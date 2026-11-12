सेना से रिटायर होकर शुरू की गाजर की खेती, सुभाष देशवाल ऐसे बने 'कैरट किंग ऑफ इंडिया'

खेती को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इसमें मेहनत तो बहुत है, लेकिन मुनाफे की गारंटी नहीं, किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलना और बिचौलियों के हाथों शोषण का शिकार होना भी बड़ी समस्या है, लेकिन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सुभाष देशवाल ने इस सोच को बदलने की ठानी. सेना से रिटायरमेंट लेकर उन्होंने खेती की राह चुनी और गाजर की खेती को एक बड़े कारोबार में बदल दिया. आज उन्हें 'कैरट किंग ऑफ इंडिया' के नाम से जाना जाता है.

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इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से आयोजित भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में कर्नल सुभाष देशवाल ने अपने इस सफर की कहानी साझा की. उन्होंने बताया कि खेती उनके परिवार की परंपरा रही है, उनके पूर्वज और पिता भी खेती करते थे. बचपन से ही उनके मन में खेती करने की इच्छा थी, लेकिन परिवार के लोग उन्हें इससे दूर रहने की सलाह देते थे. स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने सेना में अपना करियर बनाया और 12 मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री में सेवाएं दीं. हालांकि, खेती के प्रति उनका लगाव बना रहा. आखिरकार उन्होंने प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लेकर खेती में उतरने का फैसला किया.

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किराये की जमीन से शुरू किया सफर

खेती शुरू करने के लिए उनके पास अपनी जमीन भी नहीं थी, ऐसे में उन्होंने किराये पर जमीन लेकर अपने साथी यादव जी के साथ काम शुरू किया. शुरुआती दो-चार साल उनके लिए काफी मुश्किल भरे रहे, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा और कई बार लोगों के ताने भी सुनने पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

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देशवाल ने बताया कि गाजर की खेती को चुनने के पीछे भी एक खास वजह थी, उन्होंने देखा कि आलू और प्याज जैसी फसलों पर पहले से काफी काम हो चुका था, लेकिन गाजर के क्षेत्र में नई संभावनाएं मौजूद थीं. कृषि विशेषज्ञों और विश्वविद्यालयों से जानकारी जुटाने के दौरान भी उन्हें गाजर की खेती और इससे जुड़े कारोबार पर बहुत कम काम देखने को मिला, ऐसे में उन्होंने इसी क्षेत्र में कुछ नया करने का फैसला किया.

आजादपुर मंडी में हुआ शोषण का एहसास

गाजर की उपज लेकर जब वह पहली बार दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंचे तो उन्हें किसानों के शोषण की हकीकत का सामना करना पड़ा. मंडी में जिस कीमत पर माल खरीदने का भरोसा दिया गया था, किसानों को उसका भुगतान नहीं किया गया, इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया.

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उन्होंने बताया कि उस दिन उन्हें पहली बार समझ आया कि बाजार में छोटे किसानों का शोषण किस तरह होता है. इसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वह देश के सबसे बड़े गाजर उत्पादक और विक्रेता नहीं बनेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे. उन्होंने किसानों के साथ मिलकर काम किया और धीरे-धीरे गाजर के कारोबार में अपनी मजबूत जगह बनाई.

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आज स्थिति यह है कि बुलंदशहर जिले की सिकंदराबाद तहसील गाजर के बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरी है, देश के अलग-अलग हिस्सों में गाजर की सप्लाई के लिए अब कारोबारियों को दिल्ली की आजादपुर मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वे सीधे सिकंदराबाद से गाजर मंगवाते हैं, देशवाल के मुताबिक, किसानों को बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए खुद अपनी ताकत खड़ी करनी होगी.

6.5 करोड़ का कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट हुआ फेल, फिर नहीं मानी हार

कर्नल देशवाल का कहना है कि खेती में मुनाफा कमाने के लिए केवल फसल उगाना काफी नहीं है, किसान को पूरी वैल्यू चेन पर काम करना होगा, इसमें उत्पादन के साथ फसल की कटाई के बाद उसका रखरखाव, स्टोरेज, पैकेजिंग और बाजार तक पहुंचाना भी शामिल है.

इसी सोच के साथ उन्होंने गाजर के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने की पहल की. साल 2006 में करीब 6.5 करोड़ रुपये की लागत से पहला कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें करीब 3 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था, हालांकि, तकनीकी खामियों के चलते यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सका, इसके बाद उन्होंने अपनी संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाया और दूसरे देशों में जाकर कोल्ड स्टोरेज की तकनीक और कामकाज को समझा.

इस अनुभव से सीख लेकर उन्होंने दोबारा शुरुआत की, पहले छोटे स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनाए और फिर मांग के अनुसार उनकी क्षमता बढ़ाते गए, आज उनके पास करीब 35 हजार टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क है. इसके अलावा बुलंदशहर जिले में दूसरे किसानों के भी 12-14 कोल्ड स्टोरेज काम कर रहे हैं, इस तरह इलाके में गाजर के कारोबार का एक बड़ा क्लस्टर तैयार हो गया है.

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क्वालिटी और नियमित सप्लाई से मिल रहा बाजार

देशवाल के मुताबिक, कृषि उत्पादों के लिए बाजार की कमी नहीं है, अगर किसान के पास अच्छी गुणवत्ता, पर्याप्त मात्रा और नियमित सप्लाई देने की क्षमता है तो उसे खरीदारों की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती. उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी में बिक्री के लिए अलग से सेल्स टीम भी नहीं है. ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक ऑर्डर देते हैं और कंपनी उनकी मांग के अनुसार सप्लाई करती है.

उनका मानना है कि ताजी सब्जियों के कारोबार में ब्रांड से ज्यादा उत्पाद की गुणवत्ता मायने रखती है. गाजर जैसी सब्जी को ग्राहक उसकी ताजगी और गुणवत्ता देखकर खरीदता है, इसलिए किसानों को ब्रांडिंग से पहले उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए.

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