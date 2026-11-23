यूपी के आजमगढ़ निवासी सौरभ राय 29 अक्टूबर को मुंबई से बहरीन एयरपोर्ट पहुंचने पर कस्टम विभाग द्वारा पकड़ लिए गए. बैग में चुनौटी, सुर्ती (तंबाकू) और चूना होने के कारण उन्हें पुलिस और सीआईडी के हवाले किया गया और 18 दिन हिरासत में रखा गया. परिवार ने बहरीन में परिचितों के जरिए वकील की व्यवस्था की और 7200 बहरीन दीनार यानी करीब 18 लाख रुपये चुकाने के बाद 18 नवंबर को कोर्ट से रिहाई मिलने पर वे सऊदी अरब, चेन्नई व दिल्ली होते हुए सड़क मार्ग से घर लौटे.

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18 दिन हिरासत और ठंडे कमरे में पूछताछ

अहरौला क्षेत्र के भवरूपुर गांव के रहने वाले सौरभ का दावा है कि हिरासत के दौरान उन्हें 16 डिग्री तापमान वाले कमरे में रखा जाता था और ओढ़ने के लिए सिर्फ एक हल्की चादर दी जाती थी. उनसे लगातार पूछताछ होती थी और तंबाकू से जुड़े सामान लाने को लेकर सवाल किए जाते थे. 18 दिनों की मुश्किल के बाद उनके सामने जुर्माना भरने या जेल की सजा भुगतने का विकल्प रखा गया.

18 लाख चुकाकर रिहाई, बहरीन जाने पर रोक

परिवार ने बहरीन में परिचितों के माध्यम से वकील किया और जुर्माने व वकील की फीस के रूप में कुल 7200 बहरीन दीनार दिए, जो लगभग 18 लाख रुपये बनते हैं. 18 नवंबर को रिहाई के बाद सौरभ अपने गांव लौट आए हैं. सौरभ के मुताबिक, उन्हें टाइफाइड और मलेरिया हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है, और उनके बहरीन जाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है.

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परिवार ने अधिकारियों से मांगी थी मदद

भाई से संपर्क टूटने के बाद बड़े भाई ऋषभ राय ने 12 नवंबर को मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर विदेश मंत्रालय के जरिए मदद की गुहार लगाई थी. परिचितों की मदद और वकील की व्यवस्था से रिहाई संभव हुई. परिवार ने आजमगढ़ पुलिस और संबंधित अधिकारियों का आभार जताया है.

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