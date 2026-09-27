Optical Illusion: तस्वीर में छिपा है एक राज्य का नाम, नोट-सिक्कों का हिसाब लगाकर बताइए जवाब

सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्युजन और दिमागी पहेलियां लोगों को खूब पसंद आती हैं. ऐसी तस्वीरों में जवाब सामने होते हुए भी हमारी नजर उसे आसानी से पकड़ नहीं पाती. अब ऐसी ही एक मजेदार पहेली इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच रही है, जिसमें आपको किसी चेहरे या जानवर को नहीं, बल्कि पैसों के जरिए एक जगह का नाम पहचानना है. तस्वीर में कुछ नोट और सिक्के दिखाई दे रहे हैं. इनके ठीक आगे “+ गढ़” लिखा हुआ है. पहली नजर में यह तस्वीर काफी सामान्य लगती है, लेकिन असली खेल पैसों की गिनती में छिपा है. आपको बस नोट और सिक्कों की रकम को जोड़ना है और फिर उससे बनने वाले शब्द को समझना है.

और पढ़ें

तस्वीर में क्या है?

पहेली में एक 20 रुपये का नोट दिखाई देता है. इसके साथ कुछ सिक्के रखे हुए हैं. इनमें 5 रुपये, 10 रुपये और 1 रुपये के सिक्के नजर आते हैं. अब अगर इन सभी रकम को जोड़ दिया जाए तो एक खास संख्या सामने आती है. यानी- ₹20 + ₹5 + ₹10 + ₹1 = ₹36. अब तस्वीर का अगला हिस्सा देखिए. 36 के साथ पहले से ही “गढ़” लिखा हुआ है. यहीं से इस Optical Illusion का जवाब निकलता है.

क्या है सही जवाब?

36 को हिंदी में “छत्तीस” कहा जाता है और इसके आगे तस्वीर में “गढ़” लिखा है. इस तरह 36 + गढ़ = छत्तीसगढ़. यानी इस पहेली में छिपा जवाब है छत्तीसगढ़. यही वजह है कि तस्वीर को सिर्फ देखकर जवाब देना आसान नहीं है. ज्यादातर लोग पहले पैसों को अलग-अलग चीजों की तरह देखते हैं, लेकिन जब उन्हें एक साथ जोड़कर देखा जाता है, तभी पूरी पहेली समझ आती है.

Advertisement

इस तरह की पहेलियों की खासियत यही है कि इनमें जवाब किसी कठिन मैथ्स में नहीं, बल्कि ऑब्जर्बैशन और शब्दों के खेल में छिपा होता है. अगर आपने बिना किसी की मदद के नोट और सिक्कों की रकम जोड़कर तुरंत छत्तीसगढ़ पहचान लिया, तो आपने पहेली का ट्रिक पकड़ लिया. हालांकि तस्वीर में इसे “शहर का नाम” बताने को कहा गया है, जबकि छत्तीसगढ़ एक राज्य है. इसलिए सवाल में इसी वजह से एक छोटा-सा भ्रम भी पैदा होता है. अब आप भी इस तस्वीर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे पूछ सकते हैं. ₹20, ₹5, ₹10 और ₹1 के साथ ‘गढ़’ जोड़ने पर कौन-सा नाम बनता है?"देखना दिलचस्प होगा कि आपके दोस्तों में से कितने लोग पहली कोशिश में सही जवाब दे पाते हैं.

---- समाप्त ----