Aloo Kuttu Kadhi: व्रत के वही सादे आलू छोड़िए, लंच बनाकर खाएं आलू-कुट्टू वाली कढ़ी पकौड़ा, समक के चावल संग लगेगी टेस्टी

नवरात्रि या किसी भी फलाहारी व्रत के दौरान अक्सर लोग वही कुट्टू की पूरी, पकौड़े या आलू की सूखी सब्जी खाकर बोर हो जाते हैं. ऐसे में अगर आप कुछ नया, खट्टा-मीठा, चटपटा और हल्का खाना चाहते हैं, तो आलू-कुट्टू की कढ़ी पकौड़ा सबसे बेहतरीन विकल्प है. बिना बेसन, हल्दी और प्याज-लहसुन के बनने वाली यह कढ़ी न केवल बेहद स्वादिष्ट होती है, बल्कि पचाने में भी बहुत आसान होती है.

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जब ताजे दही और कुट्टू के घोल को सेंधा नमक, हरी मिर्च और देसी घी के तड़के के साथ पकाया जाता है और उसमें आलू-कुट्टू के कुरकुरे पकौड़े डाले जाते हैं, तो इसका स्वाद समा के चावल के साथ दोगुना हो जाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और हलवाई स्टाइल सीक्रेट्स!

सामग्री:

पकौड़ों के लिए:

1/2 कप कुट्टू का आटा

2 उबले हुए आलू (मैश किए हुए)

1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1/2 छोटा चम्मच सेंधा नमक

1/2 छोटा चम्मच जीरा

तलने के लिए मूंगफली का तेल या शुद्ध देसी घी

कढ़ी के घोल और तड़के के लिए:

1 कप ताजा खट्टा दही (अच्छे से फेंटा हुआ)

2 बड़े चम्मच कुट्टू का आटा

2 कप पानी

1 छोटा चम्मच जीरा

8-10 करी पत्ते

1 इंच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

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2 सूखी लाल मिर्च या हरी मिर्च

स्वादानुसार सेंधा नमक

1 बड़ा चम्मच देसी घी (तड़के के लिए)

बारीक कटा हरा धनिया

बनाने की शॉर्ट विधि:

सबसे पहले पकौड़े बनाएं: एक बाउल में मैश किए आलू, कुट्टू का आटा, हरी मिर्च, जीरा और सेंधा नमक मिलाकर थोड़ा सा पानी डालते हुए गाढ़ा बैटर तैयार करें. कड़ाही में घी/तेल गर्म करें और छोटे-छोटे पकौड़े डालकर सुनहरे व क्रिस्पी होने तक तलकर निकाल लें.

कढ़ी का घोल तैयार करें (कढ़ी न फटने की सीक्रेट ट्रिक): एक बर्तन में फेंटा हुआ दही, कुट्टू का आटा, सेंधा नमक और 2 कप पानी मिलाएं. व्हिस्क की मदद से अच्छे से फेंट लें ताकि कोई गुठली न रहे.

तड़का लगाएं: एक कड़ाही या पतीले में 1 चम्मच देसी घी गर्म करें. इसमें जीरा, करी पत्ते, कद्दूकस किया अदरक और कटी हरी मिर्च का तड़का लगाएं.

कढ़ी पकाएं (मास्टर हैक): अब तैयार किया हुआ दही-कुट्टू का घोल कड़ाही में डालें. आंच तेज रखें और जब तक पहला उबाल न आ जाए, तब तक इसे चम्मच से लगातार चलाते रहें. (लगातार चलाने से दही फटता नहीं है).

पकौड़े मिलाएं: उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें और कढ़ी को 8-10 मिनट तक पकने दें ताकि कुट्टू का आटा अच्छे से पक जाए. अब इसमें तैयार किए हुए पकौड़े डालें और 2 मिनट और पकाएं.

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परोसें: ऊपर से देसी घी में जीरा-सूखी मिर्च का छौंक और बारीक कटा हरा धनिया डालकर गार्निश करें. गरमा-गरम समा के चावल या कुट्टू की पूरी के साथ इसका आनंद लें!

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