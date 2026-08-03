Sabudana Chilla Recipe: साबूदाना भिगोना भूल गए? मिनटों में ऐसे बनाएं कुरकुरा साबूदाना चीला, देगा गजब का स्वाद

Instant Sabudana Chilla Recipe: व्रत के दौरान साबूदाना सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीजों में से एक है. चाहे साबूदाने की खिचड़ी हो, वड़ा हो या फिर टेस्टी चीला, यह न केवल खाने में बेहद टेस्टी होता है बल्कि दिनभर शरीर को भरपूर एनर्जी भी देता है. हालांकि, साबूदाने की ज्यादातर डिश बनाने से पहले इसे घंटों तक भिगोकर रखना होता है. ऐसे में अगर आप साबूदाना भिगोना भूल गए हैं या कम समय में कुछ टेस्टी बनाना चाहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.

और पढ़ें

आज हम आपको बिना भिगोए इंस्टेंट साबूदाना चीला बनाने का आसान तरीका बताएंगे. यह चीला बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से बेहद नरम बनता है. आइए जानते हैं कि बिना भिगोए साबूदाना से चीला कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

½ कप साबूदाना

½ कप सामा चावल

1 मीडियम साइज उबला और मैश किया हुआ आलू

¼ कप ताजा दही

½ छोटा चम्मच जीरा

2 बारीक कटी हरी मिर्च

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

स्वादानुसार सेंधा नमक

¼ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

जरूरत के अनुसार पानी

1-2 छोटे चम्मच घी

बिना भिगोए कैसे बनाएं इंस्टेंट साबूदाना चीला?

सबसे पहले एक पैन को मीडियम गैस पर गर्म करें. इसमें साबूदाना डालकर 4-5 मिनट तक सूखा भून लें. जब साबूदाना हल्का कुरकुरा हो जाए तो गैस बंद कर दें और इसे पूरी तरह ठंडा होने दें. अब भुने हुए साबूदाने को सामा चावल के साथ मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. एक बड़े बाउल में तैयार पाउडर डालें. इसमें उबला और मैश किया हुआ आलू, दही, जीरा, हरी मिर्च, हरा धनिया, काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक डालें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर चिकना बैटर तैयार कर लें. ध्यान रखें कि बैटर न ज्यादा गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला. अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा घी लगाएं. एक करछुल बैटर डालकर गोल आकार में फैला दें. किनारों पर थोड़ा घी डालें और मीडियम गैस पर पकाएं. जब नीचे की तरफ सुनहरा रंग आ जाए तो चीले को पलट दें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेक लें. अब आपका टेस्टी इंस्टेंट साबूदाना चीला तैयार है. इसे व्रत वाली हरी चटनी, नारियल की चटनी या दही के साथ गरमागरम परोसें.

इन बातों का रखें ध्यान

बैटर न ज्यादा गाढ़ा रखें और न बहुत पतला.

साबूदाने को हल्का ही भूनें, ज्यादा भूनने से स्वाद बदल सकता है.

चीले को हमेशा मीडियम आंच पर पकाएं, इससे वह बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम बनेगा.

चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा कुटा हुआ भुना मूंगफली का दाना भी मिला सकते हैं.

---- समाप्त ----