Glowing Skin Face Mask: हरियाली तीज पर दमक उठेगा चेहरा! बिना पार्लर जाए घर पर 'सस्ते' में बनाएं ये फेस मास्क, जानें लगाने का सही तरीका

Glowing Skin Face Mask: सुहागिन महिलाओं के लिए सालभर में कई खास व्रत और त्योहार आते हैं, जिनमें हरियाली तीज का खास महत्व है. इस बार हरियाली तीज 15 अगस्त 2026 को मनाई जाएगी. सावन में आने वाले इस त्योहार पर महिलाएं सोलह श्रृंगार करके तैयार होती हैं. हरे रंग की साड़ी, चूड़ियां, गहने और हाथों में मेहंदी से तीज का लुक पूरा किया जाता है. ऐसे में चेहरे पर नेचुरल ग्लो हो तो खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं.

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चेहरे पर निखार लाने के लिए अक्सर महिलाएं त्योहार से पहले पार्लर का रुख करती हैं और फेशियल से लेकर कई महंगे ट्रीटमेंट पर पैसे खर्च कर देती हैं. लेकिन इस बार तीज के लिए ग्लो पाने को जेब ढीली करने की जरूरत नहीं है.

अगर आप भी हरियाली तीज पर हीरे की तरह दमकना चाहती हैं, तो ये खबर आपके काम की है. तीज से पहले अगर चेहरा डल और थका हुआ नजर आ रहा है, तो घर में रखी कुछ चीजों की मदद से आसान फेस पैक तैयार कर सकती हैं. यह एक तरह का पील-ऑफ मास्क है, जिसे सूखने के बाद धीरे-धीरे हटाया जाता है. इसे स्किन पर लगाने से चेहरा ज्यादा फ्रेश और निखरा हुआ नजर आ सकता है.

क्या-क्या चाहिए?

इस होममेड फेस पैक को बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है. आपको चाहिए:

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1 बड़ा चम्मच जिलेटिन पाउडर

1 छोटा चम्मच कॉफी पाउडर

2 से 3 बड़े चम्मच दूध

आधा छोटा चम्मच चावल का पाउडर

ऐसे तैयार करें फेस पैक

1. सबसे पहले एक कटोरी में जिलेटिन पाउडर और कॉफी पाउडर डालें. अब इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच दूध मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें.

2. इस मिश्रण को थोड़ी देर गर्म करें, ताकि जिलेटिन अच्छी तरह घुल जाए और गाढ़ा हो जाए. इसके बाद इसमें आधा छोटा चम्मच चावल का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. जब सारी चीजें आपस में मिल जाएं और एक स्मूद पेस्ट जैसा तैयार हो जाए, तो समझ जाएं कि आपका फेस पैक तैयार है.



चेहरे पर लगाने का सही तरीका

1. फेस पैक लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लें. चेहरा धोने के बाद हल्के हाथों से सुखाएं. अब तैयार पैक को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर चेहरे पर एक लेयर की तरह इवनली लगाएं.

2. इसे आंखों और होंठों के आसपास लगाने से बचना चाहिए. साथ ही फेस पैक को पूरी तरह सूखने दें. सूखने के बाद इसे हटाने के लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें. जल्दी-जल्दी में खींचने के बजाय धीरे-धीरे हटाएं. इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धोकर मॉइस्चराइजर लगा लें.

इस्तेमाल करने से पहले इस बात का रखें ध्यान

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घरेलू नुस्खा होने का मतलब ये नहीं है कि ये हर किसी की स्किन पर सूट करेगा. जिलेटिन वाला पील-ऑफ मास्क बहुत ज्यादा सेंसिटिव या बहुत रूखी स्किन पर खिंचाव और जलन पैदा कर सकता है. इसलिए पूरे चेहरे पर लगाने से पहले हाथ के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट करना बेहतर है.

अगर स्किन पर पहले से कोई एलर्जी, जलन, कट या एक्टिव पिंपल्स हैं, तो इस तरह का पील-ऑफ फेस पैक लगाने से बचें. और तीज के दिन पहली बार कोई नया फेस पैक ट्राई करने के बजाय इसे पहले ही टेस्ट कर लेना ज्यादा समझदारी है.

तीज के दिन ग्लो के लिए सिर्फ फेस पैक पर निर्भर न रहें

चेहरे का निखार सिर्फ किसी एक फेस पैक से नहीं आता. तीज से पहले अच्छी मात्रा में पानी पीना, नींद पूरी करना, चेहरे को साफ रखना और स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना भी जरूरी है. दिन में बाहर निकल रही हैं तो सनस्क्रीन लगाना न भूलें.

यानी तीज के दिन अगर चेहरे पर मेकअप से पहले नेचुरल फ्रेशनेस चाहिए, तो महंगे पार्लर ट्रीटमेंट के पीछे भागने के बजाय अपनी स्किन के हिसाब से आसान और सुरक्षित स्किनकेयर रूटीन अपनाना ज्यादा बेहतर है.

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