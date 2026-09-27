How to Clean Blazers and Sweaters: महंगी ड्राई क्लीन का चक्कर छोड़ें, बिना पानी-साबुन ऐसे साफ करें मोटे-मोटे ब्लेजर और स्वेटर, बचेंगे पैसे

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही या अलमारी में रखे भारी-भरकम ब्लेजर, कोट, कार्डिगन और महंगे स्वेटर बाहर निकलने लगते हैं. लेकिन महीनों से बंद रहने के कारण इनमें सीलन, बंद अलमारी की गंध और डस्ट जम जाती है. अगर इन्हें बार-बार पानी और डिटर्जेंट से धोया जाए तो इनका फैब्रिक खराब होने, रंग फीका पड़ने और रोएं निकलने का डर रहता है. वहीं हर बार इन्हें ड्राई क्लीनिंग के लिए लॉन्ड्री देना जेब पर बहुत भारी पड़ता है.

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लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप बिना एक बूंद पानी और साबुन का इस्तेमाल किए घर पर ही अपने महंगे से महंगे ब्लेजर और स्वेटर को एकदम नया, हाइजीनिक और स्मेल फ्री बना सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर वूलन कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग के 3 सबसे आसान और असरदार तरीके.

बिना पानी और साबुन के गर्म कपड़े साफ करने के आसान हैक्स

1. बेकिंग सोडा और एसेंशियल ऑयल

तरीका: ब्लेजर या स्वेटर को किसी समतल जगह पर फैला लें. अब एक छलनी की मदद से बेकिंग सोडा पूरे कपड़े पर हल्का-हल्का छिड़क दें. अगर आप अच्छी महक चाहते हैं, तो बेकिंग सोडा में 3-4 बूंदें लैवेंडर या रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की मिला लें.

सफाई विधि: इसे 20 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. बेकिंग सोडा कपड़े में फंसी पसीने की बदबू, नमी और धूल-मिट्टी को सोख लेता है. 30 मिनट बाद कपड़ों वाले सॉफ्ट फैब्रिक ब्रश से ब्रश करके बेकिंग सोडा झाड़ दें.

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2. स्टीम और फैब्रिक रिफ्रेशर स्प्रे

होममेड स्प्रे बनाएं: एक स्प्रे बोतल में 1 कप पानी, 2 चम्मच सफेद सिरका और 1/2 छोटा चम्मच फैब्रिक सॉफ्टनर या गुलाब जल मिलाएं.

सफाई विधि: ब्लेजर या कोट को हैंगर पर टांगें. अब इस स्प्रे को थोड़ी दूरी से कपड़े पर मिस्ट की तरह छिड़कें (कपड़ा गीला नहीं होना चाहिए). इसके बाद स्टीम आयरन की भाप दूर से दिखाएं. भाप और सिरका मिलकर कपड़ों से हर तरह के बैक्टीरिया, वायरस और बदबू को तुरंत खत्म कर देते हैं.

3. वूलन ब्रश और रोलर से रोएं और धूल हटाएं

स्वेटर और ब्लेजर पर जमा धूल, बाल और रोएं हटाने के लिए पानी की जगह लिंट रोलर या सॉफ्ट वूलन ब्रश का इस्तेमाल करें. कपड़े को ऊपर से नीचे की तरफ हल्के हाथों से ब्रश करें. इससे कपड़े के रेशे सुरक्षित रहते हैं और कपड़ा बिना धोए भी एकदम साफ और नया जैसा दिखने लगता है.

सफाई के बाद गर्म कपड़ों को 1 घंटे के लिए हल्की धूप या खुली हवा में हैंगर पर टांग दें ताकि बची-कुची नमी पूरी तरह गायब हो जाए.

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