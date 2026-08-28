Ginger Grating Trick: कद्दूकस में फंस जाते हैं अदरक के रेशे? मास्टरशेफ पंकज भदौरिया की इस 1 ट्रिक से मक्खन की तरह घिसेगी अदरक

अदरक खाने का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ा देता है, लेकिन इसे ग्रेट करना कई बार बड़ा झंझट वाला काम बन जाता है. जब भी कोई अदरक घिसने जाता है, तो आधे से ज्यादा अदरक तो ग्रेटर में ही लगा रहा जाता है. अदरक के रेशे इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि उन्हें निकालने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसे घिसने में काफी समय लग जाता है. ऊपर से जब अदरक का छोटा सा टुकड़ा बचता है, तो उसे ग्रेट करते-करते उंगलियों के छिल जाने का डर भी रहता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आप परेशान होते हैं, तो अब टेंशन छोड़ दें.



मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने अदरक को घिसने की एक ऐसी आसान ट्रिक बताई है, जिसमें ना तो आपको ज्यादा समय लगेगा और ना ही अदरक ग्रेटर में फसेगा. चलिए जानते हैं क्या है अदरक घिसने की आसान ट्रिक.



अदरक ग्रेट करना क्यों हो जाता है मुश्किल?

मास्टरशेफ पंकज कहती हैं कि अदरक काफी फाइब्रस होता है. इसे सीधे ग्रेटर पर घिसने पर इसके रेशे ग्रेटर में चिपकने लगते हैं. इसकी वजह से अदरक आसानी से घिसता नहीं है और काफी हिस्सा ग्रेटर पर ही रह जाता है. खासकर जब अदरक का छोटा टुकड़ा बचता है, तब उसे घिसना और भी मुश्किल हो जाता है.



पंकज भदौरिया की ट्रिक से आसान होगा काम

मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने अदरक को आसानी से ग्रेट करने के लिए एक बेहद आसान तरीका बताया है. इसके लिए आपको बस अदरक को कुछ घंटों के लिए फ्रीजर में रखना है.

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4-5 घंटे के लिए फ्रीज करें अदरक

सबसे पहले अदरक को साफ करके फ्रीजर में रख दें. इसे करीब 4 से 5 घंटे तक जमने दें. अदरक में काफी मात्रा में नमी होती है, जो जमने के बाद बर्फ में बदल जाती है. इससे अदरक के फाइबर भी सख्त होकर आसानी से टूटने लगते हैं.

अब बिना ज्यादा मेहनत के करें ग्रेट

4-5 घंटे बाद अदरक को फ्रीजर से निकालें और सीधे ग्रेटर पर घिसना शुरू करें. जमी हुई अदरक को ग्रेट करना नॉर्मल अदरक के मुकाबले काफी आसान हो जाता है. इसके रेशे भी कम परेशान करते हैं और अदरक जल्दी ग्रेट हो जाती है.

छोटे टुकड़े को ग्रेट करते समय नहीं घिसेगी उंगली

इस ट्रिक का एक और फायदा यह है कि अदरक को ग्रेट करते समय छोटे टुकड़े पर हाथ फिसलने का खतरा कम हो जाता है. हालांकि, ग्रेटर इस्तेमाल करते समय सावधानी जरूर रखें और अदरक का बहुत छोटा टुकड़ा हाथ से ग्रेट करने की कोशिश न करें.

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