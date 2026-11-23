Mooli Patta Chilla Recipe: सर्दियों के मौसम में बाजार में तरह-तरह की सब्जियां खूब मिलती हैं. मूली भी इन्हीं में से एक है. लोग मूली से पराठे, सब्जी और सलाद बनाकर खाते हैं लेकिन अक्सर इसके पत्तों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. जबकि मूली के पत्तों से भी कई टेस्टी डिश बनाई जा सकती हैं. आज हम आपको मूली के पत्तों से टेस्टी चीला बनाने का आसान तरीका बताएंगे.
इसे बनाने के लिए बेसन, मूली के ताजे पत्ते और रसोई में आसानी से मिलने वाले कुछ मसालों की जरूरत होगी. खास बात यह है कि इसे तैयार करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. आप इसे सुबह के नाश्ते या शाम की हल्की भूख के लिए बना सकते हैं. गरमागरम मूली के पत्तों के चीले को हरी चटनी, दही या अचार के साथ परोसें. तो आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
1 कप मूली के ताजे पत्ते (बारीक कटे हुए)
1 कप बेसन
1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
1 छोटा टुकड़ा अदरक (कद्दूकस किया हुआ)
½ छोटी चम्मच जीरा
½ छोटी चम्मच हल्दी पाउडर
स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर
स्वादानुसार नमक
जरूरत के अनुसार पानी
चीला सेंकने के लिए तेल