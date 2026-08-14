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Kal Ka Rashifal 15 August 2026: 5 राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा शनिवार, आर्थिक मोर्चे पर मिलेगा फायदा! पढ़ें पूरा राशिफल

Kal Ka Rashifal 14 August 2026: विनय और विवेक से काम लेंगे. सक्रियता और साहस से जरूरी कार्य पूरे करेंगे. आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा. अनुभवी लोगों का साथ मिलेगा.

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Kal Ka Rashifal 15 August 2026: आत्मनियंत्रण और नियम पालन बनाए रखेंगे.
Kal Ka Rashifal 15 August 2026: आत्मनियंत्रण और नियम पालन बनाए रखेंगे.

मेष राशि
कार्यक्षेत्र में अधिक समय देंगे. कारोबारी जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर निभाएंगे. सूझबूझ से अपनी बात रखेंगे. लक्ष्य साधने पर जोर रहेगा. परस्पर समन्वय से कार्य करेंगे. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. सहकर्मियों का समर्थन मिलेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कार्य प्रबंधन बेहतर बनाएंगे. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. समता और सामंजस्य से आगे बढ़ें. जोखिम वाले कार्यों से बचें.

वाणिज्यिक मामलों में सावधानी बनाए रखें. कार्यगति सामान्य रहेगी. सेवाक्षेत्र से जुड़े लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ मिलेगा. जल्दबाजी से बचें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. पूंजी जुटाने के प्रयास बढ़ेंगे. लोन संबंधी मामले गति लेंगे. धन-संपत्ति की सुरक्षा पर ध्यान देंगे. उधार देने से बचें. रिश्तों में भ्रम और बहकावे में न आएं. करीबियों से भेंट होगी. परिवार के मामलों में धैर्य रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखें.

शुभ अंक: 6, 8 और 9
शुभ रंग: गेहुंआ
कल का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. तार्किकता बढ़ाएं.

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वृष राशि
कामकाज में अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. आत्मनियंत्रण और नियम पालन बनाए रखेंगे. मनोरंजक कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी. मित्रों के साथ भेंट-संवाद बढ़ेगा. विनय और विवेक से काम लेंगे. सक्रियता और साहस से जरूरी कार्य पूरे करेंगे. आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा. अनुभवी लोगों का साथ मिलेगा. वरिष्ठों की सलाह का अनुसरण करेंगे. मित्रों के सहयोग से कार्यों में गति आएगी. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. कला-कौशल को निखारेंगे.

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कामकाजी सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. पेशेवर साथियों से मेलजोल बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. उपलब्धियों पर फोकस रहेगा. आर्थिक कार्यों को गति देंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. जोखिम लेने का भाव रह सकता है. प्रियजनों की खुशी में शामिल होंगे. स्वजनों के साथ भ्रमण के अवसर मिलेंगे. रिश्ते संवारेंगे. मित्रों को समय देंगे. व्यक्तित्व निखरेगा और सजगता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 6, 8 और 9
शुभ रंग: श्वेत
कल का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. स्पष्ट रहें.

मिथुन राशि
घर-परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे. स्वार्थ की भावना से बचेंगे. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. कामकाजी वर्ग सहयोगी रहेगा. परिवार को समय देने का प्रयास करेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. व्यक्तिगत विषयों में पहल से बचें. पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में साहस और पराक्रम बढ़ा रहेगा. प्रबंधन में सक्रियता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

व्यावसायिक कार्यों पर जोर होगा. विभिन्न प्रयासों में तेजी आएगी. स्मार्ट वर्किंग को बढ़ावा देंगे. पेशेवर व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे. वित्तीय योजनाओं को गति देंगे. बचत में सफलता मिलेगी. आर्थिक लाभ बेहतर होगा. पद और प्रभाव बनाए रखेंगे. परंपरागत व्यवसाय में वृद्धि होगी. भावुक होकर निर्णय न लें. परिजनों का सहयोग मिलेगा. संवाद बढ़ाएं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच कराते रहें.

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शुभ अंक: 5, 6 और 8
शुभ रंग: आसमानी
कल का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. संकीर्णता त्यागें.

कर्क राशि
वाणिज्यिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. स्वजनों से भेंट-मुलाकात होगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. विभिन्न कार्यों में सक्रियता बढ़ाएंगे. उचित समय का इंतजार करेंगे. आर्थिक उन्नति के अवसरों का लाभ उठाएंगे. सहयोग और सहकार की भावना बढ़ेगी. सामाजिक प्रयासों में तेजी आएगी. संपर्क और संवाद का दायरा बढ़ेगा. समकक्षों से भाईचारा बढ़ेगा. साख और सम्मान में वृद्धि होगी.

