मुंबई में घरों में खाना बनाने वाले की कमाई 1.05 लाख, लोग बोले- जॉब छोड़ दूं क्या?

मुंबई के रहने वाले मनुराज गर्ग ने लिंक्डइन पर इस कुक की कहानी साझा की. उन्होंने बताया कि कुक अलग-अलग घरों में काम करके अपनी कमाई को कई हिस्सों में बांटकर रखता है. मनुराज ने उसकी आर्थिक स्थिति की तुलना अपने एमबीए किए हुए दोस्तों से भी की.

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4 जगह से होती है कमाई

मनुराज गर्ग के मुताबिक, कुक उनके घर में दिन में दो बार खाना बनाने के लिए 18,000 रुपये लेता है. इसी इमारत के एक दूसरे फ्लैट से उसे 16,500 रुपये मिलते हैं. वहीं, पास में रहने वाले एक बड़े परिवार से खाना बनाने और रसोई से जुड़े काम संभालने के लिए उसे 38,000 रुपये मिलते हैं.

इसके अलावा वह शुक्रवार रात फिल्म की शूटिंग पर भी काम करता है. वहां रातभर चलने वाली शूटिंग के दौरान वह फिल्म की पूरी टीम के लिए खाना बनाता है. इसके लिए उसे एक रात के करीब 7,500 रुपये मिलते हैं.इस तरह अलग-अलग कामों से उसकी कुल मासिक कमाई करीब 1.05 लाख रुपये पहुंच जाती है.

पत्नी की कमाई 45 हजार, घर की आय 1.5 लाख

कुक की पत्नी भी काम करती हैं और करीब 45,000 रुपये महीने कमाती हैं. यानी दोनों की कुल घरेलू आय करीब 1.5 लाख रुपये प्रति माह है.मनुराज ने बताया कि उनके एमबीए किए हुए कुछ दोस्त कागज पर इससे ज्यादा कमाते हैं. लेकिन आयकर, ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई और दूसरे खर्चों के बाद हाथ में बचने वाली रकम काफी कम हो जाती है.

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उन्होंने बताया कि कुक की कमाई भले ही नौकरी से जुड़े पारंपरिक रिकॉर्ड में नजर नहीं आती, लेकिन वह जो पैसा कमाता है, उसका बड़ा हिस्सा उसके पास ही रहता है.

एक काम छूटा तो पूरी कमाई खत्म नहीं होगी

इस कुक की एक खास बात यह भी है कि उसकी कमाई किसी एक नियोक्ता पर निर्भर नहीं है. वह करीब 2 किलोमीटर के दायरे में चार लोगों के घरों में काम करता है. अगर किसी एक घर का काम छूट भी जाए तो उसकी पूरी कमाई खत्म नहीं होगी.

मनुराज के मुताबिक, कुक को काम के लिए लगातार नई पूछताछ भी मिलती रहती है. लोग उसके भरोसेमंद काम के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं.

इसके उलट, मनुराज ने अपने आईआईटी से पढ़े दोस्तों का उदाहरण देते हुए बताया कि कई बार कई दौर के साक्षात्कार के बाद भी उन्हें नियोक्ताओं की तरफ से जवाब नहीं मिलता.

महंगी जीवनशैली से दूर रहता है कुक

मनुराज ने यह भी बताया कि कुक पर महंगी जीवनशैली बनाए रखने का दबाव नहीं है. वह कार, महंगे स्कूल या सामाजिक दिखावे जैसी चीजों पर अनावश्यक खर्च नहीं करता.

हालांकि, उसकी एक खास पसंद जरूर है. उसने नवीनतम आईफोन प्रो खरीदा है, जिसकी ईएमआई वह चुका रहा है.

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अब पहली बार विदेश जाएगा

34 साल का यह कुक अब अपने दोस्तों के साथ पहली बार विदेश यात्रा की तैयारी कर रहा है. वह थाईलैंड जाएगा. खास बात यह है कि यह उसकी पहली हवाई यात्रा और पहला पासपोर्ट भी होगा.

मनुराज ने बताया कि उन्होंने कुक के साथ थाईलैंड को लेकर यात्रा से जुड़ी कई बातें भी साझा कीं. दोनों ने माया बे, सड़क किनारे मिलने वाले स्थानीय खाने और स्कूटर किराये पर लेने जैसी चीजों पर बात की.

मनुराज के मुताबिक, कुछ देर के लिए उनकी बातचीत नियोक्ता और कर्मचारी के रिश्ते से आगे निकल गई.

उन्होंने लिखा कि करीब दस मिनट तक दोनों के बीच सिर्फ थाईलैंड की यात्रा को लेकर बातचीत हुई. उस दौरान ऐसा लगा जैसे कोई किसी का नियोक्ता नहीं, बल्कि दो दोस्त आपस में यात्रा की बातें कर रहे हों.

मनुराज ने बताया- इसे गरीब कहना गलत होगा

मनुराज ने इस कहानी के जरिए आर्थिक सफलता को देखने का एक अलग नजरिया पेश किया. उनके मुताबिक, यह शख्स न गरीब है और न अमीर. बल्कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसकी “गणित अभी भी काम कर रही है.”

यानी कई जगह से होने वाली कमाई, सीमित खर्च और अपनी जरूरतों के हिसाब से जिंदगी जीने की आजादी भी आर्थिक सुरक्षा का एक रूप हो सकती है.



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