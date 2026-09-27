मां के सामने जिगर के टुकड़े को स्कॉर्पियो ने कुचला, हुई मौत... VIDEO देख दहल जाएगा दिल

राजस्थान के जालोर के सांचौर में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम बच्चे की मौत हो गई. जहां दुकान के बाहर खेल रहा बच्चा अचानक सड़क पर पहुंच गया, इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हादसे की पूरी तस्वीर कैद हुई है.

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जानकारी के मुताबिक बच्चा अपने परिजनों के साथ सांचौर में दुकान पर आया था. उसकी मां और परिजन दुकान पर मौजूद थे, जबकि बच्चा बाहर खेल रहा था. इसी दौरान खेलते-खेलते वह सड़क की ओर चला गया. तभी तेज रफ्तार से आई स्कॉर्पियो ने बच्चे को चपेट में ले लिया. बच्चे को कुचलता देख मां बदहवास हो गई.

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. परिजन आनन-फानन में बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

घटना का वीडियो देख दहल जाएगा दिल

घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे में शामिल स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया. सांचौर सीआई नेमाराम ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर BNS की धारा 281 और 106 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है.

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पुलिस अब CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हादसे की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है. वहीं, परिजनों की शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. हादसे का CCTV सामने आने के बाद एक बार फिर सड़क पर वाहनों की रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. फिलहाल पुलिस की जांच का केंद्र फरार स्कॉर्पियो चालक है.

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