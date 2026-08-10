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Rumali Roti Recipe: अब घर पर भी बनेगी होटल जैसी सॉफ्ट रुमाली रोटी, जानें तवे पर इसे बनाने का तरीका

Rumali Roti Recipe: अगर आप रोज की रोटी से हटकर कुछ अलग खाना चाहते हैं तो रुमाली रोटी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. यह बेहद पतली, मुलायम और स्वाद में लाजवाब होती है. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

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उल्टे तवे पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसी रुमाली रोटी (Photo-ITG)
उल्टे तवे पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसी रुमाली रोटी (Photo-ITG)

Rumali Roti Recipe: रोटी भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है और ज्यादातर घरों में इसे रोज बनाया जाता है. लेकिन आप रोज की सादी रोटी या पराठा खाकर बोर हो गए हैं तो कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं. होटल या रेस्टोरेंट में मिलने वाली पतली और मुलायम रुमाली रोटी इसका बेहतरीन ऑप्शन है. यह बेहद पतली, मुलायम और टेस्टी होती है और दाल, सब्जी, पनीर या किसी भी गाढ़ी ग्रेवी के साथ खूब पसंद की जाती है.

ज्यादातर लोगों को लगता है कि रेस्टोरेंट जैसी रुमाली रोटी घर पर बनाना मुश्किल है लेकिन ऐसा नहीं है. आप इसे आसानी से घर पर तवे पर तैयार कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं तवे पर रुमाली रोटी बनाने का आसान तरीका.

रुमाली रोटी बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है?

3 कप गेहूं का आटा
1 कप मैदा
2 कप पानी, जरूरत के अनुसार
सूखा आटा, रोटी बेलने के लिए

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घर पर होटल जैसी रुमाली रोटी कैसे बनाएं?

  • घर पर होटल जैसा रुमाली रोटी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में गेहूं का आटा और मैदा डालकर अच्छी तरह मिला लें. 
  • अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम और हल्का चिपचिपा आटा गूंथ लें. आटा जितना मुलायम होगा, रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी.
  • आटा गूंथने के बाद इसे ढककर लगभग 2 से 3 घंटे के लिए रख दें. इससे आटा अच्छी तरह सेट हो जाएगा और रोटी बेलने में आसानी होगी.
  • अब तैयार आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. एक लोई लें और उस पर थोड़ा सूखा आटा लगाएं. इसे बेलकर इतना पतला करें कि रोटी लगभग पारदर्शी नजर आने लगे.
  • इसके बाद गैस पर तवा उल्टा करके रखें और उसे अच्छी तरह गर्म होने दें. अब बेली हुई रोटी को गर्म तवे पर डालें और तेज आंच पर लगभग 10-12 सेकंड तक सेंकें. जब रोटी पर छोटे-छोटे बुलबुले दिखाई देने लगें और नीचे की तरफ हल्का ब्राउन रंग आने लगे तो इसे पलट दें.
  • दूसरी तरफ से भी कुछ सेकंड तक सेंकें. ध्यान रखें कि रुमाली रोटी को ज्यादा देर तक न पकाएं, वरना यह मुलायम होने के बजाय कड़ी हो सकती है.
  • रोटी तैयार होने के बाद इसे तवे से उतारें और चार हिस्सों में मोड़ लें. इसे गरमागरम दाल, सब्जी, पनीर या किसी भी पसंदीदा ग्रेवी वाली डिश के साथ परोसें.
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