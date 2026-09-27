मायावती ने बसपा संगठन में किया बड़ा फेरबदल, पार्टी को 3 सेक्टर में बांटा

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के संगठन में बड़ा फेरबदल किया है. उन्होंने बसपा को तीन सेक्टर में बांट दिया है. तीनों सेक्टर में अलग-अलग राज्यों को शामिल किया गया है. इनकी जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी गई है.

और पढ़ें

इस बदलाव के तहत सेक्टर-1 में 10 राज्यों को रखा गया है. इन राज्यों की जिम्मेदारी रामजी गौतम और सुरेश राव को दी गई है. दोनों नेता इन राज्यों में बसपा के संगठन से जुड़े कामकाज को देखेंगे.

सेक्टर-2 में 9 राज्यों को शामिल किया गया है. इन राज्यों की जिम्मेदारी राजाराम और अतरसिंह यादव को दी गई है. दोनों नेता इन राज्यों में पार्टी के संगठन की गतिविधियों को संभालेंगे. वहीं सेक्टर-3 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को रखा गया है. इन दोनों राज्यों की जिम्मेदारी सीधे मायावती और बसपा के लखनऊ स्थित केंद्रीय कार्यालय के पास रहेगी. यूपी और उत्तराखंड में संगठन से जुड़े काम सीधे केंद्रीय स्तर से देखे जाएंगे.

यह भी पढ़ें: ओवैसी का डर या मायावती का प्रेशर? यादव को हटाकर मुस्लिम पर अखिलेश ने क्यों जताया भरोसा

Advertisement

बाढ़ प्रभावित राज्यों पर भी बसपा पर फोकस

मायावती ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को लेकर भी निर्देश दिए हैं. वह इन राज्यों में ईशान आनंद को भेजेंगी. ईशान आनंद प्रभावित इलाकों में जाकर स्थिति का जायजा लेंगे. पार्टी की ओर से प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी.

मायावती ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी प्रभावित जनता के बीच पहुंचने के निर्देश दिए हैं. उनसे बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने को कहा गया है. पार्टी के लोगों को राहत और सहायता के काम में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं.

संगठन में इस फेरबदल के जरिए राज्यों की जिम्मेदारियां अलग-अलग नेताओं को दी गई हैं. वहीं यूपी और उत्तराखंड को सीधे मायावती और लखनऊ स्थित केंद्रीय कार्यालय की निगरानी में रखा गया है. बाढ़ प्रभावित राज्यों में पार्टी की ओर से राहत और मदद के काम पर भी जोर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: अखिलेश के ’पीडीए रथ’ पर मायावती का 'भगवा' तंज, बोली- मुसलमानों को सोचना पड़ेगा

मायावती ने एक्स पर संगठन में बदलाव की दी जानकारी

बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी और तूफान से लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. उन्होंने संबंधित राज्य सरकारों से प्रभावित लोगों की हर स्तर पर मदद करने की मांग की. मायावती ने महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों और किसानों का भी जिक्र किया.

Advertisement

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को औपचारिकता के बजाय जमीन पर किसानों को तत्काल राहत देने की कोशिश करनी चाहिए. मायावती ने बताया कि देश में बसपा संगठन को मजबूत करने और सर्वसमाज में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए संगठन को तीन सेक्टरों में बांटा गया है.

1.जैसाकि यह विदित है कि पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न भागो में भारी वर्षा व आँधी, तूफान आदि के कारण जनता काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे कुदरती विकट हालात में सम्बन्धित सभी राज्य सरकारों को प्रभावित लोगों की हर स्तर पर पूरी-पूरी मदद करनी चाहिये। बी.एस.पी. की यह मांग है।… — Mayawati (@Mayawati) September 27, 2026

सेक्टर-1 में 10 राज्यों की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और सुरेश राव को दी गई है, जबकि सेक्टर-2 में 9 राज्यों की जिम्मेदारी पूर्व राज्यसभा सांसद राजाराम और पूर्व विधायक अतरसिंह राव को दी गई है. सेक्टर-3 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को रखा गया है, जिसे लखनऊ स्थित बसपा केंद्रीय कार्यालय सीधे देखेगा.

बाढ़ प्रभावित राज्यों में मदद की अपील

मायावती ने कहा कि सेक्टर-1 और सेक्टर-2 के चारों केंद्रीय सेक्टर प्रभारी अपने-अपने राज्यों में भारी बारिश और तूफान से प्रभावित लोगों की पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए मदद करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए अलग से धन इकट्ठा नहीं किया जाएगा.

मायावती ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ज्यादा प्रभावित राज्यों में बसपा के राष्ट्रीय प्रभारी ईशान आनंद को भी भेजा जा सकता है. उन्होंने बताया कि सेक्टर-3 के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर उनकी खुद नजर है और वह जरूरत पड़ने पर प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर सकती हैं. मायावती ने केंद्र सरकार से भी ज्यादा प्रभावित राज्यों की सरकारों को समय पर पूरी मदद देने का अनुरोध किया है.



---- समाप्त ----