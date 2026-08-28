रक्षाबंधन के मौके पर पैसा डबल, 300 का शेयर 634 रुपये पर पहुंचा

रक्षाबंधन के मौके पर भारतीय बाजार में एक स्टॉक की दमदार लिस्टिंग हुई है. इस स्टॉक ने अपने आईपीओ प्राइस से दोगुना प्रीमियम दिया है, जो 300 रुपये की तुलना में 111 फीसदी चढ़कर 634 रुपये पर लिस्ट हुआ. हालांकि, कुछ देर बाद इस शेयर में गिरावट देखने को मिला.
सुबह 10.40 बजे तक यह शेयर 99 फीसदी चढ़कर 597 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जिस भी निवेशकों इस आईपीओ में हिस्सा मिला होगा, उसके 14,250 रुपये 111 फीसदी रिटन के हिसाब से अब 30,067 रुपये हो चुके होंगे. इसके एक लॉट में 50 शेयर शामिल किए गए थे और हर शेयर की अपर प्राइस बैंड 300 रुपये तय किया गया है.
निवेशकों का दमदार रिस्पॉन्स
यह आईपीओ Tempsens Instruments (India) Ltd है, जिसके शेयरों की आज दमदार लिस्टिंग हुई है. आईपीओ के दौरान इसे जबरदस्त सब्सक्राइब किया गया था. क्यूआईबी ने इसे 302.88 गुना सब्सक्राइब किया था, जबकि हाई नेटवर्थ वाले निवेशकों ने इसे 314.19 गुना सब्सक्राइब किया था. वहीं रिटेल कैटेगरी का कोटा 59.72 गुना भरा था और एम्प्लाई कैटेगरी का कोटा 123.39 गुना भरा था. कुल मिलाकर इसे 183.53 गुना सब्सक्राइब किया गया था.
कब आया था आईपीओ?
20 अगस्त को यह आईपीओ खुला था और 24 अगस्त को बंद हो गया था. 25 अगस्त को इसके शेयरों का अलॉटमेंट किया गया था और उसी दिन IPO के लिए ब्लॉक मनी को अनब्लॉक किया गया. शुक्रवार को इसके शेयरों की लिस्टिंग हुई है. इस आईपीओ का कुल साइज 650 करोड़ रुपये है.
क्या करती है ये कंपनी?
टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट्स (इंडिया) लिमिटेड एक थर्मल इंजीनियरिंग और खास तरह के केबल बनाने वाली कंपनी है. यह कंपनी तापमान मापने वाले सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक हीटिंग सॉल्यूशन और खास केबल की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है. इसके तापमान मापने वाले पोर्टफोलियो में थर्मोकपल, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, इन्फ्रारेड पाइरोमीटर, ऑनलाइन थर्मल इमेजर, टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज, लेवल गेज, थर्मोवेल, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, फाइबर ऑप्टिक टेम्परेचर सेंसर और टेम्परेचर कैलिब्रेटर शामिल हैं.
इसके इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोडक्ट्स में इमर्शन, प्रोसेस, स्किड, कार्ट्रिज, बैंड, ट्यूबलर, फ्लेक्सिबल और फर्नेस हीटर के साथ-साथ लेबोरेटरी और प्रोसेस फर्नेस भी शामिल हैं. खास केबल पोर्टफोलियो में कंट्रोल और पावर केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, थर्मोकपल और RTD केबल, हीट ट्रेस केबल और मिनरल इंसुलेटेड मेटल शीथ केबल शामिल हैं. कंपनी अपनी सब्सिडियरी और जॉइंट वेंचर के साथ 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाती है, जिनमें भारत के उदयपुर में 10 यूनिट और विदेशों में पांच यूनिट (संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, जर्मनी और पोलैंड में) शामिल हैं. 31 मार्च, 2026 तक इसके 28 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क भी है.
(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)