकेत के एक कार्यालय, आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 और दिल्ली कैंट के एसडीएम कार्यालय को लेकर भी धमकी की सूचना मिली. इन सभी जगहों पर जांच की गई, हालांकि अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है.

स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. हापुड़ में एटीएस की कार्रवाई को भी इसी सुरक्षा सतर्कता के बीच अहम माना जा रहा है. फिलहाल दोनों संदिग्धों से पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां उनके कथित संपर्कों की पड़ताल कर रही हैं.

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