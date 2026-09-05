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Moong Chana Besan Chilla Recipe: सुबह नाश्ते में मूंग-चना और बेसन से बनाएं क्रिस्पी चीला, मिनटों में होगा तैयार

Moong Chana Besan Chilla Recipe: अगर आप रोज-रोज एक जैसा नाश्ता खाकर हो गए हैं बोर तो इस बार मूंग, चना और बेसन से बना टेस्टी चीला ट्राई करें. सब्जियों से भरपूर यह चीला सुबह की जल्दबाजी में भी आसानी से तैयार हो जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है.

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मूंग-चना और बेसन से बनाएं हेल्दी चीला (Photo-ITG)
मूंग-चना और बेसन से बनाएं हेल्दी चीला (Photo-ITG)

Moong Chana Besan Chilla Recipe: सुबह के नाश्ते में अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी हो तो पूरा दिन बन जाता है. अगर आप रोज-रोज पोहा, उपमा या पराठा खाकर बोर हो गए हैं तो मूंग, चना और बेसन से बना चीला ट्राई कर सकते हैं. इसमें टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और लहसुन जैसी सब्जियां डाली जाती हैं, जिससे इसका स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर हो जाते हैं. खास बात यह है कि इसे बेहद आसानी से सुबह की जल्दबाजी में तैयार किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि यह चीला कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

½ कप मूंग दाल
½ कप चना दाल
½ कप बेसन
1 मीडियम साइज टमाटर (बारीक कटा हुआ)
1 मीडियम साइज प्याज (बारीक कटा हुआ)
½ शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई)
4-5 लहसुन की कलियां (बारीक कटी हुई)
1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
¼ चम्मच हल्दी पाउडर
½ चम्मच जीरा पाउडर
¼ चम्मच लाल मिर्च पाउडर
½ चम्मच धनिया पाउडर
स्वादानुसार नमक
हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)
पानी (जरूरत अनुसार)
तेल (जरूरत अनुसार)

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कैसे बनाएं मूंग-चना और बेसन का चीला?

  1. चीला बनाने के लिए सबसे पहले मूंग और चना दाल को अच्छी तरह धोकर कुछ देर पानी में भिगो दें. इसके बाद पानी निकालकर दोनों दालों को मिक्सर में डालें और जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालकर बारीक पीस लें.
  2. तैयार दाल के पेस्ट को एक बड़े बर्तन में निकालें और इसमें बेसन डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब जरूरत के अनुसार पानी डालते हुए स्मूद घोल तैयार कर लें. ध्यान रखें कि घोल न तो बहुत पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा.
  3. अब इसमें बारीक कटा टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और लहसुन डालें. इसके बाद स्वादानुसार नमक, हरी मिर्च, हल्दी और दूसरे पसंदीदा मसाले डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. आखिर में थोड़ा हरा धनिया डाल दें.
  4. अब गैस पर तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल लगाएं. तवा गर्म होने पर बैटर की एक कलछी डालकर चम्मच की मदद से इसे गोल और पतला फैलाएं. चीले को बहुत मोटा न रखें, वरना इसे पकने में ज्यादा समय लग सकता है.
  5. जब चिल्ले के किनारे हल्के सुनहरे होने लगें तो चारों तरफ थोड़ा तेल डालें और इसे पलट दें. 
  6. दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंक लें. दोनों तरफ से सुनहरा और अच्छी तरह पक जाने पर चीले को प्लेट में निकाल लें. इसी तरह बाकी घोल से भी चीले तैयार कर लें.
  7. गरमा-गरम चीले को हरी धनिया-पुदीने की चटनी, दही या टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें. मूंग, चना, बेसन और सब्जियों से बना यह चीला नाश्ते के अलावा शाम की हल्की भूख या डिनर में भी बनाया जा सकता है.
---- समाप्त ----
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