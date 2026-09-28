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Gen Z को भा रहा 'रेट्रो वाइब', ट्रेंड में क्यों लौटे पुराने बॉलीवुड गाने?

आज की जेन जी की प्लेलिस्ट में नए गानों के साथ पुराने बॉलीवुड गाने भी सुनाई दे रहे हैं. रील्स और शॉर्ट वीडियोज के जरिए पुराने गाने नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं. कई युवा इन गानों को पहली बार सुन रहे हैं, जबकि कुछ के लिए ये परिवार से जुड़ी यादें लेकर आते हैं. आखिर पुराने गानों का ये रेट्रो वाइब जेन जी को क्यों पसंद आ रहा है?

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क्या रेट्रो गाने सुनना जेन जी को देता है सुकून?
क्या रेट्रो गाने सुनना जेन जी को देता है सुकून?

म्यूजिक हर जेनरेशन के लिए अलग मायने रखता है. वक्त के साथ गाने सुनने का तरीका बदला है, नए आर्टिस्ट आए हैं और नए ट्रेंड्स भी बने हैं. लेकिन इसके बावजूद पुराने बॉलीवुड गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं. खासकर जेन जी के बीच पुराने गानों को लेकर एक अलग तरह की दिलचस्पी देखने को मिल रही है. कई युवा आज उन गानों को सुन रहे हैं, जो उनके जन्म से कई साल पहले रिलीज हुए थे. आखिर पुरानी फिल्मों के ये गाने नई पीढ़ी को क्यों पसंद आ रहे हैं?

रील्स ने पुराने गानों को दिया नया रास्ता

आज किसी पुराने गाने को सुनने के लिए उसके दौर का हिस्सा होना जरूरी नहीं है. सोशल मीडिया पर किसी रील, मीम या एडिट में गाने की कुछ सेकंड की क्लिप सुनकर जेन जी उससे परिचित हो सकती है. इसके बाद वही गाना यू ट्यूब या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर पूरा सुना जा सकता है.

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यानी सोशल मीडिया पुराने गानों की खोज के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बन गया है. 2026 में भी 80s, 90s और शुरुआती 2000s के गानों का रील्स और शॉर्ट्स में इस्तेमाल देखने को मिल रहा है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सिर्फ यादें नहीं, नई खोज भी

जेन जी के लिए हर पुराने गाने का कनेक्शन पर्सनल यादों से नहीं होता. कई बार वे इन गानों को पहली बार सुन रहे होते हैं. ऐसे में पुराने गानों की मेलोडी, गाने की लाइनें और उनका अलग म्यूजिक की आवाज उन्हें नए अनुभव की तरह लग सकता है.

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पुराने गानों में मिलता है अलग वाइब

कई युवा पुराने गानों को उनके लिरिक्स यानी गाने की लाइनों, आवाज और म्यूजिक की वजह से पसंद करते हैं. पुराने गानों की यही क्वालिटी उन्हें रील्स और शॉर्ट वीडियोज के लिए भी इस्तेमाल होने में मदद करती है. किसी रोमांटिक मोमेंट, ट्रैवल वीडियो, दोस्ती पर बने वीडियो या किसी भावुक पोस्ट के साथ एक पुराना गाना नए मायने ला सकता है.

एक पीढ़ी से दूसरी तक पहुंचता म्यूजिक

पुराने बॉलीवुड गानों की नई पॉपुलैरिटी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है. घर में माता-पिता या परिवार से सुने गाने भी Gen Z की प्लेलिस्ट तक पहुंचते हैं. वहीं सोशल मीडिया उस अपनेपन को एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदल देता है.

यानी जेन जी के लिए पुराने बॉलीवुड गाने सिर्फ बीते दौर की याद नहीं हैं. ये गाने सोशल मीडिया के जरिए नए मतलब में वापस आ रहे हैं, जहां पुरानी मेलोडी को नई पीढ़ी अपनी भाषा, अपने मूड और अपने कंटेंट के साथ इस्तेमाल कर रही है.
 

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