पेशेवर गतिविधियों पर जोर रहेगा. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. टीमवर्क पर जोर रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. वित्तीय फैसले सहजता से लेंगे. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. मित्रों और भाई-बंधुओं का सहयोग मिलेगा. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. मन की बात कह पाएंगे. आत्मविश्वास मजबूत रहेगा. दिनचर्या नियमित रखें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8
शुभ रंग: मूनस्टोन
कल का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं तथा तेल-तिलहन का दान बढ़ाएं. मधुर व्यवहार रखें.

सिंह राशि
पारिवारिक कारोबार में अपेक्षित गति रहेगी. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. उत्सव का माहौल रहेगा. सक्रियता से काम करेंगे. अवरोधों के समाधान निकालेंगे. लोगों में मदद की भावना बढ़ेगी. उत्साह से काम लेंगे. बड़ों का आदर करेंगे. सभी का सम्मान बनाए रखेंगे. विनम्रता और विवेक से आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे. निजी मामले सुखद रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. आत्मविश्वास से अपनी बात रखेंगे.

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विभिन्न कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कामकाज की गति तेज रहेगी. परिजनों के सहयोग से कार्य पूरे होंगे. धनधान्य का संग्रह बढ़ेगा. आर्थिक लाभ बेहतर रहेगा. पैतृक गतिविधियों में तेजी आएगी. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. प्रेम और स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. प्रिय से चर्चा होगी. अतिथियों का घर आगमन बना रहेगा. भ्रमण और मनोरंजन के अवसर बनेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 1 और 7
शुभ रंग: बैंगनी
कल का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. तेजी बढ़ाएं.

कन्या राशि
कलात्मक अंदाज से कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कारोबारी अवसरों में वृद्धि होगी. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामले बेहतर होंगे. लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर रहेगा. करीबी मददगार रहेंगे. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. बड़ों का आदर-सम्मान बनाए रखेंगे. रचनात्मक कार्यों में रुचि रहेगी. अपनों के बीच सुख-सौख्य बढ़ेगा. हर्ष और आनंद के पल बनेंगे.

नौकरी और व्यवसाय में अनुकूलता रहेगी. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से प्रभाव छोड़ेंगे. आर्थिक लाभ बेहतर रहेगा. जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान देंगे. बचत के प्रयास सफल होंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. स्वास्थ्य संबंधी अवरोध दूर होंगे.

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शुभ अंक: 5, 6 और 8
शुभ रंग: समुद्री
कल का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. नया सोचें.

तुला राशि
बजट पर अंकुश रखना कठिन हो सकता है. वित्तीय मामलों में सावधानी से आगे बढ़ेंगे. खर्च और निवेश के मामले गति लेंगे. वैदेशिक कार्यों में रुचि रहेगी. रिश्तों में संपर्क और संवाद बेहतर होगा. विवेक और बड़प्पन बनाए रखें. कार्यकारी मामले सक्रिय रहेंगे. आर्थिक लेनदेन पर ध्यान दें. न्यायिक मामलों में धैर्य रखें. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. सभी से समन्वय बनाए रखें.

अधिकारी सहयोगी होंगे. कामकाज सहज रहेगा. करियर और व्यापार में जोखिम उठाने से बचें. जिद और अहंकार से बचें. लिखापढ़ी में चूक न करें. धोखे की आशंका रह सकती है. आर्थिक व्यय बढ़ सकता है. उधार के लेनदेन से बचें. अनुबंधों में लापरवाही न करें. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. करीबियों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी से बचें. स्वास्थ्य संबंधी संकेतों के प्रति सतर्क रहें.

शुभ अंक: 5, 6 और 8
शुभ रंग: दलदली
कल का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. निरंतरता रखें.

वृश्चिक राशि
आर्थिक लक्ष्यों को पाने में सफल रहेंगे. कामकाज में सहकार बढ़ेगा. जिम्मेदार लोगों से भेंट होगी. जरूरी चर्चाएं आगे बढ़ेंगी. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. समकक्ष मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ेगा. प्रभावपूर्ण प्रदर्शन से प्रसन्न रहेंगे. बहुमुखी प्रतिभा निखरेगी. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी. लोगों का भरोसा जीतेंगे.

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आर्थिक परिणाम अपेक्षित रहेंगे. कामकाज में उत्साह रहेगा. उपलब्धियां हासिल करेंगे. उद्योग-व्यापार में प्रभाव बढ़ेगा. कार्यविस्तार के प्रयासों को बल मिलेगा. अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. निजी मामलों में पराक्रम बढ़ेगा. प्रेम-स्नेह के मामले मजबूत होंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. गरिमा और गोपनीयता का ध्यान रखें. स्वजनों के हित साधेंगे. सुखद सरप्राइज मिल सकता है. जीवनशैली बेहतर होगी.

