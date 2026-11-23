Mooli Patta Chilla Recipe: सर्दियों के मौसम में बाजार में तरह-तरह की सब्जियां खूब मिलती हैं. मूली भी इन्हीं में से एक है. लोग मूली से पराठे, सब्जी और सलाद बनाकर खाते हैं लेकिन अक्सर इसके पत्तों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. जबकि मूली के पत्तों से भी कई टेस्टी डिश बनाई जा सकती हैं. आज हम आपको मूली के पत्तों से टेस्टी चीला बनाने का आसान तरीका बताएंगे.

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इसे बनाने के लिए बेसन, मूली के ताजे पत्ते और रसोई में आसानी से मिलने वाले कुछ मसालों की जरूरत होगी. खास बात यह है कि इसे तैयार करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. आप इसे सुबह के नाश्ते या शाम की हल्की भूख के लिए बना सकते हैं. गरमागरम मूली के पत्तों के चीले को हरी चटनी, दही या अचार के साथ परोसें. तो आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप मूली के ताजे पत्ते (बारीक कटे हुए)

1 कप बेसन

1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 छोटा टुकड़ा अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

½ छोटी चम्मच जीरा

½ छोटी चम्मच हल्दी पाउडर

स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

चीला सेंकने के लिए तेल

मूली के पत्तों का चीला कैसे बनाएं?

सबसे पहले मूली के पत्तों को अच्छी तरह पानी से धो लें. इसके बाद इन्हें बारीक काटकर एक तरफ रख दें. अब एक बड़े बर्तन में बेसन लें और उसमें कटे हुए मूली के पत्ते डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद इसमें हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दें. अब धीरे-धीरे पानी डालते हुए सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और गाढ़ा घोल तैयार कर लें. ध्यान रखें कि घोल में गांठें न पड़ें. इसके बाद गैस पर तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल लगाएं. अब एक कलछी की मदद से चीले का घोल तवे पर डालें और इसे गोल आकार में फैला दें. चीले को धीमी से मध्यम आंच पर पकाएं. जब एक तरफ से यह हल्का सुनहरा हो जाए, तो इसे पलट दें. दूसरी तरफ भी थोड़ा तेल लगाकर अच्छी तरह सेंक लें. इसी तरह बाकी घोल से भी चीले तैयार कर लें. गरमागरम मूली पत्ता चीला तैयार है. इसे सुबह के नाश्ते में हरी चटनी, ताजा दही या अचार के साथ परोसें. सर्दियों में यह रोजाना के नाश्ते के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

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