Shukra Gochar 2026: 40 दिन तक इन 3 राशियों पर बरसेगा पैसा, शुक्र बढ़ाएंगे बैंक बैलेंस, बनाएंगे मालामाल!

Shukra Gochar 2026: ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख, धन, प्रेम, ऐश्वर्य और भौतिक सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हो, तो व्यक्ति को आर्थिक तौर पर मजबूती मिलने के साथ रिश्तों में भी खुशहाली रहती है. फिलहाल शुक्र कन्या राशि में मौजूद हैं. 22 नवंबर 2026 को वे अपनी राशि तुला में पहुंच जाएंगे. शुक्र का अपनी ही राशि में आना ज्योतिषीय नजरिए से खास माना जा रहा है.

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पंचांग के अनुसार, 22 नवंबर 2026 को शाम 4 बजकर 54 मिनट पर शुक्र कन्या राशि से निकलकर तुला में प्रवेश करेंगे. इस राशि में वे 1 जनवरी 2027 तक रहेंगे. शुक्र के इस गोचर का असर सभी राशियों पर अलग-अलग तरह से पड़ सकता है. लेकिन इन तीन राशियों के लिए यह अवधि विशेष रूप से अच्छी रह सकती है.



1. सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन कई तरह से फायदेमंद हो सकता है. इस दौरान आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. मुश्किल कामों को पूरा करने का हौसला मिलेगा. नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर अपनी काबिलियत साबित करने के मौके मिल सकते हैं. आपके काम से अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं.

व्यापार से जुड़े लोगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं. विरोधियों की योजनाएं सफल नहीं होंगी. आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को संभाल पाएंगे. भाई-बहनों के साथ रिश्तों में सुधार आएगा. छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं.

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2. वृश्चिक राशि (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर आर्थिक मामलों में राहत देने वाला हो सकता है. इस दौरान आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते सामने आ सकते हैं. जीवन में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा और अपनी जरूरतों पर खर्च करने के मौके मिलेंगे. विदेश से जुड़े कारोबार या कामकाज करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है.

नौकरीपेशा लोगों को नई नौकरी या बेहतर अवसर मिलने की संभावना है. वहीं, प्रेम संबंधों में चल रही दूरियां कम हो सकती हैं. शादीशुदा जातकों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी. साथ में यादगार पल बिताने के मौके मिलेंगे.

3. कर्क राशि (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का तुला राशि में प्रवेश घरेलू सुख और सुविधाओं के लिहाज से अच्छा रह सकता है. इस दौरान नया मकान या गाड़ी खरीदने की इच्छा पूरी होने के योग बन सकते हैं. घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. माता के साथ आपके संबंध और मजबूत हो सकते हैं.

नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम के लिए प्रशंसा मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. प्रॉपर्टी, मकान और रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों को भी इस अवधि में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. कुल मिलाकर पारिवारिक और पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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