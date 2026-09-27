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मायावती ने बसपा संगठन में किया बड़ा फेरबदल, पार्टी को 3 सेक्टर में बांटा

मायावती ने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए इसे तीन सेक्टरों में बांटा है. इनकी जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है. सेक्टर-1 में 10 राज्यों की जिम्मेदारी रामजी गौतम और सुरेश राव को दी गई है, जबकि सेक्टर-2 में 9 राज्यों की जिम्मेदारी राजाराम और अतरसिंह यादव को दी गई है.

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BSP प्रमुख मायावती ने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए इसे तीन सेक्टरों में बांटा है. (File Photo-PTI)
BSP प्रमुख मायावती ने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए इसे तीन सेक्टरों में बांटा है. (File Photo-PTI)

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के संगठन में बड़ा फेरबदल किया है. उन्होंने बसपा को तीन सेक्टर में बांट दिया है. तीनों सेक्टर में अलग-अलग राज्यों को शामिल किया गया है. इनकी जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी गई है.

इस बदलाव के तहत सेक्टर-1 में 10 राज्यों को रखा गया है. इन राज्यों की जिम्मेदारी रामजी गौतम और सुरेश राव को दी गई है. दोनों नेता इन राज्यों में बसपा के संगठन से जुड़े कामकाज को देखेंगे.

सेक्टर-2 में 9 राज्यों को शामिल किया गया है. इन राज्यों की जिम्मेदारी राजाराम और अतरसिंह यादव को दी गई है. दोनों नेता इन राज्यों में पार्टी के संगठन की गतिविधियों को संभालेंगे. वहीं सेक्टर-3 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को रखा गया है. इन दोनों राज्यों की जिम्मेदारी सीधे मायावती और बसपा के लखनऊ स्थित केंद्रीय कार्यालय के पास रहेगी. यूपी और उत्तराखंड में संगठन से जुड़े काम सीधे केंद्रीय स्तर से देखे जाएंगे.

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बाढ़ प्रभावित राज्यों पर भी बसपा पर फोकस

मायावती ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को लेकर भी निर्देश दिए हैं. वह इन राज्यों में ईशान आनंद को भेजेंगी. ईशान आनंद प्रभावित इलाकों में जाकर स्थिति का जायजा लेंगे. पार्टी की ओर से प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी.

मायावती ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी प्रभावित जनता के बीच पहुंचने के निर्देश दिए हैं. उनसे बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने को कहा गया है. पार्टी के लोगों को राहत और सहायता के काम में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं.

संगठन में इस फेरबदल के जरिए राज्यों की जिम्मेदारियां अलग-अलग नेताओं को दी गई हैं. वहीं यूपी और उत्तराखंड को सीधे मायावती और लखनऊ स्थित केंद्रीय कार्यालय की निगरानी में रखा गया है. बाढ़ प्रभावित राज्यों में पार्टी की ओर से राहत और मदद के काम पर भी जोर दिया गया है.

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मायावती ने एक्स पर संगठन में बदलाव की दी जानकारी

बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी और तूफान से लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. उन्होंने संबंधित राज्य सरकारों से प्रभावित लोगों की हर स्तर पर मदद करने की मांग की. मायावती ने महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों और किसानों का भी जिक्र किया.

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को औपचारिकता के बजाय जमीन पर किसानों को तत्काल राहत देने की कोशिश करनी चाहिए. मायावती ने बताया कि देश में बसपा संगठन को मजबूत करने और सर्वसमाज में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए संगठन को तीन सेक्टरों में बांटा गया है. 

सेक्टर-1 में 10 राज्यों की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और सुरेश राव को दी गई है, जबकि सेक्टर-2 में 9 राज्यों की जिम्मेदारी पूर्व राज्यसभा सांसद राजाराम और पूर्व विधायक अतरसिंह राव को दी गई है. सेक्टर-3 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को रखा गया है, जिसे लखनऊ स्थित बसपा केंद्रीय कार्यालय सीधे देखेगा.

बाढ़ प्रभावित राज्यों में मदद की अपील

मायावती ने कहा कि सेक्टर-1 और सेक्टर-2 के चारों केंद्रीय सेक्टर प्रभारी अपने-अपने राज्यों में भारी बारिश और तूफान से प्रभावित लोगों की पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए मदद करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए अलग से धन इकट्ठा नहीं किया जाएगा. 

मायावती ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ज्यादा प्रभावित राज्यों में बसपा के राष्ट्रीय प्रभारी ईशान आनंद को भी भेजा जा सकता है. उन्होंने बताया कि सेक्टर-3 के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर उनकी खुद नजर है और वह जरूरत पड़ने पर प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर सकती हैं. मायावती ने केंद्र सरकार से भी ज्यादा प्रभावित राज्यों की सरकारों को समय पर पूरी मदद देने का अनुरोध किया है.
 

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