scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Ramayan: जब राम-लक्ष्मण वनवास चले गए तो शत्रुघ्न ने क्या किया था, जानें रामायण के इस अनसुने किरदार की कहानी

Ramayan: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण पार्ट 1' के गाने 'जय जय राम' ने रिलीज होते ही धूम मचा दी है. इस गाने में श्रीराम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न के रूप में एक्टर नितेश शर्मा की झलक देखने को मिली है. तो आइए जानते हैं शत्रुघ्न जी के योगदान के बारे में.

Advertisement
X
रामायण फिल्म (Photo: Screengrab)
रामायण फिल्म (Photo: Screengrab)

Ramayana: रणबीर कपूर (श्री राम), साई पल्लवी (माता सीता) और यश (दशानन रावण) की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है. फिल्म के टीजर-ट्रेलर और ए.आर. रहमान व डॉ. कुमार विश्वास के डायरेक्शन में बने गाने 'जय जय राम' को लेकर भी लोगों और राम भक्तों के बीच खूब चर्चा है. 

'जय जय राम' गाने की शुरुआत भगवान राम (रणबीर कपूर) और माता सीता (साई पल्लवी) के विवाह के सुंदर दृश्य दिखाए गए हैं. इसके अलावा, भगवान राम और उनके छोटे भाई भरत का मिलाप दिखाया गया है. साथ ही, गाने में श्री राम के भाइयों (भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न) और माता सीता की बहनों (उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति) के लुक्स की झलक दिखाई गई है. गाने के माध्यम से यह भी पता चला कि रामायण फिल्म में भगवान श्रीराम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न का किरदार एक्टर नितेश शर्मा (Nitish Sharma) निभाएंगे. तो आइए जानते हैं कि कौन थे शत्रुघ्न.

कौन थे शत्रुघ्न?

सम्बंधित ख़बरें

Yash and Ranbir in Ramayana new Poster
राम बने रणबीर-रावण के रौद्र रूप में छाए यश, रामायण के नए पोस्टर्स में छिपीं इतनी डिटेल्स, आपने देखीं?
Yash and Ranbir Kapoor starrer Ramayana
रामायण इवेंट से क्यों गायब रहे यश? प्रोड्यूसर ने किया याद
Ranbir Kapoor,MrBeast,Kartik Aaryan
रणबीर कपूर से पहले कार्तिक संग दिखे थे मिस्टर बीस्ट, किया था प्रमोशन
mister Beast
मिस्टरबीस्ट को रणबीर ने सिखाया ‘ जय श्री राम’ कहना
Ranbir Kapoor Ramayana Event
रामायण के इवेंट से मीडिया का वॉकआउट, मेकर्स ने जारी किए नए पोस्टर्स

रामायण में जब भी समर्पण की बात होती है, तो भगवान राम के प्रति लक्ष्मण जी की निष्ठा और भरत जी के वैराग्य का उल्लेख सबसे पहले आता है. लेकिन इस पौराणिक गाथा में एक और ऐसा व्यक्ति है, जिसने बिना किसी भी लालसा के चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन किया था. वे थे राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र शत्रुघ्न.

Advertisement

शत्रुघ्न राजा दशरथ और महारानी सुमित्रा के पुत्र थे. वे लक्ष्मण जी के जुड़वां भाई थे. कुछ किंवदंतियों के मुताबिक, जहां प्रभु श्रीराम भगवान विष्णु के अवतार थे, वहीं शत्रुघ्न जी को श्रीहरि के अस्त्र 'सुदर्शन चक्र' का आंशिक अवतार माना गया है. जब अयोध्या के राजकुमारों का विवाह मिथिला में तय हुआ था, तब महाराजा जनक के अनुज कुशध्वज की छोटी पुत्री श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ था. 

वनवास के दौरान रक्षक की भूमिका  

रामायण के मुताबिक, जब श्रीराम, सीता जी और लक्ष्मण जी 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए और भरत जी ने नंदीग्राम में तपस्वी रूप में रहकर पादुका पूजन किया था, तब अयोध्या के शासन-प्रशासन की वास्तविक बागडोर शत्रुघ्न जी ने ही संभाली थी. उन्होंने न केवल राज्य की सीमाओं की रक्षा की, बल्कि तीनों राजमाताओं (कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा) की सेवा और देखभाल का संपूर्ण दायित्व भी पूरी निष्ठा से निभाया था. 

क्रूर राक्षस लवणसुर का वध और मथुरा का निर्माण

शत्रुघ्न जी केवल एक योग्य प्रशासक ही नहीं, बल्कि अजेय योद्धा भी थे. लंका विजय और रामराज्य की स्थापना के बाद, जब मधुवन क्षेत्र (यमुना तट) में लवणसुर नामक दानव ऋषियों-मुनियों पर अत्याचार कर रहा था, तब प्रभु राम की आज्ञा से शत्रुघ्न ने उस पर चढ़ाई की. लवणसुर के पास भगवान शिव का अमोघ त्रिशूल था, लेकिन शत्रुघ्न जी ने अपनी कुशाग्र रणनीति से उसे त्रिशूल उठाने का अवसर दिए बिना बाणों से उसका वध कर दिया. इस विजय के पश्चात उन्होंने वहां एक भव्य व समृद्ध नगरी बसाई, जिसे आज हम मथुरा के नाम से जानते हैं.

Advertisement

लवणसुर का वध करने के वक्त शत्रुघ्न जी मार्ग में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रुके थे. उसी रात माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था. बाद में, जब श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लव और कुश ने पकड़ा, तब हुए युद्ध में शत्रुघ्न जी का सामना लव और कुश से हुआ था.

माना जाता है कि श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान यज्ञ के घोड़े की सुरक्षा का नेतृत्व भी शत्रुघ्न जी ने ही किया था. उन्होंने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं और शत्रु सेनाओं को पराजित कर यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराया था. जब प्रभु श्रीराम का धरा पर अवतार काल समाप्त हुआ, तब शत्रुघ्न जी ने अपने बेटों को राज्य सौंपकर अपने भाइयों के साथ सरयू नदी में प्रवेश किया और बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गोरखपुर बना 'स्पेन'? सांसद रवि किशन के बयान पर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग |
    How to Clean Blazers and Sweaters: महंगी ड्राई क्लीन का चक्कर छोड़ें, बिना पानी-साबुन ऐसे साफ करें मोटे-मोटे ब्लेजर और स्वेटर, बचेंगे पैसे |
    मायावती ने बसपा संगठन में किया बड़ा फेरबदल, पार्टी को 3 सेक्टर में बांटा |
    मां के सामने जिगर के टुकड़े को स्कॉर्पियो ने कुचला, हुई मौत... VIDEO देख दहल जाएगा दिल |
    Optical Illusion: तस्वीर में छिपा है एक राज्य का नाम, नोट-सिक्कों का हिसाब लगाकर बताइए जवाब |
    Silver Price Fall: 5 दिन में बिखरी चांदी, जानें 10 ग्राम 20, 22 और 24 कैरेट सोना कितने का? |
    Ramayan: जब राम-लक्ष्मण वनवास चले गए तो शत्रुघ्न ने क्या किया था, जानें रामायण के इस अनसुने किरदार की कहानी |
    छत से कूदकर संत प्रेमानंद के शिष्य ने की थी खुदकुशी, VIDEO देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे |
    नेपाल में हिमलुंग हिमाल बेस कैंप में एवलांच, 10 पर्वतारोही लापता |
    तकिए से होना था काम तमाम, फिर चाकू से गोदकर किया मर्डर... दहला देगी विनीत मिनोचा हत्याकांड के आरोपी की करतूत
    Advertisement