शुभ अंक: 3, 6 और 9
शुभ रंग: गहरा भूरा
कल का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. तेजी रखें.

धनु राशि
चहुंओर उन्नति और विस्तार के अवसर बनेंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. वित्तीय मामलों में सक्रियता आएगी. सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रबंधन सहज रहेगा. वरिष्ठों से भेंटवार्ता होगी. प्रशासन के प्रति सकारात्मक रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच बनी रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ और समर्थन मिलेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. शुभ कार्यों को बढ़ावा देंगे. व्यापारिक मामलों में बेहतर स्थिति रहेगी.

करियर में सहकार और विकास पर बल रहेगा. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जोखिम लेने का भाव रहेगा. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. वित्तीय मामले मजबूत होंगे. लेनदेन के कार्य सधेंगे. योजनाएं आगे बढ़ेंगी. प्रबंधकीय पक्ष बेहतर होगा. भावनात्मक विषयों में रुचि रहेगी. घर में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. उत्साह और मनोबल ऊंचा रहेगा.

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शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9
शुभ रंग: पीला
कल का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. तेजी बनाए रखें.

मकर राशि
भाग्य का भरपूर लाभ उठाएंगे. वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा. रूटीन और प्रबंधन बेहतर रहेंगे. वांछित स्थिति बनाए रखेंगे. चर्चा-संवाद में उत्साह दिखाएंगे. सूझबूझ और सहकार से लाभ संवारेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. सबका साथ और समर्थन मिलेगा. आध्यात्मिकता बढ़ेगी. सीख और सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बना रहेगा. नीति-नियमों का पालन करेंगे. कामकाज सामान्य से अच्छा रहेगा. जनकल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे.

नौकरी और व्यवसाय में शुभता बढ़ेगी. रणनीतिक परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. अधिकतर मामलों में सामंजस्य बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. कारोबारी चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. आर्थिक और वाणिज्यिक योजनाओं को बल मिलेगा. अनुबंध आगे बढ़ेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ बढ़ेगा. प्रिय की खुशियों में शामिल होंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. अन्य की भावनाओं का सम्मान करेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा. सुखद सरप्राइज मिल सकता है.

शुभ अंक: 5, 6, 8 और 9
शुभ रंग: गहरा नीला
कल का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. धर्मस्थल जाएं.

कुंभ राशि
विविध गतिविधियों में धैर्य बढ़ाएं. संवाद में मितभाषी रहें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित हो सकते हैं. साझीदारों और परिजनों का सहयोग मिलेगा. निजी विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर ध्यान देंगे. सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे. दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखें. कार्य-व्यापार सामान्य रहेगा. लेनदेन में धैर्य से काम लें. दबाव में काम करने से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सभी के प्रति सद्व्यवहार और सकारात्मकता बनाए रखें.

व्यापार के मामले मिश्रित रहेंगे. अनुबंधों में सजगता रखें. करीबियों का सहयोग मिलेगा. पेशेवर निरंतरता बनाए रखें. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. खर्च बढ़ सकता है. जिम्मेदार लोगों की सलाह को अनदेखा न करें. भावनात्मक संवाद में सहजता रहेगी. सहकार पर जोर देंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. मनोबल से काम लें.

शुभ अंक: 6, 8 और 9
शुभ रंग: नीलम के समान
कल का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. विनम्र रहें.

मीन राशि
प्रिय के साथ सुखद वक्त बिताएंगे. निजी रिश्ते मजबूत बनेंगे. भावनात्मक संवाद बेहतर होगा. कामकाज में अपेक्षित स्थिति रहेगी. साझा कार्यों में सफलता मिलेगी. भावनात्मक मजबूती से वातावरण बेहतर बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखें. विविध मामलों में गति आएगी. बड़प्पन की सोच रहेगी. पेशेवर चर्चाओं में प्रमुखता से हिस्सा लेंगे. मित्रों और सहकर्मियों में विश्वास बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. संबंध संवार पाएंगे.

कारोबारी मेलजोल बेहतर रहेगा. अनुबंधों में उत्साह रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. करियर में योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे. साझेदारी में गंभीरता दिखाएंगे. वित्तीय चर्चाओं में तेजी रहेगी. नेतृत्व क्षमता बेहतर होगी. सबके साथ से निर्णय क्षमता बढ़ेगी. लाभफल बढ़ेगा. परिवार में सहयोग बढ़ेगा. प्रेम-स्नेह के मामलों में सुखद पल बनेंगे. रिश्तों में मधुरता रहेगी. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9
शुभ रंग: फिरोजी
कल का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. वचन निभाएं.

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